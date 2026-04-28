Video bóng đá MU - Brentford: Kịch tính cuối trận, tiến gần vé dự Cúp C1 (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United Video highlight Ngoại hạng Anh

(Vòng 34) MU chỉ còn cách tấm vé trở lại Champions League đúng 2 điểm sau khi giành chiến thắng trong trận cầu hấp dẫn trước Brentford tại Old Trafford.

   

Casemiro mở tỷ số cho MU bằng pha đánh đầu ở góc hẹp, sau khi Harry Maguire làm tường với cú lắc đầu đưa bóng về cột xa ở phút 11. Trước khi hiệp một khép lại, Bruno Fernandes có pha kiến tạo thứ 19 mùa này, chỉ còn kém kỷ lục Ngoại hạng Anh đúng 1 lần, khi “dọn cỗ” cho Benjamin Sesko ghi bàn nhân đôi cách biệt.

MU đánh bại Brentford, qua đó tiến sát vé dự Champions League

Brentford chỉ có thể tự trách mình. Riêng trong hiệp một, đoàn quân của HLV Keith Andrews đã tạo ra 4 cơ hội rõ ràng nhưng không tận dụng được, trước khi Ouattara đưa bóng dội cột từ cự ly rất gần trong hiệp hai.

Mathias Jensen sau đó rút ngắn tỷ số bằng cú sút như búa bổ ở những phút cuối, nhưng bàn gỡ hòa đã không đến khi cú đánh đầu muộn của Damsgaard lại đi đúng vị trí của thủ môn Lammens.

Đoàn quân của HLV Michael Carrick có cơ hội sớm chính thức giành vé dự Champions League ngay trước giờ nghỉ ở trận gặp Liverpool tại Old Trafford diễn ra vào ngày 3/5, nếu Brighton và Bournemouth đánh rơi điểm ở loạt trận cuối tuần.

Với Brentford, thất bại này giáng đòn mạnh vào hy vọng lần đầu giành vé dự cúp châu Âu, đồng thời kéo dài chuỗi không thắng lên con số 7 trên mọi đấu trường.

Tỷ số chung cuộc: MU 2-1 Brentford (Hiệp 1: 2-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

MU: Casemiro (11', Maguire), Sesko (43', Bruno Fernandes)

Brentford: Jensen (87', Nelson)

Đội hình xuất phát

MU: Lammens, Dalot, Maguire, Heaven, Luke Shaw, Casemiro, Mainoo, Mbeumo, Bruno Fernandes, Amad, Sesko

Brentford: Kelleher, Lewis Potter, Van Den Berg, Collins, Kayode, Yarmoliuk, Jensen, Damsgaard, Ouattara, Schade, Thiago

Thống kê trận đấu

Sút khung thành
11 (6)
12 (4)
Thời gian kiểm soát bóng
45%
55%
Phạm lỗi
6
9
Thẻ vàng
2
4
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
1
2
Phạt góc
7
8
Cứu thua
5
3

Chấm điểm cầu thủ

Điểm

Lammens 7.5

Dalot 7.0

Kiến tạo Maguire 8.1

Heaven 7.4

Thẻ vàng Luke Shaw 7.4

Ghi bàn Casemiro 8.9

Mainoo 7.8

Mbeumo 7.0

Kiến tạo Bruno Fernandes 8.2

Amad 6.5

Ghi bàn Sesko 8.1

Điểm

6.0Kelleher

6.3Lewis Potter

6.7Van Den Berg Thẻ vàng

6.1Collins Thẻ vàng

6.3Kayode

6.5Yarmoliuk

7.9Jensen Ghi bàn

7.1Damsgaard

6.6Ouattara Thẻ vàng

5.8Schade

5.9Thiago Thẻ vàng

Thay người

Mazraoui 7.0

Yoro 6.2

Mount 6.3

Thẻ vàngZirkzee

Thay người

7.1Nelson Kiến tạo

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV

