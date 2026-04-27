Trực tiếp bóng đá MU - Brentford: “Quỷ đỏ” quyết giữ top 3 (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 2h, 28/4 | Old Trafford MU 0 - 0 Brentford (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: MU vs Brentford Brentford Điểm Lammens Dalot Maguire Heaven Shaw Casemiro Mainoo Mbeumo Fernandes Cunha Sesko Điểm Kelleher Kayode Van Den Berg Collins Lewis-Potter Yarmoliuk Jensen Ouattara Damsgaard Schade Thiago

MU vững vàng với điểm tựa sân nhà

Man Utd hiện đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 58 điểm sau 33 trận. Dù phong độ 5 vòng gần nhất khá thất thường với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại, chiến thắng 1-0 trên sân Chelsea ở vòng 33 đã mang lại cú hích tinh thần lớn cho đoàn quân của HLV Michael Carrick.

Hàng công tiếp tục là điểm tựa của đội chủ sân Old Trafford khi họ đã ghi 58 bàn sau 33 vòng, thuộc top 3 đội ghi nhiều bàn nhất giải. Trên sân nhà, MU càng chơi bùng nổ hơn với 31 bàn thắng, đạt hiệu suất gần 2 bàn mỗi trận. Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, cùng có 9 pha lập công, đang là những cái tên đáng chú ý nhất trên hàng công.

Bên cạnh đó, "Quỷ đỏ" còn có lợi thế từ thành tích đối đầu khi thắng 4 trận sân nhà liên tiếp trước Brentford ở Ngoại hạng Anh.

Brentford lì lợm, Igor Thiago là niềm hy vọng

Brentford đang xếp thứ 8 với 48 điểm sau 33 trận và trải qua chuỗi 5 vòng liên tiếp bất bại, dù cả 5 trận đều kết thúc với tỷ số hòa. Đáng chú ý, đội bóng này cũng không thua trong 5 chuyến làm khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh, cho thấy sự ổn định mỗi khi xa nhà.

Điểm tựa lớn nhất của Brentford là chân sút Igor Thiago, người đang đứng thứ 2 trong cuộc đua Vua phá lưới với 21 bàn thắng. Khả năng săn bàn ấn tượng của tiền đạo này là vũ khí đủ sức gây áp lực lên hàng thủ MU.