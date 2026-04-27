Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Trực tiếp bóng đá MU - Brentford: “Quỷ đỏ” quyết giữ top 3 (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Manchester United Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2025-26

(2h, 28/4 - Vòng 34 Ngoại hạng Anh) Man Utd có lợi thế sân nhà và lịch sử đối đầu ấn tượng, nhưng Brentford với phong độ ổn định và hàng công sắc bén không dễ bị khuất phục.

   

Premier League | 2h, 28/4 | Old Trafford

MU
0 - 0
Brentford
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Lammens, Dalot, Maguire, Heaven, Shaw, Casemiro, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Cunha, Sesko
Kelleher, Kayode, Van Den Berg, Collins, Lewis-Potter, Yarmoliuk, Jensen, Ouattara, Damsgaard, Schade, Thiago

MU vững vàng với điểm tựa sân nhà

Man Utd hiện đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 58 điểm sau 33 trận. Dù phong độ 5 vòng gần nhất khá thất thường với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại, chiến thắng 1-0 trên sân Chelsea ở vòng 33 đã mang lại cú hích tinh thần lớn cho đoàn quân của HLV Michael Carrick.

Hàng công tiếp tục là điểm tựa của đội chủ sân Old Trafford khi họ đã ghi 58 bàn sau 33 vòng, thuộc top 3 đội ghi nhiều bàn nhất giải. Trên sân nhà, MU càng chơi bùng nổ hơn với 31 bàn thắng, đạt hiệu suất gần 2 bàn mỗi trận. Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, cùng có 9 pha lập công, đang là những cái tên đáng chú ý nhất trên hàng công.

Bên cạnh đó, "Quỷ đỏ" còn có lợi thế từ thành tích đối đầu khi thắng 4 trận sân nhà liên tiếp trước Brentford ở Ngoại hạng Anh.

Brentford lì lợm, Igor Thiago là niềm hy vọng

Brentford đang xếp thứ 8 với 48 điểm sau 33 trận và trải qua chuỗi 5 vòng liên tiếp bất bại, dù cả 5 trận đều kết thúc với tỷ số hòa. Đáng chú ý, đội bóng này cũng không thua trong 5 chuyến làm khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh, cho thấy sự ổn định mỗi khi xa nhà.

Điểm tựa lớn nhất của Brentford là chân sút Igor Thiago, người đang đứng thứ 2 trong cuộc đua Vua phá lưới với 21 bàn thắng. Khả năng săn bàn ấn tượng của tiền đạo này là vũ khí đủ sức gây áp lực lên hàng thủ MU.

-27/04/2026 18:20 PM (GMT+7)
