Hot girl chạy vượt rào có cơ bụng 6 múi, sở hữu gương mặt như hoa hậu

Gây sốt cộng đồng mạng toàn cầu nhờ gương mặt khả ái như một hoa hậu, nữ vận động viên chạy vượt rào người Úc, Tiahna Skelton còn khiến người hâm mộ trầm trồ bởi thân hình săn chắc, đặc biệt là khối cơ bụng 6 múi "vạn người mê".

Skelton gương mặt đặc biệt của làng điền kinh nước Úc

Gương mặt thiên sứ, thể hình "vạn người mê"

Sinh năm 2003 tại Newcastle, New South Wales (Úc), Skelton hiện đang là một trong những cái tên thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Mỗi bức ảnh hay đoạn video tập luyện được cô chia sẻ trên trang cá nhân đều nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận khen ngợi từ người hâm mộ thể thao khắp thế giới.

Nhiều người ưu ái gọi cô là "thiên thần điền kinh" nhờ sở hữu đường nét gương mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng cùng nụ cười rạng rỡ không thua kém các hoa hậu. Thế nhưng, trái ngược với diện mạo ngọt ngào đó lại là một thân hình chuẩn fitness với cơ bắp cuồn cuộn, đôi chân dài đầy sức mạnh và đặc biệt là vòng eo nổi rõ cơ bụng 6 múi săn chắc, kết quả của những chuỗi ngày tập luyện vô cùng khắc nghiệt.

Cô gái sinh năm 2003 là chuyên gia chạy 100m, 400m rào và chạy tiếp sức, thành tích tốt nhất của cô ở nội dung 100m rào là 13 giây 46.

Tài năng nở rộ và khát vọng Olympic

Nếu ai đó nghĩ Skelton chỉ là một "bình hoa di động" trên đường chạy thì bảng thành tích của cô gái này sẽ khiến họ phải thay đổi suy nghĩ. Tiahna đã bộc lộ tố chất thể thao từ rất sớm khi từng đứng số 1 thế giới ở lứa tuổi 15 trong nội dung 400m rào. Khi chuyển sang tập trung cho nội dung 100m rào, cô lập tức tạo nên cú bứt phá ngoạn mục khi liên tục rút ngắn thời gian chạy để lọt vào top những vận động viên trẻ xuất sắc nhất nước Úc.

Không dừng lại ở đó, Tiahna Skelton liên tục gặt hái thành công:

"Thống trị" giải quốc nội sinh viên: Mang về tấm HCV nội dung chạy vượt rào tại giải UniSport Nationals.

Vinh danh cấp trường: Được Đại học Newcastle trao tặng danh hiệu cao quý "Sportsperson of the Year" (Vận động viên xuất sắc nhất năm) nhờ cân bằng xuất sắc giữa việc học ngành giáo dục và thi đấu đỉnh cao.

Vươn tầm quốc tế: Được triệu tập vào đội tuyển U23 Úc tham dự giải đấu vô địch châu Đại Dương (Oceania Cup) tại Tonga.

Mục tiêu lớn nhất hiện tại của "hot girl 6 múi" chính là tiếp tục cải thiện thành tích cá nhân để cạnh tranh sòng phẳng một suất chính thức đại diện cho nước Úc tranh tài tại các đấu trường quốc tế lớn như Olympic Los Angeles 2028.

Bên cạnh bảng thành tích thể thao ấn tượng, Skelton còn là một người mẫu thể thao đắt show và là đại sứ thương hiệu cho các nhãn hàng dinh dưỡng lớn hay các thương hiệu thời trang thể thao.

Lối sống năng động, tích cực cùng tinh thần kỷ luật thép của cô đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng nghìn bạn trẻ về việc rèn luyện sức khỏe, vượt qua giới hạn của bản thân để theo đuổi đam mê. Với cả nhan sắc lẫn tài năng đang ở độ chín, Skelton chắc chắn sẽ còn tiến xa và là cái tên đáng kỳ vọng của làng điền kinh thế giới trong những năm tới.

Những hình ảnh đẹp của Skelton trên trang cá nhân