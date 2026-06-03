Ngoại hạng Anh thống trị World Cup 2026, Man City đóng góp 19 cầu thủ

Premier League thống trị World Cup 2026

Sau khi thời hạn đăng ký danh sách chính thức của các đội tuyển dự World Cup 2026 khép lại vào ngày 2/6, dữ liệu từ Transfermarkt cho thấy Premier League là giải đấu đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho giải đấu với 162 người.

Ngoại hạng Anh là giải đấu cung cấp nhiều cầu thủ nhất cho World Cup 2026

Thống kê từ trang chủ Premier League thậm chí còn đưa ra con số ấn tượng hơn. Nếu tính cả những cầu thủ đã thi đấu tại các CLB Anh ở mùa giải 2025/26 và những người đã được đăng ký cho mùa giải 2026/27, tổng số tuyển thủ lên tới 183 người.

Trong số 48 đội tuyển góp mặt tại World Cup 2026, có tới 40 đội sở hữu ít nhất một cầu thủ đang khoác áo các CLB Premier League, tương đương 83% số đội tham dự.

Đội tuyển có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại Premier League nhất đương nhiên là đội tuyển Anh với 22 thành viên.

Man City là "vua cung cấp" cầu thủ

Xét riêng ở cấp độ CLB, Manchester City đứng đầu danh sách những đội bóng đóng góp nhiều tuyển thủ nhất cho World Cup 2026.

Đội chủ sân Etihad có tới 19 cầu thủ góp mặt trong màu áo các đội tuyển tham dự giải đấu tại Bắc Mỹ. Xếp ngay phía sau là Bayern Munich với 18 cầu thủ.

Man City là CLB đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho World Cup 2026

Arsenal đứng thứ ba với 16 đại diện, trong khi đương kim vô địch Champions League Paris Saint-Germain đóng góp 15 cầu thủ. Barcelona hoàn tất nhóm 5 đội dẫn đầu với 14 tuyển thủ.

Đông Nam Á góp mặt, Malaysia vượt Indonesia và Thái Lan

Bóng đá Đông Nam Á cũng có đại diện tại World Cup 2026 thông qua những cầu thủ đang thi đấu ở các giải vô địch quốc gia trong khu vực.

Tại Indonesia, sự góp mặt của trung vệ Frans Putros trong danh sách đội tuyển Iraq giúp Persib Bandung trở thành CLB duy nhất của Super League Indonesia có cầu thủ tham dự World Cup.

Giải VĐQG Thái Lan cũng đóng góp một đại diện là Rebin Sulaka của Port FC, người đồng thời là đồng đội của Putros trong màu áo tuyển Iraq.

Tuy nhiên, số lượng cầu thủ đến từ các CLB Indonesia và Thái Lan vẫn kém xa Malaysia. Giải Super League Malaysia đóng góp tổng cộng ba cầu thủ cho World Cup 2026, phân bổ ở hai đội tuyển quốc gia khác nhau, qua đó trở thành giải đấu Đông Nam Á có số lượng đại diện đông đảo nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.