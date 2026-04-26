Fernandes thăng hoa nhờ được Carrick "mở khóa", MU hưởng trái ngọt

Carrick “kích hoạt” giúp Fernandes bùng nổ

Cơ hội giành vé dự Champions League của MU ngày càng rộng mở, và với Bruno Fernandes cũng vậy. Tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ cần thêm 3 pha kiến tạo trong 5 trận cuối để đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh. Fernandes đã có 18 kiến tạo sau khi dọn cỗ cho Matheus Cunha ghi bàn quyết định trong chiến thắng 1-0 trước Chelsea hôm 19/4, chỉ còn kém kỷ lục 20 kiến tạo do Kevin De Bruyne và Thierry Henry cùng nắm giữ.

Fernandes đang thể hiện phong độ chói sáng kể từ khi Carrick tiếp quản MU

Trong buổi họp báo trước trận MU gặp Brentford (2h, 28/4), Carrick đã chia sẻ rõ ràng về cách ông khai thác tối đa khả năng của Fernandes. Chiến lược gia người Anh nhấn mạnh chìa khóa nằm ở việc đẩy tiền vệ người Bồ Đào Nha chơi cao hơn, trong vai trò tấn công với sự tự do nhất định.

“Điều quan trọng là tạo nền tảng để Bruno thể hiện, giống như với mọi cầu thủ khác. Chúng tôi xây dựng cấu trúc và hệ thống để phát huy tối đa khả năng của từng người. Tất nhiên, ai cũng phải hy sinh vì tập thể. Nhưng với tôi, tôi muốn thấy Bruno xuất hiện ở những vị trí tấn công, với sự tự do nhất định”, Carrick cho biết.

Dù vậy, Carrick khẳng định Fernandes vẫn phải đảm nhận trách nhiệm phòng ngự và ông hài lòng với đóng góp của học trò ở khía cạnh này, đặc biệt là màn trình diễn khi không có bóng gần đây.

Chiến lược gia người Anh cũng đánh giá cao tư duy chơi bóng của tiền vệ người Bồ Đào Nha: “Cậu ấy là cầu thủ rất giỏi, có nhãn quan, sáng tạo và sở hữu bộ não bóng đá tuyệt vời. Bruno là nhân tố quan trọng và có tầm ảnh hưởng lớn trong đội. Vì vậy, điều cốt lõi là niềm tin, đặt cậu ấy vào vị trí mà chúng tôi tin rằng cậu ấy có thể tạo ra khác biệt lớn nhất”.

Những phát biểu của Carrick về Fernandes không chỉ dừng lại ở lý thuyết, ông đang hiện thực hóa chúng bằng những điều chỉnh chiến thuật rõ ràng, giúp đội trưởng MU đạt phong độ cao đúng vào giai đoạn quyết định của mùa giải.

Trước khi Carrick tiếp quản, Fernandes thường bị kéo xuống đá thấp hơn trong sơ đồ 3-4-2-1 dưới thời Ruben Amorim. Dù vẫn duy trì được tầm ảnh hưởng nhất định, đó không phải cách tối ưu để phát huy hết khả năng của anh.

Fernandes chỉ thực sự thăng hoa khi Carrick tiếp quản và kéo anh trở lại vai trò tiền vệ tấn công. Dưới thời Carrick, cầu thủ 31 tuổi đóng góp 10 kiến tạo và 3 bàn thắng chỉ sau 12 trận.

Niềm tin được đền đáp

Fernandes đã in dấu giày vào bàn thắng trong 10/12 trận dưới thời Carrick. Mối quan hệ giữa hai người cũng không mới, bởi Carrick từng làm việc với Fernandes từ thời ông còn là trợ lý tại MU sau khi tiền vệ người Bồ Đào Nha gia nhập từ Sporting Lisbon vào tháng 1/2020.

Sự bùng nổ của Fernandes giúp MU tiến gần vé Champions League

Ông chính là người góp phần giúp Fernandes hòa nhập nhanh chóng, đồng thời chứng kiến tầm ảnh hưởng tức thì của anh lên lối chơi đội chủ sân Old Trafford. Chính nền tảng đó giúp mối quan hệ giữa hai người tiếp tục phát huy hiệu quả khi Carrick trở lại băng ghế chỉ đạo.

“Tôi biết Bruno từ lâu và từng làm việc với cậu ấy khi mới đến CLB, nên không bất ngờ với những gì cậu ấy thể hiện. Tôi hiểu rõ cậu ấy có thể mang lại điều gì. Theo thời gian, cậu ấy ngày càng hoàn thiện, kinh nghiệm giúp cậu ấy phát triển theo hướng rất tích cực. Bruno là nhân tố có tầm ảnh hưởng lớn, đang chơi rất hay và chúng tôi thực sự hài lòng”, Carrick nói thêm.

Những điều chỉnh của Carrick là minh chứng rõ ràng nhất cho tầm quan trọng của việc “đặt đúng người, đúng chỗ”. Và chính điều đó đang giúp Fernandes bùng nổ. Phong độ sáng tạo “không thể ngăn cản” của anh đang trở thành nguồn cảm hứng giúp đội chủ sân Old Trafford bứt tốc trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Trong một mùa giải Ngoại hạng Anh nặng tính thể lực và phụ thuộc nhiều vào các tình huống cố định, sự sáng tạo của Fernandes giúp anh trở thành ứng viên nặng ký cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa” phần thưởng xứng đáng cho một chiến dịch ấn tượng.