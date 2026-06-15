Tennis đỉnh cao ATP 500: Tien đối mặt thử thách, tân vương Roland Garros Zverev tái xuất

Tạm biệt đất nện Paris, thế giới tennis chính thức bước vào guồng quay của mùa sân cỏ. Tuần này, mọi tâm điểm chú ý sẽ đổ dồn về hai "thánh địa" ATP 500 danh giá tại Halle và London, song hành cùng bữa tiệc Grand Slam thu nhỏ của các đóa hồng WTA 500 tại Berlin.

Sẽ thưa thớt hơn những loạt bóng bền mệt mỏi, đây là sàn diễn của những cú giao bóng sấm sét, những pha lên lưới chớp nhoáng và những cuộc lật đổ không tưởng khi các ngôi sao hàng đầu thế giới gấp rút đi tìm công thức chiến thắng trước thềm Wimbledon.

Tien gặp tay vợt chủ nhà ở trận ra quân Halle Open

Learner Tien - Max Schoenhaus: Khoảng 16h30, 15/6 (vòng 1 đơn nam Halle Open)

Halle Open 2026 đánh dấu màn ra mắt ATP 500 trên sân cỏ của tài năng trẻ người Đức Max Schoenhaus, tay vợt nhận suất đặc cách sau những bước tiến tích cực ở hệ thống ITF và Challenger. Schoenhaus thắng 7/10 trận gần nhất, sở hữu nền tảng cuối sân khá chắc chắn và tinh thần thi đấu giàu năng lượng, nhưng kinh nghiệm ở cấp độ ATP vẫn còn rất hạn chế.

Bên kia lưới, Learner Tien đang trải qua mùa giải thăng hoa nhất sự nghiệp. Tay vợt người Mỹ vừa giành danh hiệu ATP tại Geneva và lần đầu lọt vào vòng ba Roland Garros. Sự tiến bộ về thể lực, khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu cùng lối đánh tấn công hiện đại đã giúp Tien vươn lên nhóm tay vợt hàng đầu ATP.

Dù sân cỏ không phải mặt sân sở trường, Tien vẫn cho thấy tiềm năng đáng kể với thành tích vào tứ kết Mallorca mùa trước. Khả năng đánh sớm, chuyển trạng thái tấn công nhanh và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao hứa hẹn sẽ tạo ra khác biệt trước một Schoenhaus vẫn đang trong giai đoạn tích lũy trải nghiệm.

Tay vợt chủ nhà có thể tận dụng sự hưng phấn từ khán giả để tạo ra một vài game đấu khó khăn, nhưng xét về độ ổn định, bản lĩnh và chất lượng những cú đánh quyết định, Tien đang ở đẳng cấp cao hơn hẳn.

Dự đoán kết quả: Learner Tien thắng 2-0.

Zizou Bergs / Alexander Bublik - Marcelo / Alexander Zverev: Khoảng 20h, 15/6 (đôi nam Halle Open)

Sau hai tuần đáng nhớ tại Paris, Alexander Zverev sẽ có lần đầu tiên ra sân kể từ khi đăng quang Roland Garros 2026. Trước khi bắt đầu hành trình đơn nam với tư cách hạt giống số 1 Halle Open, tay vợt người Đức lựa chọn khởi động trên mặt cỏ bằng nội dung đôi nam, sát cánh cùng chuyên gia đánh đôi kỳ cựu Marcelo Melo.

Zverev sẽ ra sân lần đầu tiên sau chức vô địch Roland Garros

Đây là cặp đấu khá thú vị khi đối thủ của họ là bộ đôi giàu ngẫu hứng gồm Alexander Bublik và Zizou Bergs. Trên mặt sân cỏ, Bublik luôn là cái tên khó lường nhờ giao bóng uy lực và khả năng xử lý bóng đầy sáng tạo, hứa hẹn tạo ra nhiều pha bóng tốc độ cao.

Dù vậy, kinh nghiệm của Melo trên sân cỏ cùng sự hưng phấn mà Zverev mang theo từ chức vô địch Roland Garros giúp bộ đôi Đức - Brazil được đánh giá nhỉnh hơn. Đây cũng sẽ là cơ hội để Zverev làm quen điều kiện thi đấu tại Halle trước khi bước vào chiến dịch chinh phục danh hiệu đơn nam tại giải đấu đang diễn ra trên sân nhà.

Dự đoán kết quả: Melo/Zverev thắng Bergs/Bublik sau 2 set căng thẳng.

Lịch thi đấu tennis ngày 15/6