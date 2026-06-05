MU manh nha khả năng đổi chủ, chờ "ông trùm" Qatar ra tay

Tin đồn bán CLB xuất hiện trở lại

Nhóm đầu tư có trụ sở tại Qatar từng thất bại trong nỗ lực mua lại Manchester United hiện chưa nhận được bất kỳ động thái tiếp cận nào, giữa lúc xuất hiện các thông tin cho rằng gia đình Glazer đang cân nhắc bán đội bóng.

Nhà Glazer tính bán lại MU

Trong thời gian qua, nhiều đồn đoán cho rằng gia đình Glazer (những người đã sở hữu MU suốt 21 năm) đang xem xét khép lại kỷ nguyên của mình tại Old Trafford để hiện thực hóa khoản đầu tư.

Một báo cáo của Bloomberg cho biết một số thành viên trong gia đình muốn thoái vốn và đang tìm cách thuyết phục những người còn lại cùng tham gia.

Phía MU từ chối bình luận về thông tin này, trong khi các nguồn tin cấp cao của CLB bác bỏ mạnh mẽ báo cáo kể trên. Gia đình Glazer vốn nổi tiếng kín tiếng và không đưa ra phản hồi chính thức.

Tỷ phú Qatar cân nhắc

Năm 2023, Daily Mail Sport từng tiết lộ một nhóm đầu tư Qatar sẽ tham gia đấu thầu mua lại MU sau khi nhà Glazer chính thức mời các bên quan tâm gửi đề nghị.

Các tỷ phú Qatar vẫn còn cơ hội mua đứt MU

Nhóm đầu tư do Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dẫn đầu vẫn chưa quên trải nghiệm cay đắng hơn ba năm trước. Khi đó, họ đã đưa ra đề nghị cuối cùng trị giá khoảng 5 tỷ bảng để giành quyền kiểm soát hoàn toàn CLB.

Dù vậy, gia đình Glazer cuối cùng lại lựa chọn bán 25% cổ phần cho Sir Jim Ratcliffe với giá 1,3 tỷ bảng.

Theo các nguồn tin, phía Qatar hiện đang lắng nghe tình hình và chưa chốt quay trở lại bàn đàm phán. Tháng 8 năm ngoái, một điều khoản kéo theo trong thỏa thuận giữa nhà Glazer và Ratcliffe đã chính thức có hiệu lực, mở đường cho khả năng các chủ sở hữu người Mỹ bán toàn bộ CLB trong tương lai nếu muốn.

MU cải thiện tài chính dưới thời Ratcliffe

Sau khi hoàn tất khoản đầu tư, tỷ phú hóa dầu người Anh Sir Jim Ratcliffe cùng tập đoàn INEOS đã nắm quyền điều hành hoạt động bóng đá tại MU.

MU chơi tốt ở mùa giải vừa qua

Ratcliffe nhanh chóng triển khai cuộc rà soát quy mô lớn trên toàn bộ hệ thống vận hành của CLB. Hàng trăm vị trí việc làm bị cắt giảm, trong khi nhiều khoản chi tiêu cũng được tinh giản nhằm cải thiện hiệu quả tài chính.

Các số liệu mới nhất cho thấy MU ghi nhận lợi nhuận hoạt động 37,7 triệu bảng trong 9 tháng tính đến cuối tháng 3. Đội chủ sân Old Trafford còn dự báo sẽ tạo thêm khoảng 10 triệu bảng doanh thu trước khi năm tài chính khép lại, bất chấp việc không tham dự cúp châu Âu và chưa có đối tác tài trợ áo tập luyện.

Dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick, MU kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba, qua đó giành vé trở lại UEFA Champions League cùng nguồn thu đáng kể.

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo CLB vẫn đang cân nhắc giữa hai phương án: xây dựng một sân vận động hoàn toàn mới với sức chứa 100.000 chỗ ngồi hoặc tiến hành cải tạo sâu rộng sân Old Trafford để đáp ứng các tham vọng phát triển dài hạn.