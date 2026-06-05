Ông lớn Ngoại hạng Anh thay tướng: Arsenal hưởng lợi, HLV Arteta mơ thống trị

Cơn địa chấn trên băng ghế chỉ đạo

Mùa giải 2026/27 vẫn còn hơn 80 ngày nữa mới khởi tranh, nhưng các ông lớn Premier League đã sớm phát tín hiệu cho một cuộc chiến mới. Tâm điểm là quyết định sa thải Arne Slot của Liverpool, dù chiến lược gia người Hà Lan mới chỉ dẫn dắt đội bóng hai mùa giải và từng giúp "The Kop" vô địch Premier League ngay trong mùa đầu tiên.

Hàng loạt ông lớn công bố HLV mới

Động thái này đánh dấu lần thay đổi HLV lớn thứ tư trong vòng hai tuần qua tại nhóm đội bóng hàng đầu nước Anh. Trước đó, Chelsea bổ nhiệm Xabi Alonso chỉ chưa đầy một ngày sau thất bại ở chung kết FA Cup trước Manchester City. Cựu thuyền trưởng Bayer Leverkusen và Real Madrid ký hợp đồng bốn năm, chính thức tiếp quản đội bóng từ ngày 1/7.

Trong khi đó, Manchester United quyết định trao hợp đồng dài hạn cho Michael Carrick sau quãng thời gian tạm quyền. Cùng ngày, Manchester City cũng xác nhận Pep Guardiola sẽ khép lại hành trình kéo dài 10 năm tại Etihad, mở đường cho Enzo Maresca tiếp quản chiếc ghế nóng.

Liverpool không muốn bị bỏ lại phía sau

So với các đối thủ, quyết định của Liverpool gây bất ngờ lớn nhất. Slot không chỉ mang về chức vô địch quốc nội mà còn được xem là người kế nhiệm thành công của Jurgen Klopp. Tuy nhiên, trong bối cảnh các đối thủ trực tiếp đều đang tái cấu trúc, ban lãnh đạo đội chủ sân Anfield lựa chọn hành động ngay lập tức để tránh nguy cơ tụt lại phía sau.

Liverpool đã sa thải HLV Slot (bên phải) và chuẩn bị bổ nhiệm Iraola

Theo nhiều nguồn tin, Andoni Iraola đang là ứng viên sáng giá nhất thay thế Slot. Nếu thương vụ được hoàn tất, cựu HLV Bournemouth sẽ khép lại quá trình “thay máu” trên băng ghế huấn luyện của nhóm đội bóng được xem là những đối trọng lớn nhất với Arsenal trong những mùa giải tới.

Phong cách bóng đá giàu năng lượng của Iraola được đánh giá khá tương đồng với triết lý mà Klopp từng xây dựng tại Liverpool. Quan trọng hơn, kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại Premier League giúp ông hiểu rõ những thách thức đặc thù của giải đấu này.

Ký ức năm 2013 và bài học cho hiện tại

Những gì đang diễn ra gợi nhớ tới mùa hè năm 2013, thời điểm Sir Alex Ferguson giải nghệ sau hơn hai thập kỷ dẫn dắt Manchester United. Sự ra đi của chiến lược gia huyền thoại đã tạo ra một cuộc chuyển dịch quyền lực sâu rộng tại Premier League.

Dấu ấn của những HLV vĩ đại với giải Ngoại hạng Anh là vô cùng lớn

Trong khi Man United sa sút, Man City và Chelsea lại hưởng lợi từ các quyết định thay đổi HLV. Manuel Pellegrini đưa Man City lên ngôi vô địch năm 2014, còn Jose Mourinho giúp Chelsea đăng quang Premier League mùa 2014/15.

Lần này, sự chia tay của Guardiola cũng có thể tạo ra hiệu ứng tương tự. Dù Man City không còn thống trị tuyệt đối trong hai mùa giải cuối cùng dưới thời nhà cầm quân người Tây Ban Nha, ông vẫn được xem là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất giải đấu kể từ sau thời Ferguson.

Arsenal có còn giữ được lợi thế?

Trong bối cảnh các đối thủ biến động mạnh mẽ, Arsenal lại sở hữu sự ổn định hiếm có. Mikel Arteta hiện là HLV tại vị lâu nhất Premier League với sáu năm gắn bó cùng sân Emirates. Thành công trong những mùa giải gần đây giúp chiến lược gia người Tây Ban Nha có được nền tảng vững chắc hơn bất kỳ đối thủ nào.

HLV Arteta giúp Arsenal đăng quang Ngoại hạng Anh 2025/26

Tuy nhiên, khoảng cách có thể nhanh chóng bị thu hẹp. Carrick đang mang đến những tín hiệu tích cực tại Old Trafford. Maresca được kỳ vọng tạo ra tác động tức thì tại Man City với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ giới chủ. Alonso cũng có cơ hội chứng minh năng lực ở Chelsea sau quãng thời gian ngắn ngủi ở Real Madrid, trong khi Iraola được xem là một trong những HLV trẻ triển vọng nhất châu Âu.

Không phải mọi cuộc cách mạng đều thành công, nhưng điều chắc chắn là Premier League đã bước vào một chu kỳ mới. Khi hàng loạt ông lớn cùng thay đổi người cầm lái, mùa giải 2026/27 hứa hẹn sẽ mở ra một kỷ nguyên cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết. Ở đó, Arsenal không chỉ phải bảo vệ ngôi vương mà còn đối mặt với những kẻ thách thức đầy tham vọng đang tăng tốc.