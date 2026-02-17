Video bóng đá Al Hilal - Al Wahda: Cú đúp Nunez (Cúp C1 châu Á)

Al Hilal thở phào ở phút 10 khi Pablo Mari dường như đã vung tay trúng Khribin. Dù được yêu cầu xem lại tình huống, trọng tài vẫn giữ nguyên thẻ vàng dành cho trung vệ người Tây Ban Nha.

Thoát nguy cơ phải chơi thiếu người, Al Hilal tận dụng thời cơ để mở tỷ số 9 phút sau đó. Từ quả đá phạt của Ruben Neves, Nunez chọn vị trí đánh đầu dũng mãnh tung lưới đối phương.

Nunez tỏa sáng lập cú đúp

Al Wahda suýt gỡ hòa ngay sau đó khi Brahima Diarra có pha solo ấn tượng từ giữa sân xộc thẳng vào vòng cấm. Tuy nhiên, tuyển thủ Mali lại trượt chân ở thời khắc quyết định, còn Nunez sau đó bỏ lỡ cơ hội đối mặt khi dứt điểm vọt xà.

Nỗ lực của Al Wahda được đền đáp ở phút 32. Sau khi thủ môn Al Rubaie phải đẩy cú đá phạt của Khribin ra hết đường biên, từ quả phạt góc sau đó, chính Khribin treo bóng để Diarra băng cắt đánh đầu ghi bàn gỡ hòa.

Chỉ sự xuất sắc của thủ môn Al Rubaie mới giúp Al Hilal tránh bị dẫn bàn trước giờ nghỉ, khi anh bay người đẩy cú sút xa sấm sét của Kruspzky dội xà ngang, khép lại hiệp một cực kỳ hấp dẫn.

Sau giờ nghỉ, thế trận đôi công tạo ra cơ hội cho cả hai bên. Bước ngoặt đến ở phút 77, Milinkovic Savic tận dụng pha trượt chân của Nasser để chuyền bóng sang cánh phải cho Mandash. Từ quả tạt sệt vào cột xa, Nunez băng vào đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng cho Al Hilal.

Với chiến thắng này, Al Hilal có thắng lợi thứ 7, khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, Al Wahda kém 8 điểm nhưng vẫn giành quyền vào vòng 1/8.

Tỷ số chung cuộc: Al Hilal 2-1 Al Wahda (Hiệp 1: 1-1)

Ghi bàn (kiến tạo)

Al Hilal: Nunez (19', Neves) (77', Mandash)

Al Wahda: Diarra (32', Khribin)

Đội hình xuất phát

Al Hilal: Al Rubaie; Lajami, Mari, Akcicek; Darisi, Neves, Al Hawsawi, Al Harbi; Meite, Bouabre, Nunez

Al Wahda: Al Hammadi; Guga, Ogbu, Ivkovic, Nasser; Jadsom, Hamad; Kruspzky, Diarra, Caio; Khribin