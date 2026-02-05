Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Sếp lớn Al Hilal đáp trả Ronaldo, hé lộ tham vọng chiêu mộ Vinicius

Sự kiện: Cristiano Ronaldo Vinicius Junior Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League

Sau thương vụ Karim Benzema, Ronaldo nổi giận vì nghi ngờ sự ưu ái tại Saudi Pro League, trong khi CEO Al Hilal thẳng thắn phản pháo và nhắc tên Vinicius Junior.

Ronaldo bức xúc vì sự thiên vị của PIF

Ronaldo đã làm dậy sóng Saudi Pro League khi từ chối ra sân cho Al Nassr trong tuần này, xuất phát từ cảm giác bất công về cách các CLB được điều hành. Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad và Al Ahli đều thuộc quyền sở hữu của Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF), tuy nhiên Ronaldo được cho là tin rằng 3 đội bóng còn lại đang nhận được sự ưu ái lớn hơn.

Ronaldo được cho là nổi giận sau khi Karim Benzema bất ngờ rời Al Ittihad để gia nhập Al Hilal

Ronaldo được cho là nổi giận sau khi Karim Benzema bất ngờ rời Al Ittihad để gia nhập Al Hilal

Nguyên nhân trực tiếp khiến Ronaldo nổi giận là thương vụ Karim Benzema bất ngờ rời Al Ittihad để gia nhập Al Hilal. Sự xuất hiện của Benzema ngay lập tức giúp Al Hilal tăng cường sức mạnh trong cuộc đua vô địch với Al Nassr, và theo nhiều nguồn tin, điều này khiến Ronaldo tức giận đến mức tương lai của anh tại CLB trở nên bấp bênh.

Việc Benzema gia nhập Al Hilal với tư cách là một trong bảy tân binh mùa đông, sau khi mối quan hệ với Al Ittihad rạn nứt, dễ bị nhìn nhận như một biểu hiện của sự thiên vị từ PIF. Tuy nhiên, thực tế cho thấy PIF không còn là nguồn tài trợ duy nhất. Nhiều báo cáo khẳng định thương vụ Benzema được tài trợ riêng bởi tỷ phú Hoàng tử Alwaleed Bin Talal, và với sự hậu thuẫn tư nhân tương tự, Al Nassr cũng hoàn toàn có quyền chi tiêu theo mong muốn.

🗣️ CEO Al Hilal phản pháo thẳng thắn

Trước phản ứng dữ dội của Ronaldo, Giám đốc điều hành (CEO) của Al Hilal Esteve Calzada không tỏ ra mấy thông cảm. Trả lời Cadena SER, ông nói ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: “Chúng ta nên hỏi anh ta xem có chuyện gì không”.

Calzada cũng nhấn mạnh vị thế của Al Hilal tại Saudi Arabia: “Al Hilal là CLB quyền lực nhất Saudi Arabia. Chúng tôi có ba nguồn tài chính cho chuyển nhượng: doanh thu bán hàng lưu niệm, chương trình của chính phủ nhằm chiêu mộ các ngôi sao hàng đầu, và Hoàng tử - người hỗ trợ CLB để có được những nguồn lực đáng kể”.

Trong khi đó, Al Nassr chỉ mang về một tân binh trong tháng 1 là tiền vệ người Iraq 21 tuổi Hayder Abdulkareem, một cái tên còn khá xa lạ. Dù vậy, như Calzada chỉ ra, đội bóng của Ronaldo đã chi rất mạnh tay ở mùa hè trước với các thương vụ Joao Felix và Kingsley Coman, bên cạnh việc chiêu mộ Inigo Martinez theo dạng tự do từ Barcelona.

🌟 Vinicius vẫn trong tầm ngắm Saudi Pro League

Bên cạnh câu chuyện của Ronaldo, Calzada cũng đề cập đến tham vọng của Saudi Pro League với Vinicius. Ngôi sao chạy cánh của Real đã nhiều năm được liên hệ với việc sang Saudi Arabia, và khả năng này ngày càng thực tế khi anh vẫn chưa gia hạn hợp đồng với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sau mùa giải tới.

Vinicius tiếp tục được Saudi Pro League quan tâm

Vinicius tiếp tục được Saudi Pro League quan tâm

Theo CEO Al Hilal, hiện chưa có cuộc đàm phán cụ thể nào giữa CLB và Vinicius. “Trong trường hợp của chúng tôi, không có cuộc nói chuyện nào”, Calzada cho biết. “Nhưng CEO của giải VĐQG Saudi Arabia, mỗi khi được hỏi, đều nói rằng nếu cậu ấy sẵn sàng, ông ấy sẽ cố gắng đưa cậu ấy về”.

Nếu Vinicius không sớm cam kết tương lai với "Kền kền trắng" trước mùa hè, đội bóng 15 lần vô địch châu Âu có thể buộc phải bán anh để tránh việc giá trị chuyển nhượng sụt giảm, trước khi cầu thủ người Brazil trở thành cầu thủ tự do vào năm 2027. Khi đó, Real nhiều khả năng sẽ ưu tiên để Vinicius rời châu Âu hoàn toàn, thay vì gia nhập một đối thủ tại Champions League.

🔄 Tương lai nào cho Cristiano Ronaldo?

Sẽ là một nghịch lý nếu sự ra đi trong bức xúc của Ronaldo lại mở đường cho Vinicius cập bến chính Al Nassr vào mùa hè này. Nếu siêu sao 40 tuổi đã chạm tới “điểm không thể quay đầu” tại Saudi Arabia - dù không loại trừ khả năng anh sẽ “đi theo con đường của Benzema” để gia nhập một CLB Saudi khác - Ronaldo có thể cân nhắc trở lại châu Âu hoặc chuyển sang Mỹ.

Tương lai của Cristiano Ronaldo tại Al Nassr trở nên khó đoán

Tương lai của Cristiano Ronaldo tại Al Nassr trở nên khó đoán

Mục tiêu lớn nhất của Ronaldo lúc này vẫn là chạm mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, hơn là nghĩ tới giải nghệ. Tuy nhiên, để chuyển sang một CLB Saudi khác hoặc quay lại châu Âu, anh sẽ phải chờ đến kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Ở bất kỳ bến đỗ nào, Ronaldo gần như chắc chắn phải chấp nhận giảm lương, khi hiện tại anh đang bỏ túi hơn 660.000 USD mỗi ngày - con số vượt xa thu nhập của Lionel Messi tại Inter Miami. Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng MLS mở cửa đến ngày 26/3, giải đấu này được xem là lựa chọn thực tế duy nhất nếu Ronaldo muốn sớm rời Saudi Arabia.

Ronaldo dễ rời Ả Rập: Bến đỗ nào lý tưởng nhất để chạm mốc 1000 bàn?
Ronaldo dễ rời Ả Rập: Bến đỗ nào lý tưởng nhất để chạm mốc 1000 bàn?

Ronaldo đối đầu Messi tại Mỹ và chạm mốc 1000 bàn ở đó? Hay anh sẽ quay về Sporting nơi mình khởi nghiệp?

Bấm xem >>

Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/02/2026 15:04 PM (GMT+7)
