Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Werder Bremen vs Bayern Munich
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs St. Pauli
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Manchester City vs Salford City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Salford City - SAL Salford City
-
Olympique Marseille vs Strasbourg
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Inter Milan vs Juventus
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Arsenal vs Wigan Athletic
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wigan Athletic - WIG Wigan Athletic
-
Olympique Lyonnais vs Nice
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Mallorca vs Real Betis
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Girona vs Barcelona
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-

“Hotgirl” Thanh Nhã nói gì khi ĐT nữ Việt Nam thua 1-6 trước Trung Quốc?

Sự kiện: Bóng đá Đội tuyển nữ Việt Nam

Sau 2 trận giao hữu với ĐT nữ Trung Quốc tại Thâm Quyến, Thanh Nhã nhấn mạnh, ĐT nữ Việt Nam rút ra được nhiều bài học quan trọng.

Thanh Nhã: “ĐT nữ Việt Nam đã tích lũy nhiều kinh nghiệm quý giá sau hai trận gặp Trung Quốc”

Sau đợt tập huấn tại Trung Quốc, với 2 trận đấu tập với đội tuyển nữ chủ nhà, toàn ĐT nữ Việt Nam rút ra được nhiều bài học quan trọng. Nói về kết quả tập huấn, cầu thủ Nguyễn Thị Thanh Nhã cho rằng đây là dịp cọ xát quan trọng để ĐT nữ Việt Nam hoàn thiện hơn trước thềm VCK bóng đá nữ châu Á 2026.

ĐT nữ Việt Nam. Ảnh: VFF.

ĐT nữ Việt Nam. Ảnh: VFF.

Chia sẻ về đối thủ, Thanh Nhã nhận định: “ĐT nữ Trung Quốc có lối chơi mạnh mẽ, phối hợp đập nhả nhanh và va chạm rất quyết liệt. Khi thi đấu với những đối thủ như vậy, nếu mình không tranh chấp đủ mạnh mẽ và tập trung thì sẽ gặp nhiều bất lợi”.

ĐT nữ Việt Nam để thua 1-6 trước ĐT nữ Trung Quốc trong trận giao hữu tối qua. Ảnh: VFF.

ĐT nữ Việt Nam để thua 1-6 trước ĐT nữ Trung Quốc trong trận giao hữu tối qua. Ảnh: VFF.

Là người ghi bàn thắng duy nhất cho ĐT nữ Việt Nam sau hai trận đấu tập, Thanh Nhã cho biết đó sẽ là động lực để bản thân tiếp tục nỗ lực: “Qua tình huống ghi bàn vào lưới Trung Quốc, tôi sẽ cố gắng phát huy những điểm mạnh của mình. Khi bước vào trận đấu, tôi cần quyết liệt hơn, tự tin hơn để đóng góp nhiều hơn cho đội”.

ĐT nữ Việt Nam rút ra được nhiều bài học quan trọng. Ảnh: VFF.

ĐT nữ Việt Nam rút ra được nhiều bài học quan trọng. Ảnh: VFF.

Những trận giao hữu vừa qua cũng là dịp để các cầu thủ trẻ được trao cơ hội thi đấu, thử nghiệm năng lực và kiểm chứng chiến thuật. Đánh giá về chuyến tập huấn tại Thâm Quyến, Thanh Nhã nhấn mạnh: “Sau chuyến tập huấn lần này, toàn đội đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm về chiến thuật, đặc biệt là vấn đề thể lực và sự quyết liệt trong thi đấu. Đây là những yếu tố rất quan trọng khi thi đấu ở cấp độ châu lục”.

Thanh Nhã cũng khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện những điểm còn hạn chế để hướng tới mục tiêu đạt kết quả tốt nhất tại VCK Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 vào tháng 3 tới.

Tuyển nữ Việt Nam mất “oan” quả phạt đền, hot girl Thanh Nhã “chết lặng” sau trận thua Philippines
Tuyển nữ Việt Nam mất “oan” quả phạt đền, hot girl Thanh Nhã “chết lặng” sau trận thua Philippines

Quyết định gây tranh cãi của trọng tài khiến ĐT nữ Việt Nam đánh rơi điểm số quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở SEA Games 33.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo PV ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/02/2026 09:40 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN