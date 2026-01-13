Kết quả bóng đá Al Hilal - Al Nassr: Ronaldo mở điểm, thẻ đỏ tai hại (Saudi League)

Hiệp một diễn ra vô cùng suôn sẻ với Al Nassr. Họ chơi đôi công ngay trên sân của Al Hilal và ghi bàn mở tỷ số vào phút 42.

Coman nỗ lực thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ đối phương, sau đó chuyền bóng thuận lợi cho Ronaldo. CR7 nhanh chóng băng đến và dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho Al Nassr.

Ronaldo chỉ có thể ăn mừng trong hiệp một

Hiệp một diễn ra tốt đẹp với Al Nassr, nhưng hiệp hai lại là thảm họa đối với Ronaldo và các đồng đội. Phút 57, Al Dawsari gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền. Chỉ 3 phút sau, Al Nassr phải đá thiếu người bởi thủ môn Al Aqidi bị phạt thẻ đỏ.

Al Hilal tận dụng tốt việc được đá hơn người, qua đó tạo nên màn ngược dòng đáng nhớ. Kanno nâng tỷ số lên 2-1 vào phút 81, trong khi Neves ấn định thắng lợi ngược dòng với tỷ số 3-1 cho Al Hilal. Chiến thắng ấy giúp Al Hilal vững vàng ngôi đầu Saudi League khi nắm trong tay 38 điểm, hơn Al Nassr tới 7 điểm.

Tỷ số chung cuộc: Al Hilal 3-1 Al Nassr (H1: 0-1)

Ghi bàn (kiến tạo):

Al Hilal: Al Dawsari 57', Kanno 81' (Neves), Neves 90+2'

Al Nassr: Ronaldo 42' (Coman)

Thẻ đỏ:

Al Nassr: Al Aqidi

Đội hình xuất phát:

Al Hilal: Al Rubaie, Al Tombakti, Neves, Al Harbi, Al Yami, Milinkovic-Savic, Al Dawsari, Theo Hernandez, Malcom, Nunez, Al Dawsari

Al Nassr: Al Aqidi, Yahya, Inigo Martinez, Simakan, Bu Washl, Gabriel, Brozovic, Al Khaibari, Coman, Felix, Ronaldo