5 sao tuổi Ngọ đắt giá nhất đương đại: Palmer đọ tài Pedri

Pedri

Pedri là 1 trong những tiền vệ xuất sắc nhất bóng đá hiện tại với tư duy chơi bóng vượt trội ẩn đằng sau hình bóng nhỏ bé. Ngay từ thời điểm còn là cầu thủ trẻ, ngôi sao người Tây Ban Nha đã là trụ cột của Barcelona lẫn ĐTQG.

Pedri là báu vật của Barcelona

140 triệu euro là con số mà Transfermarkt định giá về Pedri. Điều đó biến anh trở thành cầu thủ tuổi Ngọ đắt giá nhất hiện nay.

Cole Palmer

Chelsea gặp nhiều vấn đề ở mùa giải 2025/26 âu cũng bởi họ thiếu đi sự tỏa sáng của Palmer trong một số trận đấu. Chấn thương khiến ngôi sao sinh năm 2002 không thể đạt phong độ ghi bàn bùng nổ giống như mùa đầu tiên chơi cho "The Blues".

Palmer đang tìm lại chính mình

Nhưng dần dần, Palmer đã trở lại và cho thấy sự lợi hại. Anh đã ghi 8 bàn và kiến tạo 2 lần trong 17 trận đã qua trên mọi đấu trường ở mùa giải 2025/26. Trên trang thống kê Transfermarkt, ngôi sao này được định giá 120 triệu euro.

Ryan Gravenberch

Gravenberch là mẫu tiền vệ mà mọi đội bóng cần. Đơn giản bởi anh có thể làm mọi việc, từ đánh chặn, chuyền bóng dứt điểm cho đến rê bóng. Không có nhiều cầu thủ ở tuổi 23 lại toàn diện giống như ngôi sao người Hà Lan này.

Đẳng cấp của Gravenberch không có gì phải bàn cãi

HLV Slot đã cho phép Gravenberch thi đấu tự do hơn. Điều này càng khiến cho ngôi sao của Liverpool trở nên nguy hiểm trên sân. Transfermarkt đánh giá cao tiềm năng phát triển của Gravenberch nên đặt anh ở mức giá trị chuyển nhượng 90 triệu euro.

Hugo Ekitike

Ekitike không được tin tưởng tuyệt đối từ ngày chuyển đến Liverpool vào hè năm 2025. Anh phải đá nhiều vị trí, hoặc có những thời điểm phải ngồi dự bị. Nhưng cho đến nay, cầu thủ người Pháp lại chứng minh cho tất cả thấy anh là bản hợp đồng hiệu quả nhất.

Ekitike chứng tỏ tầm quan trọng trong màu áo Liverpool

Sau 32 trận, Ekitike đã ghi 15 bàn và 4 kiến tạo. Không cầu thủ Liverpool nào ghi nhiều bàn hơn cầu thủ sinh năm 2002 này. 85 triệu euro là số tiền mà Transfermarkt định giá về anh.

Nuno Mendes

Sự thành công của PSG trong thời gian qua đến từ việc họ có 2 hậu vệ cánh toàn diện. Nuno Mendes là 1 trong số đó.

Nuno Mendes có nguồn năng lượng vô tận ở cánh trái

Nuno Mendes có sức mạnh, tốc độ, kỹ thuật, sức trẻ và phong độ thi đấu ổn định. Anh đã có mọi thành công ở PSG và cầu thủ này có thể mơ tới việc chuyển sang những sân chơi khác cạnh tranh hơn. Hiện cầu thủ người Bồ Đào Nha được để mức giá trị 75 triệu euro.