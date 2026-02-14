Nunez từng có giá 100 triệu euro rơi cảnh khốn khổ, bị đại gia Al Hilal bỏ rơi

Số phận long đong của Nunez

Đầu mùa giải này, Darwin Nunez rời Liverpool và chuyển sang Al Hilal với mức giá 46 triệu bảng. Nhiều nguồn tin cho biết tiền đạo người Uruguay bị ép rời sân Anfield để nhường chỗ cho Alexander Isak. Nhiều người cho rằng đó là "ác mộng" đối với Nunez nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó.

Darwin Nunez

Có lẽ vì tâm lý không được thoải mái, Darwin Nunez thi đấu không được tốt trong màu áo mới. Cầu thủ này chỉ có được 6 bàn và 5 kiến tạo sau 16 trận tại Saudi Pro League. Tại Cúp C1 châu Á, tiền đạo người Uruguay cũng mới chỉ có 1 bàn và 1 kiến tạo sau 5 trận.

Với sự gia nhập của Benzema, nhiều người cho rằng Nunez sẽ sớm mất vị trí tại Al Hilal. Thậm chí, còn có tin đồn tiền đạo người Uruguay muốn về châu Âu ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra trong thực tế và số phận của Nunez tại Al Hilal đúng là trở nên hẩm hiu.

Nunez mất hoàn toàn vị thế tại Al Hilal

Theo tin mới nhất, Darwin Nunez đã bị đội bóng chủ quản gạch tên khỏi danh sách thi đấu tại Saudi Pro League. Theo quy định của giải đấu, mỗi đội bóng chỉ được đăng ký 8 cầu thủ ngoại binh trong khi Al Hilal có tới 14 cầu thủ. Trong đó có những cái tên "không thể đụng vào" như Kalidou Koulibaly, Rúben Neves, Théo Hernandez, Sergej Milinković-Savić, Yassine Bounou và mới nhất là Karim Benzema.

Khi phải lựa chọn Nunez với những cầu thủ còn lại, HLV Simone Inzaghi đã quyết định loại tiền đạo người Uruguay. "Quyết định này rất khó khăn, nhưng đó là công việc của một huấn luyện viên. Nunez và Pablo là những cầu thủ giỏi.

Tôi muốn họ tham gia tất cả các giải đấu, nhưng chúng tôi có những hạn chế trong việc đăng ký cầu thủ nước ngoài. Chúng tôi không thể đăng ký Marcos Leonardo với tư cách là một cầu thủ Saudi Arabia. Thời gian rất gấp rút, và tôi đã đưa ra quyết định khó khăn".

Nên nhớ rằng Marcos Leonardo suýt rời Al Hilal hồi cuối kỳ chuyển nhượng mùa đông. Điều đó cho thấy Nunez bị đánh giá thấp như thế nào trong mắt của HLV Simone. Thật sự khó tin khi chỉ vài năm trước, cầu thủ này từng có mức giá 100 triệu euro khi Liverpool mua về từ Benfica (75 triệu euro kèm 25 triệu euro phụ phí).

Bị loại khỏi Saudi Pro League đồng nghĩa với việc Darwin Nunez chỉ còn được chơi tại Cúp C1 châu Á. Giải đấu này không phải tuần nào cũng diễn ra và nếu Al Hilal thi đấu, tiền đạo người Uruguay cũng chưa chắc đã được đá.

Trở về châu Âu có lẽ là phương án khả dĩ nhất của cựu sao Liverpool vào lúc này. Mới 27 tuổi, có thể hình, thể lực cũng như kỹ thuật, Nunez có lẽ vẫn sẽ là món hàng "hot" trên thị trường chuyển nhượng.