U23 Việt Nam không dự giải tứ hùng có Trung Quốc, Thái Lan

Sự kiện: Bóng đá U23 Việt Nam

ANTD.VN - Chủ nhà Trung Quốc chính thức công bố 3 đội khác mời tham dự giải tứ hùng U23 vào tháng 3 tới, không bao gồm U23 Việt Nam.

Đêm 13-2, Sina Sport cho biết Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đã chính thức "chốt" danh sách 4 đội dự giải giao hữu quốc tế cấp độ U23 quốc gia, bao gồm: chủ nhà Trung Quốc, Thái Lan, Iran và CHDCND Triều Tiên.

Giải đấu sẽ diễn ra tại Tây An - Trung Quốc từ 25 đến 31-3. Bốn đội đá vòng tròn một lượt xác định các danh hiệu chung cuộc.

Chủ nhà Trung Quốc chốt danh sách 4 đội U23 dự giải tứ hùng, không có U23 Việt Nam

U23 Việt Nam chưa thể tái đấu Trung Quốc, sau trận thua 0-3 tại giải U23 châu Á 2026

Sự kiện được CFA tổ chức nhằm tạo cơ hội cọ xát cho U23 Trung Quốc cũng như các đội khách mời Thái Lan, Iran hướng tới ASIAD vào tháng 9 tới.

Đáng chú ý, trước đó truyền thông Trung Quốc và Thái Lan cùng đưa tin, CFA có gửi lời mời tới U23 Việt Nam. Từ thông tin này, người hâm mộ háo hức chờ đợi các cuộc tái đấu giữa 3 đội bóng nhiều duyên nợ là U23 Việt Nam, U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan.

Tuy nhiên với xác nhận chính thức danh sách khách mời từ CFA, U23 Việt Nam sẽ không tham dự giải tứ hùng vào tháng 3 tới.

Với ASIAD 2026, Liên đoàn bóng đá Việt Nam chủ trương cử đội U21 dự giải để tích lũy kinh nghiệm cho các giải đấu tương lai. Còn với U23 Việt Nam, đích ngắm gần nhất sẽ là SEA Games 2027 tại Malaysia.

Tiền đạo Thanh Nhàn U23 Việt Nam tiết lộ kế hoạch đặc biệt bên vợ xinh đẹp
Nam tiền đạo chia sẻ dự định đưa vợ con ra Hà Nội sum họp, quyết tâm bùng nổ tại V.League

Theo Băng Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/02/2026 10:19 AM (GMT+7)
