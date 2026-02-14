Sesko hồi sinh: "Quân bài tẩy" của Carrick, MU hái quả ngọt

Cuộc trò chuyện với Fletcher

Quãng thời gian Darren Fletcher dẫn dắt tạm quyền MU có thể chỉ kéo dài 2 trận đấu và hơn một tuần, nhưng với Sesko, đó rất có thể là những ngày mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp của anh tại Old Trafford. Tiền đạo người Slovenia từng gặp nhiều khó khăn dưới thời Ruben Amorim. Dù sở hữu tâm lý vững vàng và không dễ tự trách bản thân, thành tích chỉ hai bàn sau 17 trận dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn là khởi đầu chậm chạp, nhất là sau thương vụ 73 triệu bảng từ Leipzig vào mùa hè năm ngoái.

Sesko đang bắt đầu tạo dấu ấn tại MU

Sesko tịt ngòi ở 9 trận cuối cùng của MU dưới thời Amorim và trông như đang đánh mất sự tự tin. Việc Fletcher được bổ nhiệm lập tức trở thành liều thuốc tinh thần với tiền đạo người Slovenia. Dù chưa được đá chính dưới thời Michael Carrick, Sesko vẫn duy trì đà hưng phấn khi vào sân từ ghế dự bị và ghi những bàn thắng quan trọng trước Fulham và West Ham.

Ngay trong ngày đầu tiên giữ vai trò HLV tạm quyền, Fletcher đã kéo Sesko ra nói chuyện riêng. Ông cho anh xem các đoạn video về khả năng di chuyển và những điểm làm tốt, khẳng định rằng bàn thắng sẽ đến nếu tiếp tục duy trì những điều đó. Fletcher cũng giải thích rõ lý do MU theo đuổi anh.

Dù từng được Arsenal theo dõi sát trước khi họ chuyển hướng sang Viktor Gyokeres, MU cũng đã đặt Sesko trong tầm ngắm từ rất sớm, kể từ khi anh bùng nổ tại Salzburg. Với tư cách cựu giám đốc kỹ thuật, Fletcher ở vị thế lý tưởng để nói rõ MU đã theo dõi Sesko lâu đến mức nào và đánh giá cao anh ở điểm gì. Điều đó giúp chân sút 22 tuổi tràn đầy năng lượng và niềm tin.

Cách tiếp cận này phát huy hiệu quả tức thì. Sesko ghi cú đúp ở trận đầu tiên Fletcher cầm quân trước Burnley, rồi tiếp tục nổ súng trong thất bại trước Brighton tại vòng ba FA Cup. Kể từ khi Amorim bị sa thải, Sesko đã ghi 5 bàn chỉ trong 245 phút, đạt hiệu suất một bàn mỗi 49 phút.

Thay đổi giáo án tập luyện

Dưới thời Carrick, Sesko chủ yếu đóng vai trò “quân bài tẩy”, nhưng anh đang thể hiện hoàn hảo vai trò đó. Ở tuổi 22, Sesko còn nhiều dư địa phát triển và đang hưởng lợi từ sự thay đổi trong cách tiếp cận huấn luyện tại Carrington trong khoảng 5-6 tuần gần đây.

Sesko được Carrick ôm chúc mừng sau bàn thắng muộn vào lưới Fulham

Nếu như thời Amorim chú trọng nhiều vào các buổi tập theo nhóm, thì hiện tại thời lượng tập được rút ngắn, tạo điều kiện cho làm việc cá nhân một kèm một ở cuối buổi. Sesko thường xuyên tham gia các phần này và Carrick hài lòng với những gì ông chứng kiến, tin rằng tiền đạo người Slovenia đã tiến bộ rõ rệt từ đầu năm. Một phần vai trò của Travis Binnion, cựu HLV học viện MU, là phát triển cá nhân cầu thủ, và ông đang tạo ra tác động tích cực với Sesko.

Bản thân Sesko cũng chủ động tối đa trong việc tự hoàn thiện. Anh được mô tả là “cực kỳ tận tâm” trên sân tập, thường đến sớm nhất mỗi ngày cùng Diogo Dalot, người đã trở thành tri kỷ thân thiết nhất của anh trong đội hình MU. Khi tới Carrington, cả hai luôn dành 45 phút trong buồng oxy cao áp, giúp phục hồi cơ bắp.

Bỏ ngoài tai mọi chỉ trích

Tinh thần chuẩn bị chuyên nghiệp còn thể hiện ở quyết định mua nhà của Sesko. Thời gian đầu, anh sống ở trung tâm thành phố và không vội chuyển nhà, bởi muốn tìm một nơi phục vụ tốt nhất cho hiệu suất thi đấu, với bể bơi, phòng xông hơi và bồn tắm đá lạnh ngay tại nhà. Giờ đây, anh đã có được điều đó tại “tam giác vàng” Cheshire (Tây Bắc nước Anh), khu vực quen thuộc của các cầu thủ bóng đá.

Sesko có màn trình diễn hay nhất cho MU trước Burnley dưới thời HLV tạm quyền Fletcher

Chính cách tiếp cận này khiến Amorim từng gọi Sesko là “kẻ ám ảnh kiểm soát” vào tháng 11, thời điểm phong độ của anh bị đặt dấu hỏi. Đó là phong cách giao tiếp thẳng thắn quen thuộc của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, không nhằm chỉ trích, dù có thể bị hiểu theo hướng tiêu cực.

Tuy nhiên, điều đó không làm Sesko xao động. Ngay cả nội bộ MU cũng không chắc anh có đọc những bình luận ấy hay không, bởi Sesko luôn tách mình khỏi những ồn ào bên ngoài. Anh hiếm khi dùng mạng xã hội, thường chỉ đăng bài sau trận rồi ngắt kết nối, tránh bị cuốn vào chỉ trích hay tâng bốc.

Xuyên suốt quãng thời gian tại MU, giữa những thăng trầm của giai đoạn đầu sự nghiệp ở Old Trafford, Sesko vẫn giữ nguyên cách tiếp cận và tính cách. Một nguồn tin từ tờ Manchester Evening News (Anh) mô tả đó là “siêu năng lực” của anh, trong bối cảnh môi trường MU đầy áp lực và rất dễ khiến cầu thủ xao nhãng.

Thay vì lướt mạng xã hội, Sesko là một người mê đọc sách. Anh được đánh giá là chàng trai trẻ thông minh, thường đọc các cuốn sách về văn hóa hiệu suất. Một trong những cuốn yêu thích của anh là “The Let Them Theory”, giúp người đọc không để ý kiến và phán xét của người khác chi phối cuộc sống.

Nghe có vẻ như đó nên là tài liệu bắt buộc cho mọi bản hợp đồng mới của MU.