Fan MU gợi cảm nhất thế giới khoe trọn vòng 1 đẫy đà, cực yêu thích Việt Nam

Therese Gudmundsen được mệnh danh là một trong những cổ động viên "bốc lửa" nhất của Man United. Mỹ nhân tới từ Na Uy thường xuyên thể hiện tình yêu với "Quỷ đỏ". Cô thường xuyên góp mặt tại sân Old Trafford mỗi lần đội bóng thi đấu.

Therese Gudmundsen thường xuyên xuất hiện trong trang phục thi đấu cho Man United

Therese Gudmundsen có thân hình cân đối và vòng một đặc biệt "nảy nở". Mỹ nhân người Na Uy có hơn 300.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội. Năm ngoái, Therese ra quyết định táo bạo khi nghỉ việc, bán nhà và bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh châu Á. Kể từ đó, cô nàng thường xuyên di chuyển giữa hai châu lục.

Một điểm khá đặc biệt là Therese Gudmundsen từng tới Việt Nam. Cô nàng rất thích thú với cảnh vật và con người trên dải đất hình chữ S. Cô cảm thấy Việt Nam rất đặc biệt và từng chia sẻ cảm xúc khi đội nón lá và cầm lá cờ đỏ sao vàng trên đỉnh núi, cùng dòng chia sẻ.

Therese Gudmundsen rất thích thú khi tới thăm Việt Nam

"Chúng ta hãy giữ cho lá cờ này luôn bay cao. Mình cảm thấy rất biết ơn khi được tới thăm nơi đây, đất nước của những con người tuyệt vời và cảnh đẹp ngoạn mục. Một sự thật thú vị là 17% người hâm mộ Man United tới từ Việt Nam".

Một số hình ảnh đáng chú ý về Therese Gudmundsen