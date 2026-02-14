Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Monaco vs Nantes 14/02/26 - Trực tiếp
Logo Monaco - ASM Monaco
3
Logo Nantes - NAN Nantes
1
Werder Bremen vs Bayern Munich
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs St. Pauli
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Manchester City vs Salford City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Salford City - SAL Salford City
-
Olympique Marseille vs Strasbourg
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Inter Milan vs Juventus
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Arsenal vs Wigan Athletic
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wigan Athletic - WIG Wigan Athletic
-
Olympique Lyonnais vs Nice
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Mallorca vs Real Betis
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Girona vs Barcelona
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-

Fan MU gợi cảm nhất thế giới khoe trọn vòng 1 đẫy đà, cực yêu thích Việt Nam

Sự kiện: Manchester United

Therese Gudmundsen, fan nữ gợi cảm nhất của Man United, thường xuyên khoe vòng 1 đẫy đà và cực kỳ yêu thích Việt Nam.

Therese Gudmundsen được mệnh danh là một trong những cổ động viên "bốc lửa" nhất của Man United. Mỹ nhân tới từ Na Uy thường xuyên thể hiện tình yêu với "Quỷ đỏ". Cô thường xuyên góp mặt tại sân Old Trafford mỗi lần đội bóng thi đấu.

Therese Gudmundsen thường xuyên xuất hiện trong trang phục thi đấu cho Man United

Therese Gudmundsen thường xuyên xuất hiện trong trang phục thi đấu cho Man United

Therese Gudmundsen có thân hình cân đối và vòng một đặc biệt "nảy nở". Mỹ nhân người Na Uy có hơn 300.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội. Năm ngoái, Therese ra quyết định táo bạo khi nghỉ việc, bán nhà và bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh châu Á. Kể từ đó, cô nàng thường xuyên di chuyển giữa hai châu lục.

Một điểm khá đặc biệt là Therese Gudmundsen từng tới Việt Nam. Cô nàng rất thích thú với cảnh vật và con người trên dải đất hình chữ S. Cô cảm thấy Việt Nam rất đặc biệt và từng chia sẻ cảm xúc khi đội nón lá và cầm lá cờ đỏ sao vàng trên đỉnh núi, cùng dòng chia sẻ. 

Therese Gudmundsen rất thích thú khi tới thăm Việt Nam

Therese Gudmundsen rất thích thú khi tới thăm Việt Nam

"Chúng ta hãy giữ cho lá cờ này luôn bay cao. Mình cảm thấy rất biết ơn khi được tới thăm nơi đây, đất nước của những con người tuyệt vời và cảnh đẹp ngoạn mục. Một sự thật thú vị là 17% người hâm mộ Man United tới từ Việt Nam". 

Một số hình ảnh đáng chú ý về Therese Gudmundsen

Mỹ nhân bóng đá có hơn 16 triệu fan, tung bộ ảnh bán khỏa thân nóng bỏng
Mỹ nhân bóng đá có hơn 16 triệu fan, tung bộ ảnh bán khỏa thân nóng bỏng

Alisha Lehmann, một trong những cầu thủ nữ đẹp nhất hành tinh gây thương nhớ với bộ ảnh nóng bỏng.

Bấm xem >>

Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

-14/02/2026 03:26 AM (GMT+7)
