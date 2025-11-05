Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tuyển Việt Nam ra sao khi AFC trừng phạt Malaysia?

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Asian Cup 2027
ANTD.VN - Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lên đầu bảng và gần như cầm chắc vé vào vòng chung kết Asian Cup 2027 trong trường hợp AFC xử thua Malaysia về gian lận.

Đêm 3-11, FIFA bác đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) liên quan tới vụ 7 cầu thủ gốc Âu, Mỹ bị cáo buộc giả mạo giấy tờ để nhập tịch và ra sân thi đấu cho đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Theo đó, FIFA chính thức phán quyết: phạt tiền FAM 350.000 franc; phạt tiền 2.000 franc và cấm thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia gồm: Gabriel Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Hevel.

FIFA ra phán quyết cuối cùng phạt FAM và 7 cầu thủ nhập tịch trái phép

Phía FAM cho biết sẽ đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài thế thao (CAS) - hành động cuối cùng mà họ có thể làm để hi vọng lật ngược tình thế. Tuy nhiên theo giới chuyên môn, khả năng FAM thắng kiện FIFA tại CAS gần như bằng 0.

Án phạt của FIFA chưa phải là sự trừng phạt cuối cùng với bóng đá Malaysia, khi AFC cho biết đã sẵn sàng áp dụng các quy định kỷ luật của tổ chức này.

Theo Quy định kỷ luật của AFC, đội tuyển Malaysia với việc sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép ở các trận thắng Nepal 2-0 (ngày 25-3-2025), thắng Việt Nam 4-0 (ngày 10-6-2025) tại bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, chắc chắn sẽ bị xử thua 0-3.

Cục diện bảng đấu của tuyển Việt Nam trong trường hợp AFC xử thua Malaysia

Khi đó, tuyển Việt Nam từ 9 điểm tăng lên 12 điểm sau 4/6 trận, xếp nhất bảng F. Malaysia từ 12 điểm giảm còn 6 điểm, xếp nhì. Nepal và Lào cùng 3 điểm.

Với diễn biến mới này, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần tối thiểu 1 điểm ở hai lượt cuối gặp Lào (ngày 18-11) và gặp chính Malaysia (ngày 31-3-2026) để cầm chắc tấm vé duy nhất bảng F dự vòng chung kết.

FIFA, AFC từng xử thua nhiều đội bóng khi phát hiện có 1 cầu thủ ra sân trái phép. Với việc dùng tới 7 cầu thủ trái phép, tác động tiêu cực tới hình ảnh, uy tín giải đấu lớn nhất châu Á và sự phát triển bóng đá châu lục, khả năng AFC loại tuyển Malaysia khỏi giải đấu là hoàn toàn có thể xảy ra!

Trường hợp AFC loại đội tuyển Malaysia khỏi giải, tuyển Việt Nam cầm chắc ngôi đầu bảng cùng vé đi tiếp mà không cần quan tâm tới kết quả trận cuối gặp Lào ngày 18-11.

Theo Băng Tâm

Nguồn: [Link nguồn]

04/11/2025 09:23 AM (GMT+7)
