"Truyền nhân Courtois" gia nhập MU thuộc nhóm tinh hoa, không tấu hài như Onana

Trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025, MU đã chiêu mộ thành công thủ môn Senne Lammens từ Royal Antwerp theo bản hợp đồng trị giá 18 triệu bảng. Đây là động thái nhằm giúp đội chủ sân Old Trafford giải quyết cơn ác mộng "người gác đền" đeo bám họ suốt 2-3 năm qua.

Senne Lammens, "vị vua cứu thua" trong khung thành của MU?

Khi chứng kiến Altay Bayindir thi đấu bị động, dẫn tới bàn thua từ tình huống đá phạt của MU trước Arsenal ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh, cựu hậu vệ Gary Neville phải thốt lên:

"Có một vấn đề hiển nhiên tại MU mà không thể phớt lờ: họ cần một thủ môn mới. Họ bắt buộc phải làm vậy, tôi hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Thật bất ổn khi bạn không có một thủ môn số 1 thực sự thống trị vòng 6m50, lao ra đấm bóng và cứu thua mỗi khi hàng thủ mắc lỗi. Họ phải giải quyết vấn đề thủ môn, nếu không sẽ tiếp tục thủng lưới và đánh mất điểm, điều này phá hỏng mọi nỗ lực khác của đội bóng".

Dù mắc lỗi, Bayindir vẫn tiếp tục bắt chính ở các trận tiếp theo gặp Fulham và Burnley, nguyên nhân vì HLV Ruben Amorim đã không còn niềm tin vào Andre Onana. Thủ thành người Cameroon ngày càng sa sút phong độ, đỉnh điểm thất vọng phải kể đến sai lầm ở trận thua sốc Grimsby Town tại vòng 2 League Cup. Để rồi, Senne Lammens xuất hiện như vị cứu tinh cho khung thành MU.

🟢 Khởi đầu hứa hẹn

Lammens sinh ngày 7/7/2002 tại Zottegem (Bỉ). Anh bắt đầu chơi bóng từ năm 5 tuổi ở CLB địa phương KRC Bambrugge và nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của đội bóng chuyên nghiệp Dender.

Năm 2014, CLB giàu truyền thống Club Brugge chiêu mộ Lammens. Chỉ sau 4 năm, ở tuổi 16, anh được điền tên vào đội hình tham dự trận Champions League gặp Atletico Madrid.

Club Brugge không vội vàng sử dụng Lammens, đặc biệt sau khi chiêu mộ Simon Mignolet từ Liverpool vào hè 2019. Tuy nhiên, tháng 12 năm đó, anh khiến cả châu Âu chú ý nhờ pha lập công bằng đầu ở phút 95, giúp U19 Brugge cầm hòa U19 Real Madrid 2-2 tại UEFA Youth League.

🚀 Đối diện khó khăn, bước ngoặt sự nghiệp

Mùa 2020/21, Lammens được đôn lên đội U23 tham dự giải hạng Nhì Bỉ và thi đấu ổn định qua 13 trận dù không giữ sạch lưới lần nào. Tháng 7/2021, anh bắt chính thay Mignolet (chấn thương) ở trận tranh Siêu Cúp Bỉ gặp Genk, thời điểm Brugge thắng 3-2, sau đó ra mắt giải VĐQG Bỉ trong trận hòa 2-2 với Eupen.

Tuy nhiên, khi Mignolet bình phục, Lammens trở lại ghế dự bị, chỉ chơi thêm 2 trận trong mùa 2021/22. Mùa sau, anh ra sân 11 trận trên mọi đấu trường và không tham dự Champions League.

Lammens rời Club Brugge theo dạng tự do vào mùa hè 2023 để gia nhập Royal Antwerp, nhà vô địch Bỉ thời điểm đó, theo hợp đồng 4 năm dưới sự dẫn dắt của HLV Mark van Bommel.

Mùa đầu tại Antwerp, anh vẫn là thủ môn số 2 và chủ yếu bắt ở cúp Quốc gia – nơi Antwerp vào đến chung kết (thua Union SG 0-1). Đội bóng chỉ đứng thứ 6 tại giải VĐQG khiến Van Bommel mất ghế HLV trưởng.

🧱 "Truyền nhân Courtois" thuộc nhóm thủ môn tinh hoa của châu Âu

Mùa 2024/25, HLV trưởng Jonas De Roeck đưa Lammens lên làm thủ môn số 1 Royal Antwerp, giúp anh có mùa giải thi đấu trọn vẹn đầu tiên ở giải VĐQG Bỉ. Dù phong độ CLB không ổn định (xếp hạng 5 cuối mùa), Lammens vẫn gây ấn tượng mạnh khi giữ sạch lưới 10 trận, cản phá 4 quả phạt đền.

Không chỉ vậy, anh là thủ môn cứu thua nhiều nhất giải VĐQG Bỉ (127 lần), có chỉ số ngăn chặn các pha dứt điểm dẫn tới bàn thắng kỳ vọng trung bình mỗi trận nhiều nhất nhóm thủ môn U30 ở châu Âu (goals prevented: 15,57 lần). Anh đặc biệt xuất sắc trong các tình huống 1 chọi 1, cùng khả năng chọn vị trí, phản xạ nhanh và phát bóng tốt bằng cả 2 chân.

Lammens sở hữu chiều cao 1m91, có lối chơi linh hoạt giống Thibaut Courtois, vì vậy nhiều người xem anh như truyền nhân của siêu sao thuộc biên chế Real Madrid. Frank Boeckx – cựu HLV thủ môn Anderlecht từng tuyên bố: "Có thể mất 1-2 năm nữa, nhưng tôi không loại trừ khả năng Lammens đạt đến đẳng cấp của Courtois".

Senne Lammens được MU đặt nhiều kỳ vọng

⚠️ Những điều cần cải thiện và tương lai hứa hẹn

Dù sở hữu tiềm năng lớn, Lammens vẫn còn thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Bart Tamsyn, cựu tuyển trạch viên Brugge cho hay: "Để trở thành thủ môn hàng đầu, Lammens cần cải thiện độ chính xác. Cậu ấy thường mắc một lỗi nhỏ mỗi trận, chủ yếu vì nôn nóng chứng minh bản thân. Đó có thể là phát bóng lỗi hoặc phán đoán sai".

Những sai lầm này là bình thường với thủ môn mới có một mùa giải thi đấu trọn vẹn. Tuy nhiên, sự điềm tĩnh và tinh thần cầu tiến cho thấy Lammens có thể nhanh chóng thích nghi tại MU.

MU đã chi hơn 200 triệu bảng vào mùa hè cho dàn sao tấn công như Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, Matheus Cunha, nhưng Lammens chính là thương vụ quan trọng nhất. Anh có tiềm năng trở thành thủ môn số 1 lâu dài, cũng như chất xúc tác cho sự trở lại đỉnh cao của "Quỷ đỏ" sau thời gian dài chờ đợi.