Chống phạt góc - "Căn bệnh kinh niên" tiếp tục ám ảnh Amorim và MU

Thêm một cơ hội bị bỏ lỡ

MU lại bỏ lỡ cơ hội chen chân vào nhóm dự Champions League khi bị West Ham cầm hòa ngay trên sân nhà. Có thời điểm, sau bàn mở tỷ số của Diogo Dalot ở hiệp hai, “Quỷ đỏ” đã leo lên vị trí thứ năm và bằng điểm với Chelsea. Nhưng bàn gỡ hòa của Soungoutou Magassa ở những phút cuối trận khiến MU rơi trở lại vị trí thứ tám.

Dalot ghi bàn thắng đầu tiên cho MU tại Old Trafford ở Premier League

HLV Ruben Amorim vẫn luôn thận trọng khi được hỏi liệu mục tiêu dự Champions League mùa tới có thực tế hay không, và dễ hiểu vì sao. Trong vài tuần qua, MU đã có những cơ hội để leo lên nhóm đầu ở các trận gặp Nottingham Forest, Tottenham và Everton, nhưng lần nào họ cũng tự đánh mất. Trước West Ham, điều đó lại lặp lại.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã phải đối mặt với báo chí sau rất nhiều kết quả thất vọng kể từ khi tiếp quản MU một năm trước. Nhưng hiếm khi ông tỏ ra khó chịu như lần này. “Thất vọng. Tức giận. Thế thôi”, nhà cầm quân 40 tuổi nói ngắn gọn khi được hỏi đánh giá về trận đấu.

Đây chính xác là kiểu trận đấu mà MU phải học cách giành chiến thắng nếu muốn chen chân vào nhóm dự Champions League. Đáng buồn thay, “Quỷ đỏ” vẫn chưa chứng minh họ thực sự khao khát điều đó.

Bài toán chống phạt góc tiếp tục ám ảnh Amorim

Dù MU đã ghi được 9 bàn thắng từ các tình huống cố định mùa này, họ cũng liên tục thủng lưới theo cách tương tự, đặc biệt là từ các quả phạt góc.

Theo Opta, “Quỷ đỏ” đã để thủng lưới 15 bàn từ phạt góc kể từ đầu mùa trước. Đây là vấn đề mà HLV Amorim đã biết và đến nay vẫn chưa thể xử lý triệt để.

MU vẫn chưa thể tìm ra lời giải cho bài toán chống phạt góc

Đáng chú ý, chỉ có một đội để thủng lưới nhiều hơn MU ở các tình huống như vậy, chính là West Ham. “Búa tạ” đã phải nhận 17 bàn thua từ các quả phạt góc kể từ tháng 8/2024.

Với việc điểm yếu này vẫn dai dẳng, câu hỏi đặt ra là HLV Amorim sẽ làm gì để giải quyết, bởi sự lỏng lẻo trong phòng ngự chống phạt góc tiếp tục khiến MU phải trả giá bằng những bàn thua.

Dàn "cây nhà lá vườn" không phải lời giải

HLV Amorim từng hứng chịu chỉ trích trong mùa giải này vì thiếu niềm tin vào các tài năng trẻ trưởng thành từ học viện. Trong trận hòa West Ham, khi hai cầu thủ “cây nhà lá vườn” Kobbie Mainoo và Shea Lacey không ra sân phút nào, minh chứng rõ ràng nhất cho sự dè dặt của chiến lược gia người Bồ Đào Nha nằm ở màn trình diễn của trung vệ 19 tuổi Ayden Heaven.

Được trao trận đá chính đầu tiên trong mùa ở vị trí trung vệ thòng trong hệ thống 3 hậu vệ của MU, Heaven nhanh chóng gặp khó trước tiền đạo kỳ cựu 33 tuổi Callum Wilson. Anh bị Wilson xoay xở vượt qua, và chỉ may mắn thoát thua khi cầu thủ của West Ham xử lý lỗi dù trước mặt là cơ hội đối mặt thủ môn.

Bruno Fernandes thể hiện rõ sự thất vọng khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc

Chưa đầy 10 phút trôi qua, Heaven lại lao vào phạm lỗi với Jarrod Bowen và phải nhận thẻ vàng, pha bóng cho thấy sự non nớt và thiếu bình tĩnh. MU vì thế cũng nhập cuộc đầy chệch choạc, chỉ thực sự ổn định nhịp độ khi trận đấu trôi dần về cuối hiệp một.

Đây là trận đấu không có nhiều cơ hội rõ rệt, và trước đối thủ vốn cũng không quá sắc sảo, bàn mở tỷ số của Dalot tưởng như đủ để định đoạt trận đấu. Nhưng giống nhiều tuần gần đây, điểm yếu của MU lại phơi bày đúng thời điểm quan trọng, khiến họ không thể bảo toàn lợi thế.

Chỉ hơn một tuần trước, sau trận thua trước Everton dù đối thủ chỉ còn 10 người, HLV Amorim thừa nhận MU “còn rất xa so với đẳng cấp họ cần đạt tới”. Màn thể hiện trước West Ham một lần nữa chứng minh chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã nói đúng.

Đà thăng hoa đã chững lại?

Sau khi giành 3 chiến thắng liên tiếp từ vòng 7 đến 9, lần lượt trước Sunderland, Liverpool và Brighton, MU chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, với chiến thắng duy nhất là trận thắng 2-1 trên sân Crystal Palace cuối tuần trước.

Dù nhận được nhiều lời khen cho tinh thần chiến đấu khi lật ngược tình thế để hòa Nottingham Forest và Tottenham cùng tỷ số 2-2, nhưng thất bại 0-1 trước Everton sau đợt tập trung đội tuyển tháng 11 đã kéo “Quỷ đỏ” trở lại mặt đất.

Trong bối cảnh 5 trong 6 chiến thắng của MU ở Ngoại hạng Anh mùa này đến tại Old Trafford, việc họ không thắng ở cả hai trận sân nhà gần nhất rõ ràng gây thất vọng.

Tuy nhiên, MU vẫn nằm trong nhóm các đội từ vị trí thứ 4 đến 10 chỉ hơn kém nhau 3 điểm. Với Wolves và Bournemouth chờ phía trước ở tuần tới, cơ hội vẫn còn để “Quỷ đỏ” tận dụng sự sít sao ở nhóm cạnh tranh và bứt lên gần nhóm dự Champions League. Vấn đề là liệu đoàn quân của HLV Amorim có đủ khả năng không?