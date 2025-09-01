Antony tìm đường rời MU: Bệ phóng trở lại đỉnh cao hay an phận ở CLB nhỏ?

Hành trình tháo chạy khỏi MU gian nan

Antony đang đứng trước ngã rẽ quan trọng trong sự nghiệp khi tìm đường rời MU vào mùa hè 2025. Thời gian qua, Real Betis rất tích cực đàm phán để đưa cầu thủ người Brazil trở lại theo bản hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt.

Thế nhưng, đại diện La Liga có thể rút lui vì bất đồng trong quá trình này, bao gồm việc MU muốn cài điều khoản hưởng 50% phí bán lại. Thực tế, họ cũng đưa ra thông báo chính thức: “Không có thỏa thuận nào cho Antony và chúng tôi đã rút lại đề nghị. Chúng tôi không thể chi trả phí chuyển nhượng cũng như khoản tiền mà MU phải thanh toán cho cầu thủ trước khi chuyển nhượng”. Điều đó đồng nghĩa, thương vụ Antony tới Betis đối diện nguy cơ đổ bể.

Có một điều gần như chắc chắn, MU khó hy vọng đẩy Antony tới một đội bóng lớn châu Âu, mà chỉ chấp nhận đàm phán với đối tác sở hữu danh tiếng, tiềm lực tài chính khiêm tốn tương tự Betis. Giờ đây, tương lai của cầu thủ người Brazil phụ thuộc vào việc "Quỷ đỏ" có chấp nhận nhượng bộ, giảm bớt yêu sách hay không.

Antony hồi hộp chờ đợi tương lai

Từ "bom xịt" đến ngôi sao sáng ở Betis

Gia nhập MU từ Ajax với mức phí lên tới 85 triệu bảng vào năm 2022, Antony được kỳ vọng sẽ là mảnh ghép quan trọng trong đội hình của Erik ten Hag. Tuy nhiên, anh đã không thể đáp ứng được kỳ vọng, với chỉ 12 bàn thắng sau 96 trận đấu. Mùa giải 2024/25 chứng kiến sự sa sút phong độ nghiêm trọng của Antony, dẫn đến việc anh bị giam cầm và cấm thi đấu, tập luyện cùng đội một.

Trong bối cảnh đó, Antony đã tìm được cơ hội hồi sinh sự nghiệp tại Real Betis. Dưới sự dẫn dắt của HLV Manuel Pellegrini, anh đã trai qua giai đoạn lượt về mùa giải ấn tượng với 9 bàn thắng và 5 đường kiến tạo, giúp Betis lọt vào chung kết UEFA Conference League và suất tham dự Europa League 2025/26 bằng vị trí thứ 6 La Liga.

Trên thực tế, việc MU để Antony ra đi là bước đi hợp lý trong bối cảnh anh không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim. Nhờ vậy, "Quỷ đỏ" cũng giảm bớt gánh nặng tài chính. Đối với các đội bóng tầm trung (như Betis), Antony là sự bổ sung chất lượng cho đội hình, đặc biệt trong bối cảnh họ muốn cạnh tranh vị trí cao hay suất dự cúp châu Âu.

Bệ phóng hay điểm dừng chân?

Việc quyết chí rời MU là quyết định hợp lý với Antony. Mặt khác, khoác áo Betis hay một đội bóng tầm trung có thể là bước lùi về danh tiếng, nhưng lại là bước tiến hợp lý về chuyên môn.

Antony chấp nhận làm lại từ con số 0, nhưng anh sẽ lựa chọn ngã rẽ nào cho sự nghiệp?

Tại môi trường ít áp lực hơn, Antony có cơ hội ra sân thường xuyên, lấy lại sự tự tin và phong độ. Điều này từng là lựa chọn của nhiều cầu thủ từng thất bại ở các đội bóng lớn, nhưng sau đó đã trở lại mạnh mẽ nhờ những bước đệm đúng đắn. Nếu thể hiện ấn tượng tại Betis, Antony hoàn toàn có thể mở ra cơ hội trở lại một đội bóng lớn trong tương lai.

Tất nhiên, không loại trừ khả năng anh sẽ “cam phận” ở một đội bóng tầm trung và xây dựng sự nghiệp ổn định tại đây, trở thành biểu tượng thay vì tiếp tục mạo hiểm sự nghiệp ở một môi trường khắc nghiệt hơn. Quãng thời gian đáng quên trong màu áo MU chắc chắn mang đến cho Antony bài học nhãn tiền.

Lịch sử đã chứng minh rằng không phải cầu thủ nào cũng cần phải thi đấu cho các CLB hàng đầu để trở thành huyền thoại. Lựa chọn cuối cùng vẫn thuộc về Antony. Anh sẽ dũng cảm làm lại từ đầu để mơ về đỉnh cao, hay chấp nhận vị thế vừa tầm, nơi mình có thể phát triển trong sự ổn định? Dù con đường nào, sự tỉnh táo và quyết đoán là điều cần thiết để cứu vãn sự nghiệp đang trượt dốc của Antony.