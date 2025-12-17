Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 ngày 17/12: Kỳ vọng vàng từ Muay Thái, pencak silat

Sau 7 ngày tranh tài, đoàn thể thao Việt Nam đã giành 48 HCV, cho thấy chiều sâu lực lượng và sự ổn định ở các môn mũi nhọn như điền kinh, võ thuật, bơi lội và bắn súng. Những ngôi sao như Nguyễn Thị Oanh, cùng các gương mặt trụ cột ở điền kinh, võ thuật và bơi tiếp tục đóng vai trò đầu tàu.

Tuyển Muay Việt Nam sẵn sàng giành nhiều HCV tại chính quê hương của môn võ này

Bước sang ngày 17/12, võ thuật được kỳ vọng là tâm điểm. Muay và pencak silat có hàng loạt đại diện Việt Nam góp mặt ở chung kết, mở ra cơ hội giành thêm nhiều HCV, dù phải cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ mạnh trong khu vực.

Cùng ngày, đấu vật Greco-Roman diễn ra toàn bộ các hạng cân. Các đô vật Việt Nam phải thi đấu với mật độ dày, nhưng nếu vượt qua vòng loại thuận lợi, khả năng tranh chấp huy chương, đặc biệt ở nhóm hạng cân trung bình, là hoàn toàn khả thi.

Ngoài ra, Việt Nam còn chờ đợi những điểm sáng ở bắn cung, khi có những cơ hội giành HCV. Cờ vua và bóng bàn tiếp tục thi đấu các vòng then chốt, hứa hẹn mang về thêm huy chương nếu có bất ngờ xảy ra.

Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 17/12 (tạm thời)

Thời gian Môn Nội dung Địa điểm Đối thủ / Ghi chú 09:00 Cờ vua Đôi nam cờ nhanh – Bán kết The Bazaar Hotel, Bangkok Việt Nam vs Philippines 09:00 Cờ vua Đôi nam cờ nhanh – Bán kết The Bazaar Hotel, Bangkok Thái Lan vs Indonesia 15:00 Cờ vua Đôi nam cờ nhanh – Chung kết TBD Tranh HCV 09:30 Bắn cung Recurve Đồng đội nữ – Tranh HCĐ Football Field 1, Bangkok Thái Lan vs Việt Nam 10:00 Bắn cung Recurve Đồng đội nữ – Chung kết Football Field 1 Indonesia vs Malaysia 10:30 Bắn cung Recurve Đồng đội nam – Tranh HCĐ Football Field 1 Thái Lan vs Malaysia 11:00 Bắn cung Recurve Đồng đội nam – Chung kết Football Field 1 Indonesia vs Việt Nam 13:00 Bắn cung Recurve Đôi nam nữ – Tranh HCĐ Football Field 1 Indonesia vs Việt Nam 13:20 Bắn cung Recurve Đôi nam nữ – Chung kết Football Field 1 Singapore vs Malaysia 13:40 Bắn cung Recurve Cá nhân nữ – Tranh HCĐ Football Field 1 Singapore vs Lộc Thị Đào (VN) 14:00 Bắn cung Recurve Cá nhân nữ – Chung kết Football Field 1 Triệu Huyền Diệp (VN) vs Indonesia 14:20 Bắn cung Recurve Cá nhân nam – Tranh HCĐ Football Field 1 Nguyễn Minh Đức (VN) vs Malaysia 14:40 Bắn cung Recurve Cá nhân nam – Chung kết Football Field 1 Indonesia vs Malaysia 09:30 – 14:30 Bắn súng 25m pistol & 50m rifle 3 tư thế nữ (Vòng loại + Chung kết) Shooting Range, Bangkok Tranh HCV cá nhân & đồng đội 10:00 – 15:00 Đấu vật Greco-Roman 67kg, 77kg, 87kg, 97kg (từ vòng bảng đến chung kết) Pacific Park Sriracha Việt Nam: Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Công Mạnh, Nghiêm Đình Hiếu, Nguyễn Minh Hiếu 10:00 Pencak Silat Chung kết nam 75–80kg IMPACT Arena Nguyễn Tấn Sang (VN) vs Thái Lan 10:30 Pencak Silat Chung kết nữ 50–55kg IMPACT Arena Dương Thị Hải Quyên (VN) vs Indonesia 11:30 Pencak Silat Chung kết nam 70–75kg IMPACT Arena Vũ Đức Hùng (VN) vs Thái Lan 12:00 Pencak Silat Chung kết nam 85–90kg IMPACT Arena Nguyễn Duy Tuyên (VN) vs Singapore 13:00 Muay Wai Kru cá nhân nam & nữ Lumpinee Stadium Chung kết biểu diễn 14:00 Muay Chung kết 57kg nữ Lumpinee Stadium Nguyễn Thị Chiêu (VN) vs Thái Lan 14:00 Muay Chung kết 63,5kg nam Lumpinee Stadium Phạm Ngọc Mẫn (VN) vs Thái Lan 14:00 Muay Chung kết 71kg nam Lumpinee Stadium Bàng Quang Thắng (VN) vs Thái Lan 14:00 Muay Chung kết 75kg nam Lumpinee Stadium Nguyễn Thanh Tùng (VN) vs Thái Lan 14:00 Muay Chung kết 60kg nữ Lumpinee Stadium Nguyễn Thị Phương Hậu (VN) vs Thái Lan 15:00 Muay Chung kết 48kg nam Lumpinee Stadium Dương Đức Bảo (VN) vs Thái Lan 11:00 – 16:00 Bóng bàn Bán kết đôi, vòng bảng đơn nam & nữ Westgate Hall, Nonthaburi Việt Nam tranh vé vào chung kết 18:00 Bóng bàn Đôi nam nữ – Chung kết Westgate Hall Tranh HCV 19:00 Bóng bàn Đôi nữ – Chung kết Westgate Hall Tranh HCV 14:00 Bóng ném nữ Chung kết Pattaya Việt Nam vs Thái Lan 16:00 Bóng ném nam Chung kết Pattaya Thái Lan vs Việt Nam

* Chúng tôi sẽ tiếp tục update lịch thi đấu đầy đủ ngày 17/12.