Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 ngày 17/12: Kỳ vọng vàng từ Muay Thái, pencak silat
(Tin thể thao, tin SEA Games) Đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày 17/12 với lịch thi đấu dày đặc. Võ thuật, đấu vật Greco-Roman, bắn cung cùng nhiều môn then chốt được kỳ vọng tiếp tục mang về huy chương.
Sau 7 ngày tranh tài, đoàn thể thao Việt Nam đã giành 48 HCV, cho thấy chiều sâu lực lượng và sự ổn định ở các môn mũi nhọn như điền kinh, võ thuật, bơi lội và bắn súng. Những ngôi sao như Nguyễn Thị Oanh, cùng các gương mặt trụ cột ở điền kinh, võ thuật và bơi tiếp tục đóng vai trò đầu tàu.
Tuyển Muay Việt Nam sẵn sàng giành nhiều HCV tại chính quê hương của môn võ này
Bước sang ngày 17/12, võ thuật được kỳ vọng là tâm điểm. Muay và pencak silat có hàng loạt đại diện Việt Nam góp mặt ở chung kết, mở ra cơ hội giành thêm nhiều HCV, dù phải cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ mạnh trong khu vực.
Cùng ngày, đấu vật Greco-Roman diễn ra toàn bộ các hạng cân. Các đô vật Việt Nam phải thi đấu với mật độ dày, nhưng nếu vượt qua vòng loại thuận lợi, khả năng tranh chấp huy chương, đặc biệt ở nhóm hạng cân trung bình, là hoàn toàn khả thi.
Ngoài ra, Việt Nam còn chờ đợi những điểm sáng ở bắn cung, khi có những cơ hội giành HCV. Cờ vua và bóng bàn tiếp tục thi đấu các vòng then chốt, hứa hẹn mang về thêm huy chương nếu có bất ngờ xảy ra.
Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 17/12 (tạm thời)
|Thời gian
|Môn
|Nội dung
|Địa điểm
|Đối thủ / Ghi chú
|09:00
|Cờ vua
|Đôi nam cờ nhanh – Bán kết
|The Bazaar Hotel, Bangkok
|Việt Nam vs Philippines
|09:00
|Cờ vua
|Đôi nam cờ nhanh – Bán kết
|The Bazaar Hotel, Bangkok
|Thái Lan vs Indonesia
|15:00
|Cờ vua
|Đôi nam cờ nhanh – Chung kết
|TBD
|Tranh HCV
|09:30
|Bắn cung Recurve
|Đồng đội nữ – Tranh HCĐ
|Football Field 1, Bangkok
|Thái Lan vs Việt Nam
|10:00
|Bắn cung Recurve
|Đồng đội nữ – Chung kết
|Football Field 1
|Indonesia vs Malaysia
|10:30
|Bắn cung Recurve
|Đồng đội nam – Tranh HCĐ
|Football Field 1
|Thái Lan vs Malaysia
|11:00
|Bắn cung Recurve
|Đồng đội nam – Chung kết
|Football Field 1
|Indonesia vs Việt Nam
|13:00
|Bắn cung Recurve
|Đôi nam nữ – Tranh HCĐ
|Football Field 1
|Indonesia vs Việt Nam
|13:20
|Bắn cung Recurve
|Đôi nam nữ – Chung kết
|Football Field 1
|Singapore vs Malaysia
|13:40
|Bắn cung Recurve
|Cá nhân nữ – Tranh HCĐ
|Football Field 1
|Singapore vs Lộc Thị Đào (VN)
|14:00
|Bắn cung Recurve
|Cá nhân nữ – Chung kết
|Football Field 1
|Triệu Huyền Diệp (VN) vs Indonesia
|14:20
|Bắn cung Recurve
|Cá nhân nam – Tranh HCĐ
|Football Field 1
|Nguyễn Minh Đức (VN) vs Malaysia
|14:40
|Bắn cung Recurve
|Cá nhân nam – Chung kết
|Football Field 1
|Indonesia vs Malaysia
|09:30 – 14:30
|Bắn súng
|25m pistol & 50m rifle 3 tư thế nữ (Vòng loại + Chung kết)
|Shooting Range, Bangkok
|Tranh HCV cá nhân & đồng đội
|10:00 – 15:00
|Đấu vật Greco-Roman
|67kg, 77kg, 87kg, 97kg (từ vòng bảng đến chung kết)
|Pacific Park Sriracha
|Việt Nam: Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Công Mạnh, Nghiêm Đình Hiếu, Nguyễn Minh Hiếu
|10:00
|Pencak Silat
|Chung kết nam 75–80kg
|IMPACT Arena
|Nguyễn Tấn Sang (VN) vs Thái Lan
|10:30
|Pencak Silat
|Chung kết nữ 50–55kg
|IMPACT Arena
|Dương Thị Hải Quyên (VN) vs Indonesia
|11:30
|Pencak Silat
|Chung kết nam 70–75kg
|IMPACT Arena
|Vũ Đức Hùng (VN) vs Thái Lan
|12:00
|Pencak Silat
|Chung kết nam 85–90kg
|IMPACT Arena
|Nguyễn Duy Tuyên (VN) vs Singapore
|13:00
|Muay
|Wai Kru cá nhân nam & nữ
|Lumpinee Stadium
|Chung kết biểu diễn
|14:00
|Muay
|Chung kết 57kg nữ
|Lumpinee Stadium
|Nguyễn Thị Chiêu (VN) vs Thái Lan
|14:00
|Muay
|Chung kết 63,5kg nam
|Lumpinee Stadium
|Phạm Ngọc Mẫn (VN) vs Thái Lan
|14:00
|Muay
|Chung kết 71kg nam
|Lumpinee Stadium
|Bàng Quang Thắng (VN) vs Thái Lan
|14:00
|Muay
|Chung kết 75kg nam
|Lumpinee Stadium
|Nguyễn Thanh Tùng (VN) vs Thái Lan
|14:00
|Muay
|Chung kết 60kg nữ
|Lumpinee Stadium
|Nguyễn Thị Phương Hậu (VN) vs Thái Lan
|15:00
|Muay
|Chung kết 48kg nam
|Lumpinee Stadium
|Dương Đức Bảo (VN) vs Thái Lan
|11:00 – 16:00
|Bóng bàn
|Bán kết đôi, vòng bảng đơn nam & nữ
|Westgate Hall, Nonthaburi
|Việt Nam tranh vé vào chung kết
|18:00
|Bóng bàn
|Đôi nam nữ – Chung kết
|Westgate Hall
|Tranh HCV
|19:00
|Bóng bàn
|Đôi nữ – Chung kết
|Westgate Hall
|Tranh HCV
|14:00
|Bóng ném nữ
|Chung kết
|Pattaya
|Việt Nam vs Thái Lan
|16:00
|Bóng ném nam
|Chung kết
|Pattaya
|Thái Lan vs Việt Nam
* Chúng tôi sẽ tiếp tục update lịch thi đấu đầy đủ ngày 17/12.
17/12/2025 01:33 AM (GMT+7)