Tuyển thủ ăn gian làm 'cả nước mất thể diện', quan chức esports Thái Lan xin lỗi

Vụ tuyển thủ esports Thái Lan gian lận ở SEA Games gây ra cơn khủng hoảng truyền thông cho đoàn thể thao chủ nhà. Chủ tịch Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan Santi Lothong thừa nhận đây là “nỗi xấu hổ của cả nước”, đồng thời tuyên bố sẵn sàng nhận toàn bộ trách nhiệm.

Chủ nhà Thái Lan đã để xảy ra bê bối gian lận nghiêm trọng ở bộ môn Liên Quân Mobile, thuộc môn thể thao điện tử của SEA Games 33. Nhân vật chính trong vụ việc là vị trí Xạ Thủ của đội tuyển nữ Thái Lan Naraphat Warasin (biệt danh trong trò chơi là Tokyogurl).

Cô bị phát hiện gian lận ngay trước mặt trọng tài trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam ngày 15/12. Tokyogurl đã sử dụng phần mềm của bên thứ ba, nhờ một người khác đăng nhập tài khoản và thi đấu hộ, đồng thời livestream màn hình qua Discord.

Tuyển thủ Naraphat Warasin, trung tâm của vụ bê bối Esports nghiêm trọng. (Nguồn: Daily News)

"Người ta không chỉ trích riêng một vận động viên mà là cả quốc gia. Hiệp hội chúng tôi thì có bị chửi mắng đến đâu cũng phải chịu", ông Santi nói trong cay đắng.

Theo ông Santi, ngay từ đầu ban tổ chức Thái Lan đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, bởi rút lui hay tiếp tục thi đấu đều dẫn tới tổn hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, lựa chọn cuối cùng được đưa ra nhằm giữ thể diện cho quốc gia và bảo vệ giá trị cốt lõi của thể thao ở SEA Games.

Xấu hổ, ông Santi và Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan rút toàn bộ vận động viên khỏi nội dung nữ Liên quân Mobile (Arena of Valor). Đáng chú ý, quyết định này được đưa ra ngay khi đội tuyển Thái Lan thi đấu trận chung kết nhánh thua gặp Lào.

Chủ tịch Hiệp hội eSports Thái Lan nhấn mạnh chiến thắng không nằm ở tấm huy chương vàng, mà ở “cái tâm” và danh dự. Một đội tuyển chỉ thực sự chiến thắng khi đủ mạnh để đánh bại đối thủ một cách sòng phẳng. Nếu phải gian lận vì không thể thắng, thì không xứng đáng bước vào thi đấu.

Ông Santi cho biết, dấu hiệu bất thường đã được nhận ra từ rất sớm. Với tư cách là một game thủ lâu năm, ông khẳng định chỉ cần quan sát lối chơi cũng có thể nhận ra sự khác biệt rõ ràng so với những ngày trước. Trong vụ việc này, không chỉ camera ghi lại bằng chứng mà cả trọng tài Thái Lan cũng trực tiếp phát hiện gian lận.

Ông Santi Lohthong, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan trước đó đã tuyên bố rút đội tuyển RoV nữ khỏi SEA Games 33. (Nguồn: Daily News)

Đáng chú ý, chính phía Thái Lan là bên chủ động thông báo cho trọng tài quốc tế và đại diện Lào để đảm bảo tính minh bạch. Ông Santi khẳng định không có chuyện bao che hay “con ông cháu cha”, bởi nếu có sự chống lưng, đội tuyển đã không phải rút lui trong tình thế đau đớn như vậy.

Về công tác phòng chống gian lận, Chủ tịch Hiệp hội eSports Thái Lan cho biết toàn bộ điện thoại thi đấu đều do hiệp hội quản lý, được kiểm tra nhiều lớp từ trong trại tập huấn đến trước và trong trận đấu. Tuy nhiên, ông thừa nhận không thể giám sát từng giây, và những người cố tình gian lận luôn tìm được thời điểm để vi phạm.

"Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan không làm một mình, mà phối hợp cùng nhiều bên để trận đấu diễn ra tốt nhất có thể. Nhưng khi là chủ nhà SEA Games, điều kiện sân bãi có giới hạn, dù lập kế hoạch cũng chỉ được đến vậy, nên mới ra tình cảnh làm cả nước mất thể diện", ông Santi nói. Ông đồng thời khẳng định hiệp hội sẵn sàng chịu mọi chỉ trích từ dư luận. Nếu sai không thể sửa, lãnh đạo phải chịu trách nhiệm và sẵn sàng thay đổi.

Ủy ban Olympic Thái Lan xác định vận động viên này vi phạm quy định được ghi trong Sổ tay kỹ thuật của môn thể thao điện tử. Theo đó, các vận động viên bị cấm sử dụng phần mềm bên thứ ba hoặc chỉnh sửa phần cứng trái phép trong cuộc thi. Tuyển thủ vi phạm bị hủy tư cách thi đấu và toàn bộ thành tích.

Trong khi đó, TALON, công ty quản lý vận động viên đồng ý với quyết định và phán quyết vì Naphat Warasin đã vi phạm một quy tắc quan trọng trong cuộc thi, dẫn đến việc bị loại khỏi SEA Games lần thứ 33. Tổ chức này đã chấm dứt vai trò vận động viên thể thao điện tử của cô dưới sự quản lý của họ, có hiệu lực từ ngày 16/12/2025.

