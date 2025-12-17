Trực tiếp SEA Games 33, đoàn Việt Nam thi đấu 17/12: Võ thuật, đấu vật hẹn bùng nổ HCV

Sau 7 ngày tranh tài, 48 HCV cho thấy chiều sâu của thể thao Việt Nam, với các trụ cột điền kinh, võ thuật, bơi lội, bắn súng.

Nổi bật là Nguyễn Thị Oanh với cú hat-trick HCV ở 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Điền kinh nữ còn ghi dấu ấn với Quách Thị Lan, Trần Thị Loan, Bùi Thị Kim Anh và HCV tiếp sức 4x400m nữ.

Các môn võ như kickboxing, wushu, karate, taekwondo liên tục “nổ vàng”, trong khi bơi lội (Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo) và bắn súng (Trịnh Thu Vinh) tiếp tục mang về những điểm nhấn quan trọng.

Khi bơi và điền kinh đã khép lại, hy vọng giành HCV của đoàn Việt Nam đến từ những môn võ thuật. Ảnh: Lê Phong

Muay Thái, pencak silat chờ bùng nổ

Nếu phải chọn một cụm từ cho ngày 17/12, đó chắc chắn là “ngày hy vọng của võ thuật”.

Ở Muay, các võ sĩ Việt Nam bước vào hàng loạt trận chung kết quan trọng. Những đại diện như Nguyễn Thị Chiêu (57kg nữ), Phạm Ngọc Mẫn (63,5kg nam), Bàng Quang Thắng (71kg nam), Nguyễn Thanh Tùng (75kg nam) hay Nguyễn Thị Phương Hậu (60kg nữ) đều đứng trước cơ hội chạm tay vào HCV.

Dù phải đối đầu với các võ sĩ chủ nhà Thái Lan, cái nôi của Muay, nhưng thực tế cho thấy các tay đấm Việt Nam đang có phong độ tốt, lối đánh ngày càng hoàn thiện và bản lĩnh không hề kém cạnh.

Song song đó, pencak silat sẽ điểm tựa lớn. Những cái tên như Nguyễn Tấn Sang (75-80kg nam), Dương Thị Hải Quyên (50-55kg nữ), Vũ Đức Hùng (70-75kg nam) hay Nguyễn Duy Tuyến (85-90kg nam) đều góp mặt ở các trận chung kết. Với truyền thống mạnh ở môn này, Việt Nam hoàn toàn có thể giành trọn vẹn 4 HCV nếu các võ sĩ giữ được sự tỉnh táo và chính xác trong từng pha ra đòn.

Đấu vật Greco-Roman: Thử thách bản lĩnh và chiều sâu

Đấu vật Greco-Roman mở màn toàn bộ các hạng cân trong ngày 17/12, từ vòng bảng cho tới bán kết và chung kết. Các đô vật Việt Nam như Bùi Mạnh Hùng (67kg), Nguyễn Công Mạnh (77kg), Nghiêm Đình Hiếu (87kg), Nguyễn Minh Hiếu (97kg) phải thi đấu với mật độ dày, đòi hỏi thể lực, chiến thuật và khả năng thích nghi rất cao.

Đây là môn mà Việt Nam không phải lúc nào cũng áp đảo tuyệt đối, nhưng thường biết cách chiến thắng ở những thời khắc quyết định. Nếu vượt qua được vòng loại với vị trí thuận lợi, cơ hội tranh chấp HCV là hoàn toàn khả thi, đặc biệt ở các hạng cân trung bình.

Những mặt trận khác: Cơ hội đan xen, chờ bất ngờ

Ngoài võ thuật và đấu vật, ngày 17/12 còn có nhiều nội dung đáng chú ý:

Bắn cung (Recurve): Việt Nam góp mặt ở chung kết cá nhân nữ với Triệu Huyền Diệp, cùng các trận tranh huy chương ở nội dung đồng đội và hỗn hợp. Đây là môn có tính ổn định cao, nơi chỉ một khoảnh khắc bản lĩnh có thể quyết định màu huy chương.

Cờ vua, bóng bàn tiếp tục bước vào các vòng then chốt, nơi khả năng tích lũy huy chương là có, dù mức độ cạnh tranh rất cao với Singapore, Thái Lan và Indonesia.

Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 17/12 (tạm thời)

Thời gian Môn Nội dung Địa điểm Đối thủ / Ghi chú 09:00 Cờ vua Đôi nam cờ nhanh – Bán kết The Bazaar Hotel, Bangkok Việt Nam vs Philippines 09:00 Cờ vua Đôi nam cờ nhanh – Bán kết The Bazaar Hotel, Bangkok Thái Lan vs Indonesia 15:00 Cờ vua Đôi nam cờ nhanh – Chung kết TBD Tranh HCV 09:30 Bắn cung Recurve Đồng đội nữ – Tranh HCĐ Football Field 1, Bangkok Thái Lan vs Việt Nam 10:00 Bắn cung Recurve Đồng đội nữ – Chung kết Football Field 1 Indonesia vs Malaysia 10:30 Bắn cung Recurve Đồng đội nam – Tranh HCĐ Football Field 1 Thái Lan vs Malaysia 11:00 Bắn cung Recurve Đồng đội nam – Chung kết Football Field 1 Indonesia vs Việt Nam 13:00 Bắn cung Recurve Đôi nam nữ – Tranh HCĐ Football Field 1 Indonesia vs Việt Nam 13:20 Bắn cung Recurve Đôi nam nữ – Chung kết Football Field 1 Singapore vs Malaysia 13:40 Bắn cung Recurve Cá nhân nữ – Tranh HCĐ Football Field 1 Singapore vs Lộc Thị Đào (VN) 14:00 Bắn cung Recurve Cá nhân nữ – Chung kết Football Field 1 Triệu Huyền Diệp (VN) vs Indonesia 14:20 Bắn cung Recurve Cá nhân nam – Tranh HCĐ Football Field 1 Nguyễn Minh Đức (VN) vs Malaysia 14:40 Bắn cung Recurve Cá nhân nam – Chung kết Football Field 1 Indonesia vs Malaysia 09:30 – 14:30 Bắn súng 25m pistol & 50m rifle 3 tư thế nữ (Vòng loại + Chung kết) Shooting Range, Bangkok Tranh HCV cá nhân & đồng đội 10:00 – 15:00 Đấu vật Greco-Roman 67kg, 77kg, 87kg, 97kg (từ vòng bảng đến chung kết) Pacific Park Sriracha Việt Nam: Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Công Mạnh, Nghiêm Đình Hiếu, Nguyễn Minh Hiếu 10:00 Pencak Silat Chung kết nam 75–80kg IMPACT Arena Nguyễn Tấn Sang (VN) vs Thái Lan 10:30 Pencak Silat Chung kết nữ 50–55kg IMPACT Arena Dương Thị Hải Quyên (VN) vs Indonesia 11:30 Pencak Silat Chung kết nam 70–75kg IMPACT Arena Vũ Đức Hùng (VN) vs Thái Lan 12:00 Pencak Silat Chung kết nam 85–90kg IMPACT Arena Nguyễn Duy Tuyên (VN) vs Singapore 13:00 Muay Wai Kru cá nhân nam & nữ Lumpinee Stadium Chung kết biểu diễn 14:00 Muay Chung kết 57kg nữ Lumpinee Stadium Nguyễn Thị Chiêu (VN) vs Thái Lan 14:00 Muay Chung kết 63,5kg nam Lumpinee Stadium Phạm Ngọc Mẫn (VN) vs Thái Lan 14:00 Muay Chung kết 71kg nam Lumpinee Stadium Bàng Quang Thắng (VN) vs Thái Lan 14:00 Muay Chung kết 75kg nam Lumpinee Stadium Nguyễn Thanh Tùng (VN) vs Thái Lan 14:00 Muay Chung kết 60kg nữ Lumpinee Stadium Nguyễn Thị Phương Hậu (VN) vs Thái Lan 15:00 Muay Chung kết 48kg nam Lumpinee Stadium Dương Đức Bảo (VN) vs Thái Lan 11:00 – 16:00 Bóng bàn Bán kết đôi, vòng bảng đơn nam & nữ Westgate Hall, Nonthaburi Việt Nam tranh vé vào chung kết 18:00 Bóng bàn Đôi nam nữ – Chung kết Westgate Hall Tranh HCV 19:00 Bóng bàn Đôi nữ – Chung kết Westgate Hall Tranh HCV 14:00 Bóng ném nữ Chung kết Pattaya Việt Nam vs Thái Lan 16:00 Bóng ném nam Chung kết Pattaya Thái Lan vs Việt Nam

* Chúng tôi sẽ tiếp tục update lịch thi đấu đầy đủ ngày 17/12.