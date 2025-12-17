Dự đoán tỷ số ĐT nữ Việt Nam – Philippines: Ngăn chặn màn lật đổ (Chung kết SEA Games)

Tiến từng nấc thang

Đây không chỉ là một trận chung kết tranh HCV ở một trong những giải chính thức cấp khu vực quan trọng nhất của bóng đá Đông Nam Á, mà còn là thước đo cho trình độ thực sự giữa hai đội tuyển đã có nhiều duyên nợ với nhau khi bước sang thập kỷ mới.

Bóng đá nữ Philippines đã tiến rất xa từ năm 2017 đến nay, họ dù vậy vẫn chưa đoạt HCV SEA Games

Việt Nam và Philippines đã gặp nhau đều đặn ở nhiều kỳ SEA Games liên tiếp, nhưng sau thất bại 0-3 năm 2017, ĐT nữ Philippines nếu có thua ĐT Việt Nam cũng không thua quá 2 bàn, và những lần chạm trán giữa hai đội ngày càng theo chiều hướng tốt lên cho Philippines trong lúc họ leo từng nấc thang thành tích trên bản đồ bóng đá.

Với sự tài trợ mạnh mẽ của doanh nhân Jefferson Cheng từ năm 2017, bóng đá nữ Philippines đã vào bán kết tại Asian Cup 2022, đăng quang Đông Nam Á trong cùng năm và đoạt vé dự World Cup 2023. Chức vô địch Đông Nam Á 2022 đến một cách thuyết phục khi ĐT nữ Philippines hủy diệt cả Việt Nam và Thái Lan lần lượt ở bán kết & chung kết với cách biệt không dưới 3 bàn mỗi trận.

Philippines chơi không tốt và bị loại ở vòng bảng giải Đông Nam Á năm nay, nhưng giờ họ có cơ hội đoạt HCV SEA Games đầu tiên. Và các cầu thủ Philippines đang rất tự tin: Họ không chỉ đã thắng ĐT Việt Nam 1-0 ngay ở vòng bảng, đó là trận thắng thứ 3 liên tiếp của Philippines trước Việt Nam trong lịch sử đối đầu.

Tuyển nữ Philippines đã thắng áp đảo ĐT Việt Nam 3 bàn không gỡ ở bán kết giải Đông Nam Á 2022, chiến thắng đầu tiên trong chuỗi 3 trận thắng liên tiếp của Philippines trước Việt Nam

Thành tích đấu trực tiếp giữa hai bên ở các kỳ SEA Games cũng ngày càng theo chiều hướng tiến bộ cho Philippines: Từ thua 2 bàn năm 2019 đến thua 1 bàn năm 2022, và thắng 2-1 năm 2023 dù chỉ ở vòng bảng. Giờ là một trận chung kết và ĐT Việt Nam không những đang là đương kim vô địch mà đã thắng 8/10 trận tranh HCV, bản lĩnh chiến đấu của hai đội tuyển sẽ được thử thách ở mức độ cao nhất.

Đối thủ nhẵn mặt

Gặp nhau 4 lần chỉ trong 3 năm qua, trong đó trận gần nhất vừa diễn ra hơn 1 tuần trước, có thể nói các tuyển thủ hai đội đã rất rành nhau. Sự khác biệt sẽ chỉ là bên nào có được bài đánh quyết định để định đoạt trận đấu hứa hẹn căng thẳng này.

Philippines chơi với sự đề cao ở khâu sức mạnh và sử dụng nền tảng sung mãn nhằm làm hao mòn thể lực của đối thủ trước khi tung đòn kết liễu. Tới 8 bàn thắng của Philippines đã được ghi trong hiệp 2, và họ không ít lần sử dụng các tình huống bóng bổng nhằm tận dụng chiều cao của các tiền đạo và trung vệ khi lên tấn công.

Philippines thắng ĐT Việt Nam ở phút bù giờ tại vòng bảng

Trong khi đó ĐT Việt Nam vẫn tiếp tục thể hiện ưu thế về khả năng kiểm soát và tổ chức tình huống. Thầy trò HLV Mai Đức Chung trận nào cũng chơi trên cơ và kiểm soát nhiều hơn, kể cả trận thua Philippines ở vòng bảng. Cách chơi này giúp ĐT Việt Nam có thể phân phối sức, và khi cụ thể hóa ưu thế trên bảng tỷ số thì có thể chuyển nó thành sự chủ động trong thế trận để buộc đối phương đuổi bóng.

Các nhà ĐKVĐ đang dựa vào phong độ ghi bàn của Phạm Hải Yến và Bích Thùy, mỗi người đã ghi 4 bàn từ đầu giải và đều lập công ở bán kết. Họ đã gánh được trách nhiệm săn bàn trong lúc Huỳnh Như và Thanh Nhã đều không có phong độ tốt, và họ có thể sẽ gồng hết sức hơn nữa khi chung kết này HLV Mai Đức Chung có thể dùng sơ đồ đông tiền vệ nhằm tăng khả năng tranh chấp với tuyến giữa Philippines.

Hải Yến & Bích Thùy đang là những tiền đạo chơi sáng nhất của tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 33

Tuyến giữa này có sự xuất hiện của một Meryll Serrano chơi rất năng nổ, đã ghi bàn đều đặn trong năm 2025 (4 bàn ở ĐTQG, 10 bàn ở giải vô địch Na Uy). Trong khi Serrano chơi gần hàng công hơn, đội phó Jaclyn Sawicki đá lùi và phát động từ xa, cô có kỹ thuật xử lý như một tuyển thủ futsal và dễ thoát pressing trong không gian hẹp.

Bình tĩnh trước thách thức

Vì chung kết có thể kéo dài sang tận hiệp phụ, sẽ không ngạc nhiên nếu Philippines đá “cù cưa” trong phần lớn thời gian chính thức và chỉ bung sức vào 10 phút cuối để tận dụng ưu thế thể lực. ĐT Việt Nam không chỉ phải phân phối sức và HLV Mai Đức Chung cần thay người hợp lý, mà còn cần tận dụng cơ hội khi xuất hiện, để buộc ý đồ đó của Philippines phá sản.

Philippines sẵn sàng kéo trận chung kết vào loạt luân lưu nếu cần, sau khi đã có kinh nghiệm ở bán kết trước Thái Lan

Lợi thế cho các cô gái áo đỏ là họ đã thắng dễ bán kết và không phải vắt sức 120 phút như Philippines trước Thái Lan, nên sẽ có sự nhỉnh hơn về mặt thể lực. Lợi thế đó dù nhỏ vẫn sẽ ít nhất cho phép ĐT Việt Nam kiểm soát trận đấu ở giai đoạn ban đầu.

Nhưng quan trọng nhất sẽ là sự kiên nhẫn và tỉnh táo từ các cầu thủ: Không "say máu" dâng cao khi tấn công và đối thủ nhường sân, không tranh chấp liều lĩnh khi chưa có đồng đội bọc lót phía sau. Thua vòng bảng xem ra cũng là sự chuẩn bị tâm lý tốt cho các cầu thủ Việt Nam, để trận này chơi tập trung và không vội.

Chắc hẳn phía Philippines đang đánh hơi được cơ hội lật đổ bóng đá nữ Việt Nam để chinh phục nốt danh hiệu lớn còn lại của khu vực mà họ chưa có. Họ có thế mạnh từ nguồn cầu thủ nhập tịch, nhưng đừng quên rằng những nữ cầu thủ thuần Việt đã 4 lần liên tiếp đăng quang SEA Games và HLV Mai Đức Chung tràn đầy kinh nghiệm ở các trận tranh HCV.

Đội hình dự kiến:

ĐT nữ Việt Nam: Kim Thanh, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo, Diễm My, Trần Thị Duyên, Thanh Nhã, Hải Linh, Bích Thùy, Hải Yến, Vạn Sự.

ĐT nữ Philippines: McDaniel, Long Moriah, Cowart, Pasion, Beard, Sawicki, Eggesvik, Serrano, Malea Kouise, Pino Alexa, Ramirex.

Dự đoán: ĐT nữ Việt Nam thắng 1-0.