Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Nguyễn Đình Bắc nói gì khi đoạt Quả bóng bạc Việt Nam 2025?

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam U22 Việt Nam SEA Games 33

Không thể có mặt tại Nhà hát Bến Thành (phường Bến Thành, TP.HCM) để dự lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam năm 2025 do bận bay sang Qatar cùng U23 Việt Nam, Nguyễn Đình Bắc đã có những chia sẻ thông qua facebook cá nhân khi biết mình đoạt danh hiệu uả bóng bạc Việt Nam 2025...

Nguyễn Đình Bắc nói gì khi đoạt Quả bóng bạc Việt Nam 2025?

Ở giải thưởng Quả bóng vàng nam 5 cầu thủ lọt danh sách đề cử cuối cùng là Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc và Trần Trung Kiên. Danh sách này không gây bất ngờ bởi những cầu thủ lọt top 5 đề cử cuối cùng đều là những cầu thủ nổi bật nhất trong danh sách bình chọn ban đầu.

Nguyễn Đình Bắc trở thành ứng viên sáng giá bên cạnh Nguyễn Hoàng Đức cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2025, xếp trên cả những đàn anh như Nguyễn Quang Hải hay Quả bóng vàng Việt Nam 2024 - Nguyễn Tiến Linh. 2025 là năm ghi dấu sự trưởng thành vượt bậc của chân sút sinh năm 2004, từ một cầu thủ từng bị coi là "ngổ ngáo" trở thành thủ lĩnh thực thụ trên sân cỏ.

Nguyễn Đình Bắc đã có một năm 2025 đáng nhớ. Ảnh: Zing.

Nguyễn Đình Bắc đã có một năm 2025 đáng nhớ. Ảnh: Zing.

Dấu ấn đậm nét nhất của Nguyễn Đình Bắc chính là vai trò đầu tàu giúp U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 tại Thái Lan. Với 3 bàn thắng và 2 kiến tạo chỉ sau 4 trận đấu, anh được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng vàng năm nay. Trước đó, vào tháng 5, Nguyễn Đình Bắc cũng đã cùng U23 Việt Nam đăng quang tại giải U23 Đông Nam Á và cá nhân anh giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải”.

Ở cấp độ CLB, Nguyễn Đình Bắc cũng có một mùa giải thành công rực rỡ cùng CLB CAHN khi giành "cú đúp" danh hiệu: Cúp Quốc gia 2024/2025 và Siêu cúp Quốc gia 2025. Anh cũng góp công lớn giúp đội bóng ngành công an đứng thứ 2 tại V.League và giành vé vào vòng knock-out AFC Champions League 2. Sự bùng nổ của Nguyễn Đình Bắc mang lại một làn gió mới và hiệu ứng cảm xúc mạnh mẽ cho NHM...

Tuy vậy, rất tiếc là trong buổi tối bình chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2025, Nguyễn Đình Bắc chỉ về thứ 2, tức đoạt Quả bóng bạc. Danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2025 thuộc về Nguyễn Hoàng Đức và đây là lần thứ 3, tiền vệ thuộc biên chế Ninh Bình FC nhận vinh dự cao quý này trong sự nghiệp thi đấu của mình.

Không thể có mặt tại Nhà hát Bến Thành (phường Bến Thành, TP.HCM) để dự lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam năm 2025 do bận bay sang Qatar cùng U23 Việt Nam, Nguyễn Đình Bắc đã có những chia sẻ đáng chú ý thông qua facebook cá nhân khi biết mình đoạt danh hiệu uả bóng bạc Việt Nam 2025.

Nguyễn Đình Bắc đoạt Quả bóng bạc Việt Nam 2025. Ảnh: FPT Play.

Nguyễn Đình Bắc đoạt Quả bóng bạc Việt Nam 2025. Ảnh: FPT Play.

"Lời đầu tiên thì cho Em xin được gửi lời chào đến tất cả mọi người ạ!

Sau đây em có vài dòng cảm ơn và biết ơn ạ.

Em xin được gửi lời cảm ơn CLB SLNA - nơi mà đã tuyển chọn em lúc em 11 tuổi và cho em cơ hội được ăn tập, sinh hoạt, học văn hoá ở một môi trường đào tạo trẻ rất tốt ạ.

Em cũng xin được gửi lời cảm ơn CLB Bóng đá Quảng Nam, các Thầy, nơi mà thêm một lần nữa chấp cánh ước mơ cho em,để em có cơ hội được thi đấu và có những ngày tháng rất hạnh phúc với tuyến U trẻ ở Quảng Nam!

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến…

CLB bóng đá CAHN

Chủ tịch đội bóng đá CAHN

Đội ngũ Ban huấn luyện và toàn thể anh em Cầu Thủ trong đội.

Có thể nói là bản thân em đã chọn đúng nền văn minh ạ!

Khi em viết những dòng này thật sự em rất biết ơn và cảm ơn vì đội bóng đã giúp đỡ em, cho em cơ hội về chơi bóng tại CLB. Ở nơi đây trong suốt hơn 1 năm vừa qua, bản thân em đã trưởng thành hơn và học hỏi được rất nhiều điều từ những người xung quanh trong đội bóng. Để có được danh hiệu cao quý này thì CLB CAHN và Ban huấn luyện đã giúp đỡ và hỗ trợ em rất nhiều. Em xin được gửi lời biết ơn sâu sắc đến CLB CAHN ạ.

HLV Phạm Thành Lương đại diện nhận danh hiệu Quả bóng bạc thay cho Nguyễn Đình Bắc.

HLV Phạm Thành Lương đại diện nhận danh hiệu Quả bóng bạc thay cho Nguyễn Đình Bắc.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến...

Liên đoàn bóng đá Việt Nam

Ban huấn luyện U22 và ĐTQG Việt Nam

Đã cho em cơ hội được phục vụ và cống hiến cho bóng đá Việt Nam ạ.

Em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả CĐV đã luôn đồng hành và tiếp thêm cho em sức mạnh ạ.

Em xin hứa với danh hiệu năm nay thì bản thân em sẽ cố gắng tập luyện thật chăm chỉ, cố gắng thi đấu thật tốt để cống hiến cho bóng đá nước nhà ạ.

Em biết ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ!”, Nguyễn Đình Bắc viết.

Theo Tùng Lâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/12/2025 22:32 PM (GMT+7)
