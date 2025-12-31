10 sự kiện thể thao Việt Nam và Thế giới nổi bật năm 2025

5 SỰ KIỆN THỂ THAO NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM NĂM 2025

1. ĐT Việt Nam Vô địch ASEAN Cup

Bóng đá Việt Nam khởi đầu năm 2025 đầy khí thế và ấn tượng bằng chức vô địch ASEAN Cup, khi hai lần đánh bại ĐT Thái Lan tại chung kết trước khi nâng cao cúp vô địch trên sân Rajamangala ngày 5/1/2025.

ĐT Việt Nam Vô địch ASEAN Cup 2024. Ảnh: VFF.

Không chỉ thắng về tỷ số (tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận), ĐT Việt Nam dưới thời ông Kim còn thắng bằng một lối chơi "tử tế" nhưng đầy quật cường. Đây là lần thứ 3 đội ĐT Việt Nam đăng quang giải đấu khu vực. Trước đó, đội bóng sao vàng từng vô địch vào các năm 2008 và 2018.

Việc các cầu thủ vẫn đứng vững và chơi hay hơn sau bàn thua không fair-play của đối thủ đã chứng minh tinh thần vượt khó của toàn đội. Chiến thắng này thuyết phục đến mức đối thủ dù thua cũng phải tâm phục khẩu phục trước bản lĩnh của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

2. U23 Việt Nam vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025

Tại Giải U23 Đông Nam Á 2025, HLV Kim Sang-sik một lần nữa cho thấy sự cao tay khi đối đầu với lối chơi "chém đinh chặt sắt" của ĐT Indonesia. Thay vì cuốn vào lối đá rát của đội chủ nhà, U23 Việt Nam thể hiện sự tỉnh táo và lạnh lùng cần thiết để kết liễu trận đấu.

Bàn thắng duy nhất của Công Phương từ một tình huống cố định được dàn xếp bài bản là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban huấn luyện.

U23 Việt Nam vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025. Ảnh: VFF.

Chiến thắng 1-0 trong trận chung kết ngày 27/9 không chỉ giúp U23 Việt Nam bảo vệ ngôi vương lần thứ 3 liên tiếp, mà còn khẳng định sự đẳng cấp và tinh thần thép của các cầu thủ U23 Việt Nam khi thi đấu trên sân nhà của đối thủ.

Danh hiệu ở giải U23 Đông Nam Á 2025 giúp bóng đá trẻ Việt Nam tiếp tục thống trị sân chơi này với 3 lần vô địch liên tiếp, thành tích chưa có đội bóng nào trong khu vực làm được.

Tính rộng ra sau 5 lần giải đấu được tổ chức, U23 Việt Nam cũng đã đăng quang đến 3 lần, trở thành đội bóng lên ngôi nhiều nhất ở giải đấu hàng đầu dành cho các cầu thủ trẻ trong khu vực.

3. ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch SEA V-League 2025

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã tạo nên nhiều cột mốc lịch sử trong năm 2025 cả về danh hiệu lẫn thứ hạng thế giới.

Mặc dù kết thúc năm 2025 có phần tiếc nuối bằng tấm HCB SEA Games 33 tại Thái Lan nhưng trong năm vừa qua, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã tạo nên nhiều cột mốc lịch sử. Năm 2025 được xem là năm bùng nổ của bóng chuyền nữ nước nhà với nhiều thành tích ấn tượng, mang về những danh hiệu và thứ hạng quốc tế vẻ vang.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch SEA V-League 2025. Ảnh: Báo Văn Hóa.

Thanh Thúy và đồng đội gặp khó khăn nhưng thi đấu nỗ lực và quyết tâm để ngược dòng, thắng chung cuộc 3-2 trước ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan và lên ngôi vô địch SEA V-League 2025.

Sau khi thắng ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan để vô địch chặng 2 SEA V-League 2025, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam lại tiếp tục vượt lên vị trí thứ 21 thế giới.

Với những gì đã làm được, người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi những cột mốc, danh hiệu vang dội hơn nữa của bóng chuyền nữ nước nhà trong năm 2026.

4. Lại Lý Huynh phá vỡ thế độc tôn của Trung Quốc ở Giải cờ tướng thế giới

Giải Vô địch thế giới 2025 tổ chức ở Thượng Hải (từ ngày 21 đến 27/9) trong đó nội dung cờ tiêu chuẩn đơn nam có 51 kỳ thủ.

Bất bại ở vòng bảng với 5 ván thắng và 3 ván hòa, Lại Lý Huynh giành quyền vào chơi trận chung kết với “thần đồng” 20 tuổi nước chủ nhà - Doãn Thăng. Gần 3 tiếng đấu trí, đấu sức, Lại Lý Huynh giành chiến thắng để lên ngôi vô địch thế giới bằng bản lĩnh, sự lỳ lợm của mình.

Lại Lý Huynh phá vỡ thế độc tôn của Trung Quốc ở Giải cờ tướng thế giới. Ảnh: Cục TDTT.

Sau 18 mùa giải liên tiếp (35 năm) thống trị môn thể thao trí tuệ, Trung Quốc đánh mất thế độc tôn ở nội dung cờ tiêu chuẩn nam vào tay kỳ thủ Việt Nam. Kỳ thủ người Việt Nam Lại Lý Huynh đã viết nên một chương sử mới, phá vỡ thế độc tôn của cờ tướng Trung Quốc.

Đây cũng là danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên trong sự nghiệp của Lại Lý Huynh sau lần về nhì tại giải đấu được tổ chức cách đây hai năm ở Mỹ.

5. SEA Games 33: Nhiều cột mốc lich sử mới

SEA Games 33-2025 tại Thái Lan (9–20/12/2025) chứng kiến một kỳ Đại hội thành công của Đoàn Thể thao Việt Nam, khi các vận động viên không chỉ mang về những tấm huy chương giá trị mà còn tạo nên nhiều cột mốc lịch sử mới.

Về tổng thể, thể thao Việt Nam đạt 87 HCV, 81 HCB, 110 HCĐ xếp hạng 3 toàn đoàn. Trước khi tham dự SEA Games 33-2025, chỉ tiêu Đoàn thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 91 tới 110 HCV dù ban đầu, định hướng và phân tích chuyên môn nhắm cho mục tiêu phấn đấu giành từ 80 tới 100 HCV.

U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33. Ảnh: VFF.

Đáng chú ý, đội tuyển U22 Việt Nam và ĐT futsal nữ Việt Nam đều lên ngôi vô địch một cách thuyết phục và xứng đáng.

Trên thực tế, thể thao Đông Nam Á nói chung và Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) nói riêng đang có bước thay đổi tích về chất lượng chuyên môn. Số môn thuộc nhóm Olympic và ASIAD đã định hình ổn định tại đấu trường này.

Với những thành tích ấn tượng và nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, Đoàn Thể thao Việt Nam đã khẳng định vị thế hàng đầu Đông Nam Á, đồng thời tạo dựng niềm tin mạnh mẽ vào thế hệ vận động viên mới, sẵn sàng bứt phá ở các sân chơi lớn hơn trong tương lai.

Kết quả giành được của từng HLV, VĐV tại SEA Games 33-2025 là tổng thể về sự đầu tư mà thể thao Việt Nam thực hiện đối với kỳ Đại hội này. Chúng ta vẫn phải nhìn vào thực tế về vị trí, sự định hình vị thế của Việt Nam trên bản đồ thể thao Đông Nam Á. Thể thao Việt Nam giữ được thứ hạng trong 3 quốc gia dẫn đầu về thành tích. Tuy nhiên, khoảng cách thành tích giữa các quốc gia trong nhóm đầu đã không còn sự cách biệt đáng kể.

5 SỰ KIỆN THỂ THAO QUỐC TẾ NỔI BẬT NĂM 2025

1. PSG giành “cú ăn 6” lịch sử

PSG bước vào mùa giải 2024/2025 với vị thế không thực sự mạnh mẽ. Ở nước Pháp, PSG là số một không phải bàn cãi, nhưng trên bình diện quốc tế, cụ thể là Champions League thì PSG vẫn bị coi là yếu bóng vía. PSG sau khi chia tay Lionel Messi và Neymar cũng đã để siêu sao Kylian Mbappe ra đi, càng khiến đẳng cấp của họ bị nghi ngờ.

PSG vô địch UEFA Champions League 2024/2025. Ảnh: Chat GPT.

Nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique, PSG đã có được thành công rực rỡ. PSG không mất nhiều sức lực để vô địch Siêu cúp Pháp, Ligue 1, Cúp quốc gia Pháp. Ở Champions League, sau quãng thời gian tương đối chật vật tại vòng phân hạng, PSG đã bùng nổ để tiến thẳng đến ngôi vương lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Chưa dừng lại ở đây, PSG còn đoạt thêm Siêu cúp châu Âu và mới nhất là giành Cúp liên lục địa.

PSG hoàn tất “cú ăn 6” và đấu trường duy nhất họ không đăng quang trong năm 2025 là FIFA Club World Cup. Tuy nhiên, điều đó không thể làm lu mờ những chiến tích lịch sử mà PSG tạo ra. Cũng nhờ các danh hiệu tập thể tuyệt vời này, ngôi sao Ousmane Dembele của PSG đã giành Quả Bóng Vàng 2025.

2. FIFA Club World Cup 2025 ra đời với quy mô lớn

Năm 2025, một World Cup phiên bản CLB được LĐBĐ thế giới (FIFA) tạo ra với quy mô rất hoành tráng. Lần đầu tiên trong lịch sử, FIFA Club World Cup 2025 xuất hiện với sự tham dự của 32 đội bóng đến từ các châu lục trên thế giới.

FIFA Club World Cup 2025 ra đời với quy mô lớn. Ảnh: FIFA.

FIFA Club World Cup 2025 có số tiền thưởng rất lớn. Mục đích của FIFA là tạo ra cảm hứng thi đấu cho các CLB tranh tài. Mặc dù vậy, FIFA Club World Cup 2025 cũng bị không ít chuyên gia, HLV, cầu thủ đánh giá thấp khi họ cho rằng giải đấu này được tổ chức với mục đích thương mại hóa, bào mòn thể lực của các đội phải thi đấu và không so sánh được với UEFA Champions League khi có quá nhiều trận chênh lệch về đẳng cấp.

Ở FIFA Club World Cup 2025, Chelsea là đội đoạt chức vô địch. Đó cũng là thành công đáng nhớ với CLB này, khi trước đó họ giành ngôi quán quân UEFA Conference League.

3. Lionel Messi giành danh hiệu thứ 48 trong sự nghiệp

Kể từ khi đoạt chức vô địch World Cup 2022 cùng ĐT Argentina, Lionel Messi đã chia tay PSG vào năm 2023 để chuyển tới Inter Miami tại Mỹ. Không ít người cho rằng, Messi sang chơi bóng tại CLB của chủ tịch David Beckham là để dưỡng già và anh sẽ dần trôi vào quên lãng.

Lionel Messi. Ảnh: Chat GPT.

Tuy nhiên, Messi đã chứng minh điều ngược lại. M10 tạo ra sự ảnh hưởng rất mạnh mẽ tới MLS, thu hút nhiều tên tuổi lớn như Luis Suarez, Sergio Busquets, Jordi Alba trở thành đồng đội của mình.

Trong năm 2025, Messi đã dẫn dắt Inter Miami tới chức vô địch MLS Cup. Đó là danh hiệu thứ 48 trong sự nghiệp của Messi, giúp anh củng cố vững chắc hơn nữa kỷ lục là cầu thủ giành nhiều danh hiệu tập thể nhất thế giới. Messi hiện vẫn còn động lực chơi bóng và anh hứa hẹn tiếp tục là ngôi sao sáng nhất, có sức hút lớn nhất tại MLS.

4. Cuộc đua song mã trên sân tennis của Jannik Sinner và Carlos Alcaraz

Khoảng 2 thập kỷ qua, môn tennis nội dung đơn nam chứng kiến vai trò nổi bật của “Big Four” gồm Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic và Andy Murray. Hàng loạt kỷ lục đã được 4 anh tài này tạo ra, nhưng bánh xe thời gian đã không dừng lại với bất cứ ai. Tính đến lúc này, chỉ còn Djokovic còn thi đấu đỉnh cao, nhưng sức lực đã khiến anh không thể duy trì phong độ đỉnh cao.

Jannik Sinner và Carlos Alcaraz. Ảnh: Chat GPT.

Hiện tại, 2 tay vợt nam nổi bật nhất trong làng banh nỉ là Jannick Sinner (Italia) và Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha). Trong năm 2025, những danh hiệu lớn nhất mà Sinner giành được là Australian Open, Wimbledon và ATP Finals. Với Alcaraz, anh đăng quang tại Roland Garros và US Open.

Sinner hiện 24 tuổi, còn Alcaraz thậm chí mới 22 tuổi. Do đó, không có gì ngạc nhiên nếu bộ đôi này sẽ tiếp tục tạo ra cuộc đua song mã tại nội dung đơn nam trong nhiều năm nữa.

5. Giải vô địch điền kinh thế giới 2025: Kỷ lục về số quốc gia, vùng lãnh thổ giành huy chương

Giải vô địch điền kinh thế giới 2025 được tổ chức tại Nhật Bản đã tạo ra rất nhiều cột mốc đáng chú ý. Chi tiết nổi bật nhất là có 53 quốc gia, vùng lãnh thổ lọt vào bảng xếp hạng huy chương, là kỷ lục trong lịch sử giải đấu. Con số thống kê này đã vượt xa số lượng lớn nhất trước đó là 46 quốc gia, vùng lãnh thổ giành huy chương tại giải vô địch điền kinh thế giới 2007 cũng diễn ra ở Nhật Bản.

Huyền thoại sống Sydney McLaughlin-Levrone tiếp tục khẳng định tên tuổi bằng kỷ lục siêu ấn tượng ở Giải vô địch điền kinh thế giới 2025. Ảnh: Chat GPT.

Giải vô địch điền kinh thế giới 2025 có một kỷ lục mới được thiết lập khi siêu sao Mondo Duplantis (Thụy Điển) phá kỷ lục thế giới lần thứ 14 của chính anh khi vượt qua cột mốc 6,3m. Mặc dù vậy, chi tiết siêu đặc biệt với một tấm huy chương vàng phải thuộc về Botswana.

Cụ thể, khi Botswana giành huy chương vàng nội dung chạy 4x400m nam, Chính phủ quốc gia này đã quyết định chọn ngày 29/9 vào thời điểm đội tuyển điền kinh của họ lập chiến công làm “Ngày lễ ăn mừng”. Tổng thống Duma Boko của Botswana khẳng định: “Cảm ơn các chàng trai rất nhiều. Cả nước tự hào, mọi người đều phát cuồng vì các anh và chúng tôi yêu mến các anh rất nhiều. Tôi chắc chắn muốn nói với mọi người rằng kim cương thiên nhiên của Botswana không chỉ nằm trong lòng đất mà còn là những vận động viên vô địch thế giới của chúng ta”.