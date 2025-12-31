Thu Vinh vượt Đình Bắc, thầy Kim & U22 Việt Nam thắng lớn ở bầu chọn tiêu biểu toàn quốc

👏 HLV Kim Sang Sik và tuyển bóng đá U22 Việt Nam được vinh danh

Mới đây, cuộc bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên và đội thể thao tiêu biểu toàn quốc 2025 được Cục TDTT tổ chức đã công bố kết quả chung cuộc.

Kết quả cuộc bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên và đội thể thao tiêu biểu toàn quốc 2025

Theo đó, HLV tuyển bóng đá Việt Nam Kim Sang Sik giành chiến thắng ở hạng mục HLV tiêu biểu của năm với 532 điểm, vượt trội so với người xếp thứ 2 là HLV Trần Quốc Cường (tuyển bắn súng, 283 điểm).

Trong khi đó, đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam cũng được vinh danh là “đội thể thao tiêu biểu” của năm với 1660 điểm, số điểm ấn tượng so với đội xếp thứ 2 là đội điền kinh tiếp sức 4x400m nữ (635 điểm).

Thầy trò HLV Kim Sang Sik có một năm thăng hoa

Trong năm 2025, HLV Kim Sang Sik và tập thể U22 Việt Nam đã có một năm thăng hoa khi giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và tấm HCV SEA Games 33 tại Thái Lan bằng màn ngược dòng khó tin. Ngoài ra, ông Kim còn dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 (diễn ra vào tháng 1 năm 2025).

🌟 Xạ thủ Trịnh Thu Vinh vượt qua Đình Bắc để giành giải cá nhân

Trong khi đó, ở nội dung VĐV tiêu biểu của năm, nữ xạ thủ tài năng Trịnh Thu Vinh với 1272 điểm đã vượt qua chân chạy Nguyễn Thị Oanh (761 điểm) và cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (693 điểm) để về nhất tại hạng mục này.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh về nhất trong cuộc đua VĐV tiêu biểu của năm 2025

Nữ xạ thủ 25 tuổi đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi giành đến 4 HCV và phá 3 kỷ lục tại SEA Games 33 vừa qua. Cô cũng là gương mặt sáng giá nhất của bắn súng Việt Nam hiện tại và là trụ cột trong hành trình hướng đến Olympic. Trong năm 2025, Trịnh Thu Vinh còn duy trì phong độ ổn định ở đấu trường quốc tế với HCV súng ngắn đồng đội hỗn hợp tại Cúp châu Á và HCĐ giải vô địch châu Á.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Oanh cho thấy đẳng cấp của VĐV hàng đầu khu vực khi mang về 3 tấm HCV ở các cự ly 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật tại SEA Games 33.

Nguyễn Đình Bắc cũng có một năm rất thành công khi cùng đội tuyển U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33, vô địch U23 Đông Nam Á 2025, đồng thời là thành viên đội tuyển Việt Nam đăng quang ASEAN Cup. Ngoài ra, anh còn giành Quả bóng bạc nam Việt Nam 2025.

Cuộc bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên và đội thể thao tiêu biểu toàn quốc 2025 là dịp tôn vinh những gương mặt tiêu biểu, những tập thể và cá nhân đã góp phần làm rạng danh thể thao Việt Nam trong năm.