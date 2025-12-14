Trực tiếp họp báo ĐT nữ Việt Nam - Indonesia: Tướng Chung nói gì về trận đấu?

ĐT nữ Việt Nam vừa đối đầu với Indonesia trong trận bán kết môn bóng đá nữ tại SEA Games 33. HLV Mai Đức Chung tung ra đội hình giàu tốc độ với bộ ba Bích Thùy - Mỹ Anh - Vạn Sự để hỗ trợ Hải Yến đá cao nhất. ĐT nữ Việt Nam đã nhập cuộc tốt, tạo ra cơ hội liên tiếp. Đáng tiếc, họ chỉ có được 1 bàn thắng từ chấm phạt đền của Bích Thùy. HLV Mai Đức Chung sẽ chia sẻ điều gì sau trận đấu này ?

HLV Mai Đức Chung yêu cầu các học trò tập trung

“Indonesia là đội bóng tiến bộ nhanh, có nhiều cầu thủ nhập tịch mang đến nguồn năng lượng mới. Đây là sự phát triển tích cực và chúng tôi sẽ hết sức cẩn trọng. ĐT nữ Việt Nam tôn trọng đối thủ và sẽ tập trung tốt nhất cho trận bán kết”, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh trong buổi họp báo trước trận.

Đánh giá sâu hơn về đối thủ, HLV Mai Đức Chung tiết lộ ban huấn luyện đã phân tích kỹ lối chơi của Indonesia, đặc biệt là các cầu thủ nhập tịch có thể hình và thể lực vượt trội. “Chúng tôi đã có phương án để đối phó với những cầu thủ to cao của Indonesia.

ĐT nữ Việt Nam sẽ áp sát, chơi chủ động và phát huy tối đa những điểm mạnh của mình. Dù đối thủ có nhiều thay đổi, tôi vẫn tin tưởng chúng tôi sẽ giành chiến thắng”, vị thuyền trưởng của ĐT nữ Việt Nam khẳng định.