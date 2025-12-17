Nóng bảng tổng sắp SEA Games 33: Việt Nam đoạt 8 HCV, còn cách vị trí 2 bao xa?

Đoàn thể thao Việt Nam giành 8 HCV trong ngày 16/12

Ngày 16/12 là ngày thi đấu khá thành công của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 khi các VĐV đem về tổng cộng 8 HCV để nâng tổng thành tích lên con số 48 HCV. Tin vui đầu tiên trong ngày tới từ bộ môn Rowing với bộ tứ Lê Thị Hiền, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui và Phạm Thị Ngọc Anh đã xuất sắc mang về HCV cho rowing Việt Nam ở nội dung thuyền bốn nữ hạng nặng 1 mái chèo.

Đội chạy 4x400m chốt sổ HCV cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33

Mặc dù có khá nhiều nội dung thi chung kết sau đó nhưng phải bước sang giờ chiều, đoàn thể thao Việt Nam mới có tấm HCV tiếp theo từ môn Kickboxing khi Hoàng Thị Thùy Giang xuất sắc đánh bại đối thủ tới từ Myanmar ở hạng 50kg của nữ.

Sau đó, tin vui tới dồn dập với đoàn thể thao Việt Nam. "Cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh hoàn thành cú hat-trick HCV tại SEA Games 33 khi không có đối thủ trên đường chạy 3.000m vượt rào của nữ. Chỉ phút sau, đội Liên quân nữ (Thể thao điện tử) giành HCV khi thắng Lào trong trận chung kết.

Điền kinh tiếp tục báo tin vui về hai tấm HCV liên tiếp của Bùi Thị Kim Anh ở môn nhảy cao và Trần Thị Loan ở nội dung nhảy xa. Kickboxing cũng có thêm một tấm HCV khi Nguyễn Quang Huy xuất sắc đả bại VĐV của chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết 57kg của nam.

Đội chạy 4x400m nữ nhận nhiệm vụ chốt hạ cho đội điền kinh Việt Nam và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc thậm chí còn phá luôn kỷ lục của SEA Games 33.

Như vậy, đoàn thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 48 HCV, 55 HCB và 79 HCĐ tại SEA Games 33 sau khi các nội dung thi đấu trong ngày 16/12 kết thúc.

Khoảng cách giữa Việt Nam và vị trí thứ hai

Vị trí hiện tại của đoàn thể thao Việt Nam là thứ ba, sau Indonesia và Thái Lan. Về cơ bản, chủ nhà của SEA Games đang "một mình một ngựa về đích" trên bảng tổng sắp. Hiện tại, họ đã có tới 160 HCV, 100 HCB và 66 HCĐ. Tổng số HCV của đoàn Thái Lan gấp 2,5 lần so với đội xếp thứ hai là Indonesia và gần gấp 4 lần so với Việt Nam.

Bởi vậy, mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam trong những ngày cuối có lẽ là đoạt vị trí thứ hai từ tay Indonesia. Tuy nhiên, đây không phải là câu chuyện dễ dàng. Khoảng cách giữa đôi bên hiện tại đã là 14 HCV. Trong ngày 16/12, Indonesia có thêm 10 HCV để nâng tổng thành tích lên 62 HCV trong khi con số này của Việt Nam mới chỉ là 48 HCV.

Nên nhớ rằng số môn còn thi đấu của Đại hội Đông Nam Á trong hai ngày cuối không còn nhiều. Bởi vậy, vượt Indonesia sẽ là nhiệm vụ không hề dễ dàng của đoàn thể thao Việt Nam.

Bảng tổng sắp huy chương tính tới ngày 0h ngày 17/12