Đội tuyển futsal nữ Việt Nam do HLV Nguyễn Đình Hoàng dẫn dắt nằm ở bảng B cùng Indonesia và Myanmar. Các trận đấu được tổ chức tại BTU Hall (Đại học Bangkok Thonburi). Đội sẽ thi đấu trận ra quân gặp Indonesia ngày 12/12 và thi đấu trận còn lại vòng bảng với Myanmar ngày 14/12. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết diễn ra ngày 16/12, trước khi bước vào trận chung kết và tranh huy chương đồng ngày 18/12.

Lịch thi đấu bóng đá futsal nữ SEA Games 33, lịch ĐT nữ futsal Việt Nam mới nhất

Thời gian Trận đấu Bảng Trực tiếp Vòng bảng 12/12 13:30 Việt Nam Indonesia B 12/12 16:30 Thái Lan Philippines A 13/12 13:30 Indonesia Myanmar B 13/12 16:30 Philippines Malaysia A 14/12 13:30 Myanmar Việt Nam B 14/12 16:30 Malaysia Thái Lan A Bán kết 16/12 13:30 Nhất bảng A Nhì bảng B BK1 16/12 16:30 Nhất bảng B Nhì bảng A BK2 Tranh hạng 3 18/12 13:30 Thua bán kết 1 Thua bán kết 2 HCĐ Chung kết 18/12 13:30 Thắng bán kết 1 Thắng bán kết 2 CK

Bảng xếp bóng đá futsal nữ SEA Games 33, xếp hạng ĐT nữ futsal Việt Nam mới nhất

Bảng A Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 Thái Lan (Chủ nhà) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng B Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0