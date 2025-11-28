Lịch thi đấu bóng đá futsal nữ SEA Games 33, lịch ĐT nữ futsal Việt Nam mới nhất
Cập nhật lịch thi đấu futsal nam, diễn ra ở SEA Games 33 từ 12-18/12 tại Thái Lan.
Đội tuyển futsal nữ Việt Nam do HLV Nguyễn Đình Hoàng dẫn dắt nằm ở bảng B cùng Indonesia và Myanmar. Các trận đấu được tổ chức tại BTU Hall (Đại học Bangkok Thonburi). Đội sẽ thi đấu trận ra quân gặp Indonesia ngày 12/12 và thi đấu trận còn lại vòng bảng với Myanmar ngày 14/12. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết diễn ra ngày 16/12, trước khi bước vào trận chung kết và tranh huy chương đồng ngày 18/12.
Lịch thi đấu bóng đá futsal nữ SEA Games 33, lịch ĐT nữ futsal Việt Nam mới nhất
|
Thời gian
|
Trận đấu
|
Bảng
|
Trực tiếp
|
Vòng bảng
|
12/12
13:30
|
Việt Nam
|
Indonesia
|
B
|
12/12
16:30
|
Thái Lan
|
Philippines
|
A
|
13/12
13:30
|
Indonesia
|
Myanmar
|
B
|
13/12
16:30
|
Philippines
|
Malaysia
|
A
|
14/12
13:30
|
Myanmar
|
Việt Nam
|
B
|
14/12
16:30
|
Malaysia
|
Thái Lan
|
A
|
Bán kết
|
16/12
13:30
|
Nhất bảng A
|
Nhì bảng B
|
BK1
|
16/12
16:30
|
Nhất bảng B
|
Nhì bảng A
|
BK2
|
Tranh hạng 3
|
18/12
13:30
|
Thua bán kết 1
|
Thua bán kết 2
|
HCĐ
|
Chung kết
|
18/12
13:30
|
Thắng bán kết 1
|
Thắng bán kết 2
|
CK
Bảng xếp bóng đá futsal nữ SEA Games 33, xếp hạng ĐT nữ futsal Việt Nam mới nhất
|
Bảng A
|
Đội
|
Số trận
|
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
BT
|
BB
|
Hiệu số
|
Điểm
|
1
|Thái Lan (Chủ nhà)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|Malaysia
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|Philippines
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Bảng B
|
Đội
|
Số trận
|
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
BT
|
BB
|
Hiệu số
|
Điểm
|
1
|Việt Nam
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|Myanmar
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|Indonesia
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
* 2 đội dẫn đầu 2 bảng sẽ giành vé vào bán kết.
ĐT futsal nữ Việt Nam đã nỗ lực đến cùng khi đối đầu với Nhật Bản ở tứ kết.
