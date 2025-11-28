Lịch thi đấu bóng đá futsal nữ SEA Games 33, lịch ĐT nữ futsal Việt Nam mới nhất

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Borussia M'gladbach vs RB Leipzig
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Bayern Munich vs St. Pauli
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Sunderland vs AFC Bournemouth
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester City vs Leeds United
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Brentford vs Burnley
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Barcelona vs Alavés
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Monaco vs Paris Saint-Germain
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Juventus vs Cagliari
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Everton vs Newcastle United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Milan vs Lazio
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Tottenham Hotspur vs Fulham
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Atlético de Madrid vs Real Oviedo
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Olympique Marseille vs Toulouse
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Crystal Palace vs Manchester United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Pisa vs Inter Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Aston Villa vs Wolverhampton Wanderers
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sevilla vs Real Betis
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Chelsea vs Arsenal
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Atalanta vs Fiorentina
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Freiburg vs Mainz 05
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Roma vs Napoli
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Olympique Lyonnais vs Nantes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Girona vs Real Madrid
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Fulham vs Manchester City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
AFC Bournemouth vs Everton
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Athletic Club vs Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Burnley vs Crystal Palace
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Arsenal vs Brentford
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Sunderland
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Chelsea
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

Lịch thi đấu bóng đá futsal nữ SEA Games 33, lịch ĐT nữ futsal Việt Nam mới nhất

Sự kiện: SEA Games 33 Futsal Việt Nam

Cập nhật lịch thi đấu futsal nam, diễn ra ở SEA Games 33 từ 12-18/12 tại Thái Lan.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam do HLV Nguyễn Đình Hoàng dẫn dắt nằm ở bảng B cùng Indonesia và Myanmar. Các trận đấu được tổ chức tại BTU Hall (Đại học Bangkok Thonburi). Đội sẽ thi đấu trận ra quân gặp Indonesia ngày 12/12 và thi đấu trận còn lại vòng bảng với Myanmar ngày 14/12. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết diễn ra ngày 16/12, trước khi bước vào trận chung kết và tranh huy chương đồng ngày 18/12.

Lịch thi đấu bóng đá futsal nữ SEA Games 33, lịch ĐT nữ futsal Việt Nam mới nhất

Thời gian

Trận đấu

Bảng

Trực tiếp

Vòng bảng

12/12

13:30

Việt Nam

Indonesia

B

12/12

16:30

Thái Lan

Philippines

A

13/12

13:30

Indonesia

Myanmar

B

13/12

16:30

Philippines

Malaysia

A

14/12

13:30

Myanmar

Việt Nam

B

14/12

16:30

Malaysia

Thái Lan

A

Bán kết

16/12

13:30

Nhất bảng A

Nhì bảng B

BK1

16/12

16:30

Nhất bảng B

Nhì bảng A

BK2

Tranh hạng 3

18/12

13:30

Thua bán kết 1

Thua bán kết 2

HCĐ

Chung kết

18/12

13:30

Thắng bán kết 1

Thắng bán kết 2

CK

Bảng xếp bóng đá futsal nữ SEA Games 33, xếp hạng ĐT nữ futsal Việt Nam mới nhất

Bảng A

Đội

Số trận

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

Hiệu số

Điểm

1

  Thái Lan (Chủ nhà)

0

0

0

0

0

0

0

0

2

 Malaysia

0

0

0

0

0

0

0

0

3

 Philippines

0

0

0

0

0

0

0

0

Bảng B

Đội

Số trận

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

Hiệu số

Điểm

1

  Việt Nam

0

0

0

0

0

0

0

0

2

  Myanmar

0

0

0

0

0

0

0

0

3

 Indonesia

0

0

0

0

0

0

0

0

* 2 đội dẫn đầu 2 bảng sẽ giành vé vào bán kết.

Video bóng đá futsal nữ Việt Nam - Nhật Bản: Nỗ lực đến cùng, "người nhện" xuất sắc (giải châu Á)
Video bóng đá futsal nữ Việt Nam - Nhật Bản: Nỗ lực đến cùng, "người nhện" xuất sắc (giải châu Á)

ĐT futsal nữ Việt Nam đã nỗ lực đến cùng khi đối đầu với Nhật Bản ở tứ kết.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo QH ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/11/2025 12:42 PM (GMT+7)
Tin liên quan
SEA Games 33 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN