Vụ chuyển nhượng Antony đổ bể: MU bị Real Betis lật kèo phút chót

⚠️Real Betis từ bỏ việc chiêu mộ Antony

Trong thông báo ngắn gọn gần đây, Real Betis đã tuyên bố từ bỏ việc tái ngộ Antony: "Không có thỏa thuận nào được ký kết và chúng tôi đã rút lại lời đề nghị chuyển nhượng vì Real Betis không thể chi trả phí chuyển nhượng, cũng như các khoản phí mà MU yêu cầu Betis phải trả cho cầu thủ trước khi chuyển nhượng".

Truyền thông Anh cho biết đây là chiến thuật đàm phán từ phía Real Betis, trong khi các bên vẫn chờ Antony chấp nhận các điều khoản cá nhân được đề xuất. Đội bóng Tây Ban Nha thì luôn khẳng định MU phải đưa ra mức phí chuyển nhượng thấp hơn để thương vụ có thể được thống nhất.

Ngày Antony được trở lại Real Betis lại trở nên xa vời

Trước đó vào ngày 29/8, MU đã chốt gói chuyển nhượng bán Antony với mức giá 21,6 triệu bảng. Trong khi đấy, có điều khoản đội chủ sân Old Trafford được nhận 50% số tiền chuyển nhượng nếu Betis bán được Antony trong tương lai.

Hiện chưa rõ liệu Antony có sẵn sàng giảm các yêu cầu về điều khoản cá nhân để thúc đẩy vụ chuyển nhượng hay không. Trong khi đó, cầu thủ này đã dùng bữa cùng bạn bè và người đại diện để coi như mừng ngày thoát khỏi sân Old Trafford.

❗Tương lai của Antony mù mịt

Nếu Antony không giảm lương, hoặc MU không giảm phí chuyển nhượng, thương vụ này chắc chắn không thể thực hiện ở phiên chợ hè 2025. Điều đó đồng nghĩa cầu thủ người Brazil sẽ mắc kẹt ở sân Old Trafford.

Kỳ chuyển nhượng hè 2025 sẽ đóng lại vào ngày 1/9. Điều đó khiến cho MU càng trở nên sốt ruột bởi họ không hề có kế hoạch dùng anh ở mùa giải 2025/26.

Mùa giải 2024/25 chứng kiến Antony có nửa mùa bóng thi đấu thăng hoa trong màu áo Real Betis. Anh ghi 5 bàn và có 2 kiến tạo sau 15 trận đá chính ở La Liga.

Trong thời gian khoác áo MU, Antony bị coi như kẻ thất bại ở sân Old Trafford. Anh ra sân 96 trận, ghi 12 bàn và có 9 kiến tạo. Những con số này không tương xứng với số tiền 100 triệu euro mà "Quỷ đỏ" bỏ ra để mua anh về vào năm 2022.