Ồn ào chuyển nhượng Jackson: Chống lệnh Chelsea, phương án xử lý ra sao?

💥 Pha bẻ kèo gây sốc của Chelsea

Tiền đạo 24 tuổi Nicolas Jackson đã chuẩn bị gia nhập Bayern theo dạng cho mượn và thậm chí được cho phép bay sang Đức. Nhưng Chelsea đã hủy kèo vào phút chót sau khi tiền đạo Liam Delap dính chấn thương trong trận thắng Fulham ở vòng 3 Ngoại hạng Anh.

Thương vụ Jackson gia nhập Bayern đổ bể

Theo truyền thông Senegal, Jackson vẫn quyết tâm để thương vụ sang Bayern thành hiện thực.

Chelsea đã thông báo với Bayern rằng hợp đồng mượn đã bị hủy và Jackson sẽ không được tiến hành kiểm tra y tế nữa. Đội bóng xứ Bavaria trước đó sẵn sàng trả mức phí mượn kỷ lục thế giới 15 triệu euro, kèm điều khoản mua đứt trị giá 65 triệu euro và điều khoản chia lợi nhuận khi bán lại.

Tuy nhiên, Chelsea hiện kỳ vọng Jackson sẽ bay trở lại Anh từ Munich. Truyền thông Senegal khẳng định tiền đạo này không chấp nhận quyết định bất ngờ của Chelsea.

Diomansy Kamara - người đại diện của Jackson viết trên Instagram: "Chúng tôi sẽ không quay trở lại London. Máy bay không có chế độ bay lùi... Munich!".

🔥 Quyết định của Bayern Munich

Giám đốc thể thao Bayern, Max Eberl, cho biết: “Chúng tôi sẽ yêu cầu cầu thủ và người đại diện của cậu ấy quay lại London, vì Jackson vẫn là người của Chelsea. Trong 48 giờ cuối cùng, chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra giải pháp”.

Vì chấn thương của Delap, Jackson chưa thể gia nhập Bayern

HLV Enzo Maresca của Chelsea cũng xác nhận tình hình không mấy khả quan với Delap: “Chấn thương của Liam trông không tốt chút nào. Về việc có bổ sung thêm tiền đạo hay không, thật sự chúng tôi vừa rời phòng thay đồ sau trận đấu và lập tức đến họp báo, nên sau đó CLB sẽ ngồi lại để đưa ra quyết định”.

Jackson vốn đã tụt sâu trong thứ tự lựa chọn trên hàng công Chelsea mùa hè này, sau khi CLB chiêu mộ thêm Delap và Joao Pedro.

Kể từ khi gia nhập Chelsea từ Villarreal năm 2023, Jackson đã có 81 lần ra sân, ghi 30 bàn và kiến tạo 12 lần. Suốt tháng qua, "The Blues" tích cực tìm bến đỗ mới cho ngôi sao người Senegal, nhưng chấn thương của Delap khiến họ thay đổi kế hoạch.

Nếu không có Delap, Chelsea sẽ thiếu tiền đạo cắm thực thụ. Họ có thể xoay tua với Joao Pedro, Tyrique George, Pedro Neto, Cole Palmer hay Estevao Willian, nhưng không ai là số 9 đúng nghĩa.

Trong khi đó, Bayern muốn mang về Jackson để chia lửa với Harry Kane.

🚩 Chờ cuộc làm việc cuối cùng giữa Bayern và Chelsea

Như khẳng định của giám đốc Max Eberl, phía Bayern Munich sẽ cố gắng làm việc với Chelsea trong hôm nay (31/8) và ngày mai để tìm ra giải pháp cho thương vụ này. Ở thời điểm hiện tại, tương lai của Jackson vẫn bỏ ngỏ. Thương vụ này chỉ có thể hoàn thành nếu cuộc đánh giá y tế toàn diện của Chelsea với Liam Delap mang đến tin vui.

Thay vì bị đẩy xuống tập với nhóm “bomb squad” tại Cobham, Jackson vẫn được HLV Maresca giữ lại tập cùng đội một trong thời gian qua, phòng trường hợp anh ở lại.

Trước đó, Jackson đã bày tỏ nguyện vọng được ra đi, như tiết lộ của Daily Mail Sport. Điều này khiến anh bị gạch tên khỏi các trận giao hữu tiền mùa giải và cả những vòng đấu mở màn Premier League.

Bất chấp drama chuyển nhượng, hợp đồng giữa Jackson và Chelsea vẫn còn thời hạn đến năm 2033. Do vậy, phía Chelsea nắm đằng chuôi trong thương vụ này.