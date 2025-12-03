Trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam - U22 Lào: Không có chỗ cho bất ngờ (SEA Games 33)

SEA Games | 16h, 3/12 | Rajamangala U22 Việt Nam 0 - 0 U22 Lào (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U22 Việt Nam vs U22 Lào U22 Lào Điểm Trung Kiên Nhật Minh Hiểu Minh Lý Đức Văn Khang Xuân Bắc Thái Sơn Minh Phúc Đình Bắc Quốc Việt Thanh Nhàn Điểm Lokphathip Somsanith Xaysombath Phetviengsy Ratchachak Khunthumphone Duangwilai Thongkhamsavat Winnavong Phanthavong Hovchakwan Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U22 Việt Nam U22 Việt Nam U22 Lào Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Trung Kiên, Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Văn Khang, Xuân Bắc, Thái Sơn, Minh Phúc, Đình Bắc, Quốc Việt, Thanh Nhàn Lokphathip, Somsanith, Xaysombath, Phetviengsy, Ratchachak, Khunthumphone, Duangwilai, Thongkhamsavat, Winnavong, Phanthavong, Hovchakwan

Sẽ không có bất ngờ về đội hình?

Mặc dù U22 Việt Nam vẫn đang tiến hành các bước quen thuộc để giữ bí mật về quá trình chuẩn bị cho các trận đấu, nhưng các phóng viên đã phần nào đoán ra đội hình cho trận ra quân gặp U22 Lào xét theo cách sắp xếp trong buổi tập chiều ngày 2/12.

Dự kiến sơ đồ 3-4-3 sẽ được sử dụng với hàng tấn công Đình Bắc – Quốc Việt – Thanh Nhàn. Xuân Bắc & Thái Sơn đá tiền vệ trung tâm trong khi Văn Khang & Minh Phúc chạy 2 biên. 3 trung vệ Nhật Minh – Hiểu Minh – Lý Đức sẽ che chắn khung thành của thủ môn Trung Kiên. Đây là sơ đồ đã được HLV Kim Sang Sik sử dụng từ trước và các cầu thủ cũng đã chơi quen sơ đồ này khi đá ở giải CFA Team China.

Sân Rajamangala ngổn ngang

Hiện công tác tổ chức cho trận đấu này vẫn còn dang dở khi sân Rajamangala chưa được dọn dẹp xong. Rác vẫn xuất hiện đâu đó và đường biên vẫn còn nhiều thứ dành cho các trận đấu trước nhưng chưa được dọn đi. Khu vực dành cho truyền hình ở chính giữa khán đài chính vẫn còn dàn giáo.

Điều này cũng là dễ hiểu do ban đầu sân này không phải nơi được kế hoạch tổ chức các trận bảng B. Nhưng việc tỉnh Songkhla lũ lụt và ngập nặng đã khiến ban tổ chức SEA Games đưa tất cả các đội đá ở bảng B lên Bangkok để tránh ngập và tiện cho công tác hậu cần.