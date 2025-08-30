Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh sắp hạ màn: Chờ "bom tấn" Isak, MU - Man City mua vội?

⚽ "Siêu bom tấn" Isak có hoàn thành?

Nổi bật nhất trong ít ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 chắc chắn là trường hợp của Alexander Isak. Ban đầu, các chuyên gia bóng đá Anh dự đoán không có gì rõ ràng cho đến sau trận Newcastle gặp Liverpool. Nhưng với những gì đang diễn ra, khả năng thương vụ hoàn thành là rất cao.

Giới mộ điệu đang chờ thương vụ Isak đến Liverpool hoàn tất

Lập trường của Newcastle đã rõ: họ không muốn bán chân sút người Thụy Điển. Tuy nhiên, việc CLB vùng Đông Bắc nước Anh ráo riết tìm kiếm viện binh cũng để ngỏ khả năng thay đổi. Theo tờ Daily Mail, Newcastle đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Nick Woltemade với giá 64 triệu bảng từ Stuttgart.

Nếu Newcastle bổ sung lực lượng thành công và Liverpool đưa ra một đề nghị đủ sức nặng, thương vụ Isak có thể xảy ra trước hạn chót. Nhưng hiện còn nhiều “nếu” và không gì được đảm bảo. Đây có thể là thương vụ kéo dài đến phút cuối.

Với việc Liverpool sẵn sàng chi đến 120 triệu bảng còn Newcastle định giá ngôi sao sáng giá của mình tới 150 triệu bảng, hai bên sẽ còn phải ngồi vào bàn đàm phán nhiều lần trong ít ngày tới. Theo dự đoán của các chuyên gia bóng đá Anh, thương vụ có thể kết thúc ở mức 130 - 135 triệu bảng, trở thành thương vụ có giá trị cao nhất hè này.

🕐 Liverpool trong cơn cuồng mua sắm

Không chỉ Isak, Liverpool vẫn đang liên hệ với Crystal Palace để chiêu mộ trung vệ Marc Guehi. Rõ ràng Crystal Palace không muốn mất đội trưởng theo dạng tự do khi hợp đồng kết thúc vào tháng 6 năm sau, trong khi Guehi cũng không có ý định gia hạn. Điều này biến mùa hè này thành cơ hội cuối để CLB bán anh.

Liverpool nhắm đến trung vệ Guehi

Liverpool đã có những cuộc trao đổi sơ bộ. Nếu họ đưa ra đề nghị thuyết phục, Palace sẽ phản ứng thế nào? Guehi sẽ quyết định ra sao? Nếu chuyển nhượng, điểm đến Guehi chọn là Anfield. Song khả năng anh ở lại đá hết hợp đồng vẫn còn.

🚩 Arsenal mua bán tấp nập

Arsenal đang nỗ lực chiêu mộ Piero Hincapie từ Bayer Leverkusen. Để thương vụ xảy ra, họ cần thanh lý bớt cầu thủ: Jakub Kiwior được Porto quan tâm, trong khi Zinchenko, Fabio Vieira và Reiss Nelson cũng nằm trong danh sách có thể rời đi.

Arsenal đang nỗ lực chiêu mộ Hincapie

Hincapie còn hợp đồng với Leverkusen đến tháng 6/2029, nhưng đã bày tỏ mong muốn gia nhập Arsenal. Leverkusen chỉ muốn nhả người nếu điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 60 triệu euro được kích hoạt, nhưng các bên vẫn đang thương lượng để hạ giá về mức phù hợp với thị trường.

💰 Hai đội bóng thành Manchester phản ứng thế nào?

Man City đã liên hệ với PSG về thủ môn Gianluigi Donnarumma, song khẳng định chưa có đàm phán chính thức. PSG định giá 35 triệu bảng, trong khi Man City cho rằng mức phí phải thấp hơn nhiều, bởi Donnarumma chỉ còn 1 năm hợp đồng và không còn nằm trong kế hoạch tại Parc des Princes. Mọi thỏa thuận còn phụ thuộc việc Ederson có rời đi hay không. PSG tin rằng Donnarumma sẽ đến Etihad, nhưng có thể phải chờ đến sát hạn chót.

MU có thể sẽ tìm thêm tiền vệ

Về phía Man United, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định Alejandro Garnacho sẽ gia nhập Chelsea. Hai bên đã đạt thỏa thuận với mức phí 35 triệu bảng cùng mức chia lợi nhuận 10% nếu Chelsea bán Garnacho trong tương lai.

Hiện có tin MU sẽ tái khởi động thương vụ Carlos Baleba, sau một loạt kết quả bết bát của đội bóng dưới quyền Ruben Amorim. Tuy nhiên, 3 ngày để chi ra khoản tiền khoảng 100 triệu bảng có vẻ không phải phong cách làm việc của lãnh đạo MU.

Theo báo chí Anh, kỳ chuyển nhượng mùa hè của MU theo chiều mua vào cơ bản đã hoàn thành, có chăng họ chỉ có thể chờ đợi một thương vụ giá rẻ - trừ khi có biến cố lớn xảy ra, chẳng hạn như Kobbie Mainoo rời đi hay thậm chí Ruben Amorim rời ghế nóng.

✍️ Những thương vụ đáng chờ đợi khác

Ở Chelsea, Nicolas Jackson có khả năng cao rời Stamford Bridge. Anh được nhiều đội bóng Ngoại hạng Anh và châu Âu quan tâm, trong đó có Newcastle, Aston Villa của Unai Emery và cả Bayern Munich. Song mức giá Chelsea đòi hỏi có thể là rào cản.

Tiền đạo Jackson có thể rời Chelsea

RB Leipzig cũng đang thúc đẩy đàm phán để mua đứt Christopher Nkunku, đồng đội của Jackson. Kết quả thương vụ này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng Xavi Simons đến Ngoại hạng Anh (với điểm đến nhiều khả năng là Tottenham).

Tottenham vẫn nuôi hy vọng thuyết phục Man City bán Savinho, nhưng điều này phụ thuộc việc Man City có ký hợp đồng với Rodrygo của Real Madrid hay không. Hiện tại, chưa có tín hiệu nào từ Rodrygo.

Các CLB lớn khác cũng đang nhắm đến Rasmus Hojlund, nhưng tiền đạo này vẫn muốn ở lại chiến đấu cho vị trí tại Man United.

Harvey Elliott (Liverpool) là cái tên cần theo dõi. RB Leipzig cùng một số CLB Ngoại hạng khác đang để mắt, nhưng Liverpool chưa chắc để anh đi do thiếu nhân sự ở vị trí này.