Quốc Khánh 02/09/2025

Toulouse vs PSG 31/08/25 - Trực tiếp
Logo Toulouse - TFC Toulouse
1
Logo PSG - PSG PSG
5
Real Madrid vs Mallorca 31/08/25 - Trực tiếp
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
2
Logo Mallorca - MLL Mallorca
1
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 31/8: Jackson quyết ở lại Munich, không nghe lệnh Chelsea

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè 2025

Cập nhật những diễn biến mới nhất của thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu.

Diễn biến
Jackson không chịu trở lại Chelsea

Sau khi đặt chân tới Munich nhưng lại bị Chelsea gọi về do chấn thương của Liam Delap, phía Nicolas Jackson đang rất bực mình và đã tỏ thái độ sẽ không chấp nhận việc Chelsea "quay xe" với vụ chuyển nhượng sang Bayern. Người đại diện của Jackson là Diomansy Kamara đã khẳng định Jackson sẽ tiếp tục ở lại Munich và không đời nào chấp nhận quyết định của Chelsea.

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 31/8: Jackson quyết ở lại Munich, không nghe lệnh Chelsea - 1

Liverpool ra giá cho Guehi, Palace đưa ra đề nghị phản hồi

Sau khi Liverpool đưa ra mức giá 35 triệu bảng để hỏi mua trung vệ Marc Guehi, mới đây Crystal Palace đã đưa ra đề nghị ngược lại. Họ sẽ bán Guehi nhưng với điều kiện Liverpool cho mượn Joe Gomez. Dù vậy Liverpool sẽ không chấp nhận đề nghị này, họ đánh tiếng với Palace rằng họ sẽ chấp nhận trả thêm phụ phí hoặc gài điều khoản hưởng "hoa hồng" cho Palace ở lần kế tiếp Guehi được bán.

CHÍNH THỨC: Alejandro Garnacho gia nhập Chelsea

Alejandro Garnacho đã chính thức được công bố là cầu thủ của Chelsea với mức giá 40 triệu bảng sau khi gia nhập từ Manchester United. Garnacho đặt bút ký hợp đồng 7 năm với đội bóng mới.

Chelsea ra giá 40 triệu euro cho Fermin Lopez

Báo chí Catalunya cho biết Chelsea đã gửi đề nghị chuyển nhượng 40 triệu euro tới cho Barcelona để hỏi mua tiền vệ tấn công Fermin Lopez. Được biết Barcelona nhiều khả năng sẽ từ chối đề nghị này, do HLV Hansi Flick có yêu cầu trực tiếp với ban lãnh đạo Barca rằng Lopez không được bán với bất cứ giá nào.

Aston Villa quan tâm đến Paqueta

Tờ The Athletic cho biết hiện Aston Villa đang quan tâm đến khả năng mua Lucas Paqueta từ West Ham, nếu Paqueta muốn rời CLB này. Tuy nhiên hiện Aston Villa sẽ phải giảm bớt nhân sự trong đội hình để có thể chừa chỗ cho Paqueta, theo quy định về đội hình của UEFA.

8

Liverpool - Arsenal 31.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 31/08
Thể lệ
Trực tiếp chuyển nhượng tối 30/8: Nkunku chính thức gia nhập AC Milan giá 42 triệu euro
Trực tiếp chuyển nhượng tối 30/8: Nkunku chính thức gia nhập AC Milan giá 42 triệu euro

Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2025 đáng chú ý trong ngày 30/8.

Bấm xem >>

Theo Q.D (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

31/08/2025 00:54 AM (GMT+7)
