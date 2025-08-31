Trực tiếp chuyển nhượng sáng 31/8: Jackson quyết ở lại Munich, không nghe lệnh Chelsea
Cập nhật những diễn biến mới nhất của thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu.
Sau khi đặt chân tới Munich nhưng lại bị Chelsea gọi về do chấn thương của Liam Delap, phía Nicolas Jackson đang rất bực mình và đã tỏ thái độ sẽ không chấp nhận việc Chelsea "quay xe" với vụ chuyển nhượng sang Bayern. Người đại diện của Jackson là Diomansy Kamara đã khẳng định Jackson sẽ tiếp tục ở lại Munich và không đời nào chấp nhận quyết định của Chelsea.
Sau khi Liverpool đưa ra mức giá 35 triệu bảng để hỏi mua trung vệ Marc Guehi, mới đây Crystal Palace đã đưa ra đề nghị ngược lại. Họ sẽ bán Guehi nhưng với điều kiện Liverpool cho mượn Joe Gomez. Dù vậy Liverpool sẽ không chấp nhận đề nghị này, họ đánh tiếng với Palace rằng họ sẽ chấp nhận trả thêm phụ phí hoặc gài điều khoản hưởng "hoa hồng" cho Palace ở lần kế tiếp Guehi được bán.
Alejandro Garnacho đã chính thức được công bố là cầu thủ của Chelsea với mức giá 40 triệu bảng sau khi gia nhập từ Manchester United. Garnacho đặt bút ký hợp đồng 7 năm với đội bóng mới.
Báo chí Catalunya cho biết Chelsea đã gửi đề nghị chuyển nhượng 40 triệu euro tới cho Barcelona để hỏi mua tiền vệ tấn công Fermin Lopez. Được biết Barcelona nhiều khả năng sẽ từ chối đề nghị này, do HLV Hansi Flick có yêu cầu trực tiếp với ban lãnh đạo Barca rằng Lopez không được bán với bất cứ giá nào.
Tờ The Athletic cho biết hiện Aston Villa đang quan tâm đến khả năng mua Lucas Paqueta từ West Ham, nếu Paqueta muốn rời CLB này. Tuy nhiên hiện Aston Villa sẽ phải giảm bớt nhân sự trong đội hình để có thể chừa chỗ cho Paqueta, theo quy định về đội hình của UEFA.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-31/08/2025 00:54 AM (GMT+7)