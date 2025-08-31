Trực tiếp chuyển nhượng sáng 31/8: Jackson quyết ở lại Munich, không nghe lệnh Chelsea

Liverpool ra giá cho Guehi, Palace đưa ra đề nghị phản hồi

Sau khi Liverpool đưa ra mức giá 35 triệu bảng để hỏi mua trung vệ Marc Guehi, mới đây Crystal Palace đã đưa ra đề nghị ngược lại. Họ sẽ bán Guehi nhưng với điều kiện Liverpool cho mượn Joe Gomez. Dù vậy Liverpool sẽ không chấp nhận đề nghị này, họ đánh tiếng với Palace rằng họ sẽ chấp nhận trả thêm phụ phí hoặc gài điều khoản hưởng "hoa hồng" cho Palace ở lần kế tiếp Guehi được bán.