Trực tiếp SEA Games 33, đoàn Việt Nam thi đấu 11/12: Chờ "mưa vàng" từ bơi, điền kinh, TDDC

Ngày 11/12/2025 hứa hẹn là một trong những ngày bùng nổ nhất của Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 khi hàng loạt nội dung chủ lực có thể bước vào chung kết, đặc biệt ở các môn bơi, Ju-jitsu, điền kinh, taekwondo, Canoeing/Kayak và thể dục dụng cụ. Với 4 HCV giành được trong ngày 10/12, hy vọng đoàn thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục thi tốt, đón "cơn mưa vàng" trong ngày 11/12.

Ngần Ngọc Nghĩa tranh tài 100m điền kinh nam

Điền kinh, Lương Đức Phước, Ngần Ngọc Nghĩa và đồng đội hướng tới vàng

Ngày mai là ngày quan trọng tại Suphachalasai Stadium với các nội dung điền kinh như 1.500m nam, Lương Đức Phước / Sầm Văn Đời tranh tài. Lương Đức Phước đang có phong độ không tồi, từng vô địch SEA Games 31, và top châu Á, Đông Nam Á. Anh hoàn toàn có thể làm nên chuyện ở nội dung này.

1.500m nữ có Bùi Thị Ngân / Nguyễn Khánh Linh tranh tài. 100m nam, nhà đương kim vô địch Ngần Ngọc Nghĩa bảo vệ HCV, nội dung này của nữ có Hà Thị Thu.

Ném đĩa nữ, có Lê Thị Cẩm Dung, từng đứng top Đông Nam Á, cạnh tranh HCV trực tiếp với Thái Lan và Philippines.

Bơi Việt Nam hướng tới tấm HCV thứ hai

Ngày mai tại Swimming Pool, Bangkok, các kình ngư Việt Nam bước vào thi đấu nhiều nội dung quan trọng gồm 50m ngửa, 50m tự do, 100m ếch, 200m hỗn hợp và 4x200m tiếp sức. Phạm Thanh Bảo, có cơ hội ở nội dung 100m êch. Các VĐV khác như Trịnh Trường Vinh, Nguyễn Khả Nhi, Bùi Thị Ngân, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Ngọc Tuyết Hân sẽ thi các cự ly 50m, 200m hỗn hợp và 4x200m tiếp sức.

Các đối thủ Thái Lan và Singapore đang vượt trội ở tốc độ ngắn, nên cửa HCV khó cho phần lớn nội dung. Tuy nhiên, với kỹ thuật đồng đều và chiến thuật tiếp sức tốt, các VĐV Việt Nam vẫn có thể tạo bất ngờ, đặc biệt ở nội dung 200m hỗn hợp và tiếp sức.

Ju-jitsu có nhiều hy vọng

Ở Ne-waza -69kg nam, Đặng Đình Tùng và Phạm Trí Dũng từng thắng các đối thủ hàng đầu khu vực và có cơ hội giành HCV rất cao, trong khi Nguyễn Tiến Triển và Phạm Lê Hoàng Linh ở -85kg nam cũng có hy vọng.

Ở các nội dung nữ, Phạm Thị Thu Hà, á quân châu Á 2024 có lợi thế ở -48kg, còn Trần Hồng Ân tranh chấp HCV -57kg với các đối thủ. Ngoài ra, các màn trình diễn Duo Show của Trần Hữu Tuấn/Nguyễn Thanh Trà và Phùng Thị Hồng Ngọc/Nguyễn Ngọc Bích hứa hẹn mang tới sự đột biến.

Thể dục dụng cụ có Nguyễn Văn Khánh Phong tranh tài

Nguyễn Văn Khánh Phong là ngôi sao giành á quân ASIAD 19, á quân World Cup 2024, đương kim vô địch SEA Games 32 là ứng viên HCV vòng treo nam. Bên cạnh đó, TDDC còn có 3 hy vọng khác đến từ những cái tên như Nguyễn Thị Quỳnh Như, Đặng Ngọc Xuân Thiện và Trần Đoàn Quỳnh Nam.

Khánh Phong là niềm hy vọng của TDDC ở nội dung vòng treo nam

Bên cạnh đó, chúng ta còn kỳ vọng giành HCV ở các môn như Judo, Karate nội dung kata, taekwondo, đua thuyền Kayak và Canoe và xe đạp địa hình. Chúng ta cùng chờ đợi "cơn mưa vàng" trong ngày 11/12.

Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 11/12