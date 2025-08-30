Napoli mượn thành công Hojlund từ MU, ngày mai kiểm tra y tế

🚩 Napoli mượn thành công Hojlund

Napoli đã đạt thỏa thuận trọn vẹn với Man United về việc chiêu mộ tuyển thủ Đan Mạch, bất chấp thông tin RB Leipzig cũng dành sự quan tâm. Nguồn tin thân cận cho biết cựu tiền đạo Atalanta sẽ bay đến Italia vào ngày mai (Chủ nhật, 30/8) để hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế với đội bóng vùng Naples và ký hợp đồng chính thức.

Hojlund sắp gia nhập Napoli

Ngay sau chấn thương đùi nghiêm trọng của Romelu Lukaku hồi đầu tháng, Hojlund đã trở thành mục tiêu hàng đầu của Napoli.

Theo nguồn tin của chuyên gia chuyển nhượng Romano, CLB Napoli đã đạt thỏa thuận với Manchester United về bản hợp đồng cho mượn Rasmus Hojlund với mức phí 6 triệu euro, kèm điều khoản mua đứt trị giá 44 triệu euro. Điều khoản này sẽ tự động kích hoạt nếu Napoli giành quyền tham dự Champions League mùa 2025/26.

🔥 Hojlund trở lại Serie A, hy vọng thành công như tại Atalanta

Trước khi sang Anh, Hojlund từng chơi bóng tại Serie A trong màu áo Atalanta, ghi 10 bàn sau 34 lần ra sân trên mọi đấu trường ở mùa 2022/23. Cầu thủ 22 tuổi gia nhập Manchester United vào năm 2023 với mức phí 75 triệu euro.