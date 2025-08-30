Napoli mượn thành công Hojlund từ MU, ngày mai kiểm tra y tế

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Werder Bremen vs Bayer Leverkusen 30/08/25 - Trực tiếp
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
1
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
2
Wolverhampton Wanderers vs Everton 30/08/25 - Trực tiếp
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
1
Logo Everton - EVE Everton
1
Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth 30/08/25 - Trực tiếp
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
0
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
1
Sunderland vs Brentford 30/08/25 - Trực tiếp
Logo Sunderland - SUN Sunderland
0
Logo Brentford - BRE Brentford
1
Manchester United vs Burnley 30/08/25 - Trực tiếp
Logo Manchester United - MUN Manchester United
0
Logo Burnley - BUR Burnley
0
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Toulouse vs PSG
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Napoli mượn thành công Hojlund từ MU, ngày mai kiểm tra y tế

Tiền đạo Rasmus Hojlund của Manchester United dự kiến sẽ có mặt tại Italia vào Chủ nhật, 31/8 để tiến hành kiểm tra y tế cùng nhà đương kim vô địch Serie A - CLB Napoli.

   

🚩 Napoli mượn thành công Hojlund

Napoli đã đạt thỏa thuận trọn vẹn với Man United về việc chiêu mộ tuyển thủ Đan Mạch, bất chấp thông tin RB Leipzig cũng dành sự quan tâm. Nguồn tin thân cận cho biết cựu tiền đạo Atalanta sẽ bay đến Italia vào ngày mai (Chủ nhật, 30/8) để hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế với đội bóng vùng Naples và ký hợp đồng chính thức.

Hojlund sắp gia nhập Napoli

Hojlund sắp gia nhập Napoli

Ngay sau chấn thương đùi nghiêm trọng của Romelu Lukaku hồi đầu tháng, Hojlund đã trở thành mục tiêu hàng đầu của Napoli.

Theo nguồn tin của chuyên gia chuyển nhượng Romano, CLB Napoli đã đạt thỏa thuận với Manchester United về bản hợp đồng cho mượn Rasmus Hojlund với mức phí 6 triệu euro, kèm điều khoản mua đứt trị giá 44 triệu euro. Điều khoản này sẽ tự động kích hoạt nếu Napoli giành quyền tham dự Champions League mùa 2025/26.

🔥 Hojlund trở lại Serie A, hy vọng thành công như tại Atalanta

Trước khi sang Anh, Hojlund từng chơi bóng tại Serie A trong màu áo Atalanta, ghi 10 bàn sau 34 lần ra sân trên mọi đấu trường ở mùa 2022/23. Cầu thủ 22 tuổi gia nhập Manchester United vào năm 2023 với mức phí 75 triệu euro.

Liverpool - Arsenal 31.08

Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh sắp hạ màn: Chờ "bom tấn" Isak, MU - Man City mua vội?
Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh sắp hạ màn: Chờ "bom tấn" Isak, MU - Man City mua vội?

Kỳ chuyển nhượng mùa hè tại giải Ngoại hạng Anh sẽ khép lại vào lúc 1h ngày 2/9 (giờ Hà Nội). Sát giờ G, người hâm mộ có thể chờ đợi thêm những thương...

Theo Hạ My

Nguồn: [Link nguồn]

30/08/2025 19:52 PM (GMT+7)
