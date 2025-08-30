Trực tiếp chuyển nhượng sáng 30/8: Tottenham đánh bại Chelsea, chính thức có Xavi Simons

Tottenham đánh bại Chelsea, chiêu mộ thành công Xavi Simons

Tottenham đã hoàn tất bản hợp đồng trị giá 51 triệu bảng để chiêu mộ Xavi Simons từ Leipzig, cầu thủ từng là mục tiêu theo đuổi suốt mùa hè của Chelsea.

Tiền vệ tấn công người Hà Lan đã ký hợp đồng với “Gà trống” có thời hạn 5 năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm 2 năm. Theo Sky Sports, Simons trở thành tân binh thứ 7 của Tottenham trong mùa hè này, nâng tổng chi tiêu của đội bóng thành London lên hơn 170 triệu bảng.

Dù đã có Simons, Tottenham vẫn muốn bổ sung thêm một cầu thủ chạy cánh trái trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng.

Simons dự kiến sẽ được ra mắt người hâm mộ “Gà trống” trước trận đấu trên sân nhà gặp Bournemouth ở vòng 3 Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này.