Trực tiếp chuyển nhượng sáng 30/8: Tottenham đánh bại Chelsea, chính thức có Xavi Simons

02/09/2025

Lecce vs Milan 30/08/25 - Trực tiếp
Logo Lecce - LEC Lecce
0
Logo Milan - MIL Milan
0
Chelsea vs Fulham
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Thể Công - Viettel vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Werder Bremen vs Bayer Leverkusen
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs Everton
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brentford
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Toulouse vs PSG
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 30/8: Tottenham đánh bại Chelsea, chính thức có Xavi Simons

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè 2025 Tottenham Liverpool

Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2025 đáng chú ý trong ngày 30/8.

Diễn biến
Tottenham đánh bại Chelsea, chiêu mộ thành công Xavi Simons

Tottenham đã hoàn tất bản hợp đồng trị giá 51 triệu bảng để chiêu mộ Xavi Simons từ Leipzig, cầu thủ từng là mục tiêu theo đuổi suốt mùa hè của Chelsea.

Tiền vệ tấn công người Hà Lan đã ký hợp đồng với “Gà trống” có thời hạn 5 năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm 2 năm. Theo Sky Sports, Simons trở thành tân binh thứ 7 của Tottenham trong mùa hè này, nâng tổng chi tiêu của đội bóng thành London lên hơn 170 triệu bảng.

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 30/8: Tottenham đánh bại Chelsea, chính thức có Xavi Simons - 1

Dù đã có Simons, Tottenham vẫn muốn bổ sung thêm một cầu thủ chạy cánh trái trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng.

Simons dự kiến sẽ được ra mắt người hâm mộ “Gà trống” trước trận đấu trên sân nhà gặp Bournemouth ở vòng 3 Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này.

MU coi chừng vụ Lammens

MU không phải là đội bóng duy nhất quan tâm đến thủ môn Senne Lammens của Royal Antwerp.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Galatasaray cũng đang theo sát người gác đền 23 tuổi. Các cuộc đàm phán giữa MU và Lammens về thỏa thuận cá nhân đã gặp một số trục trặc, tạo cơ hội để Galatasaray nhảy vào.

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 30/8: Tottenham đánh bại Chelsea, chính thức có Xavi Simons - 2

“Quỷ đỏ” vẫn cân nhắc khả năng chiêu mộ thêm một thủ môn trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào đầu tuần tới, nhưng mục tiêu không phải là lựa chọn số 1 chắc chắn.

Ở chiều ngược lại, Galatasaray muốn có Ederson của Man City nhưng cho rằng thủ môn người Brazil đã quá lớn tuổi so với mức phí mà đội chủ sân Etihad yêu cầu. Ngoài ra, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang để mắt tới thủ môn Konstantinos Tzolakis của Olympiacos.

Roma quyết chiêu mộ Sancho

MU sẵn sàng nhận lời đề nghị mới từ Roma dành cho Jadon Sancho, dù vẫn có lo ngại rằng cầu thủ chạy cánh người Anh có thể một lần nữa từ chối chuyển sang đội bóng Serie A.

Theo tờ i Paper, Sancho từng khước từ lời mời của Roma sau khi MU chấp nhận mức giá 20 triệu bảng hồi đầu mùa hè.

Trong trường hợp thương vụ Sancho tiếp tục rơi vào bế tắc, Roma sẽ chuyển hướng sang mục tiêu khác là Tyrique George của Chelsea.

AC Milan đàm phán chiêu mộ Akanji

Theo chuyên gia chuyển nhượng Gianluca Di Marzio, AC Milan đang tiến hành các bước để chiêu mộ trung vệ Manuel Akanji của Man City.

Đội bóng áo sọc đỏ đen không cho rằng sẽ gặp khó khăn trong việc đạt thỏa thuận với Man City, nhưng họ chỉ chính thức ra tay nếu nhận được tín hiệu cho thấy cầu thủ 30 tuổi muốn gia nhập.

Ngoài AC Milan, Crystal Palace cũng dành sự quan tâm đến tuyển thủ Thụy Sĩ.

Dortmund từ chối đề nghị của Brentford

Theo truyền thông Đức, Dortmund đã bác bỏ lời đề nghị trị giá 45 triệu bảng từ Brentford cho Max Beier. Trong khi đó, The Athletic tiết lộ rằng đội bóng thành London nhiều khả năng sẽ không đưa ra một mức giá cao hơn cho tuyển thủ Đức.

Liverpool - Arsenal 31.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Liverpool
Arsenal
Real Betis đạt thỏa thuận chiêu mộ Antony, chốt điều khoản đặc biệt với MU
Real Betis đạt thỏa thuận chiêu mộ Antony, chốt điều khoản đặc biệt với MU

Sau khi đẩy Garnacho sang Chelsea, MU cũng sắp hoàn tất quá trình thanh lý một ngôi sao khác trong nhóm "người thừa".

