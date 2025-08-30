Trực tiếp chuyển nhượng sáng 30/8: Tottenham đánh bại Chelsea, chính thức có Xavi Simons
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2025 đáng chú ý trong ngày 30/8.
Tottenham đã hoàn tất bản hợp đồng trị giá 51 triệu bảng để chiêu mộ Xavi Simons từ Leipzig, cầu thủ từng là mục tiêu theo đuổi suốt mùa hè của Chelsea.
Tiền vệ tấn công người Hà Lan đã ký hợp đồng với “Gà trống” có thời hạn 5 năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm 2 năm. Theo Sky Sports, Simons trở thành tân binh thứ 7 của Tottenham trong mùa hè này, nâng tổng chi tiêu của đội bóng thành London lên hơn 170 triệu bảng.
Dù đã có Simons, Tottenham vẫn muốn bổ sung thêm một cầu thủ chạy cánh trái trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng.
Simons dự kiến sẽ được ra mắt người hâm mộ “Gà trống” trước trận đấu trên sân nhà gặp Bournemouth ở vòng 3 Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này.
MU không phải là đội bóng duy nhất quan tâm đến thủ môn Senne Lammens của Royal Antwerp.
Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Galatasaray cũng đang theo sát người gác đền 23 tuổi. Các cuộc đàm phán giữa MU và Lammens về thỏa thuận cá nhân đã gặp một số trục trặc, tạo cơ hội để Galatasaray nhảy vào.
“Quỷ đỏ” vẫn cân nhắc khả năng chiêu mộ thêm một thủ môn trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào đầu tuần tới, nhưng mục tiêu không phải là lựa chọn số 1 chắc chắn.
Ở chiều ngược lại, Galatasaray muốn có Ederson của Man City nhưng cho rằng thủ môn người Brazil đã quá lớn tuổi so với mức phí mà đội chủ sân Etihad yêu cầu. Ngoài ra, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang để mắt tới thủ môn Konstantinos Tzolakis của Olympiacos.
MU sẵn sàng nhận lời đề nghị mới từ Roma dành cho Jadon Sancho, dù vẫn có lo ngại rằng cầu thủ chạy cánh người Anh có thể một lần nữa từ chối chuyển sang đội bóng Serie A.
Theo tờ i Paper, Sancho từng khước từ lời mời của Roma sau khi MU chấp nhận mức giá 20 triệu bảng hồi đầu mùa hè.
Trong trường hợp thương vụ Sancho tiếp tục rơi vào bế tắc, Roma sẽ chuyển hướng sang mục tiêu khác là Tyrique George của Chelsea.
Theo chuyên gia chuyển nhượng Gianluca Di Marzio, AC Milan đang tiến hành các bước để chiêu mộ trung vệ Manuel Akanji của Man City.
Đội bóng áo sọc đỏ đen không cho rằng sẽ gặp khó khăn trong việc đạt thỏa thuận với Man City, nhưng họ chỉ chính thức ra tay nếu nhận được tín hiệu cho thấy cầu thủ 30 tuổi muốn gia nhập.
Ngoài AC Milan, Crystal Palace cũng dành sự quan tâm đến tuyển thủ Thụy Sĩ.
Theo truyền thông Đức, Dortmund đã bác bỏ lời đề nghị trị giá 45 triệu bảng từ Brentford cho Max Beier. Trong khi đó, The Athletic tiết lộ rằng đội bóng thành London nhiều khả năng sẽ không đưa ra một mức giá cao hơn cho tuyển thủ Đức.
Sau khi đẩy Garnacho sang Chelsea, MU cũng sắp hoàn tất quá trình thanh lý một ngôi sao khác trong nhóm "người thừa".
