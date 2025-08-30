MU đạt thỏa thuận cho Hojlund đến Napoli, sắp tái ngộ De Bruyne & McTominay

🔄MU và Napoli đạt thỏa thuận thương vụ Hojlund

Hojlund không còn được HLV Amorim trọng dụng và anh chuẩn bị cập bến Napoli để làm lại sự nghiệp. Cụ thể, tờ The Athletic (Anh) tiết lộ MU để tiền đạo người Đan Mạch rời đi với điều khoản cho mượn 1 năm kèm tùy chọn mua đứt có điều kiện trị giá 44 triệu euro.

Hiện MU còn đợi Hojlund đồng ý việc chuyển đến Napoli. Tới hiện tại tiền đạo này vẫn còn lưỡng lự việc rời đi bởi anh có quyết tâm ở lại để chiến đấu cho suất đá chính với Sesko và Mount.

Tương lai của Hojlund chuẩn bị được định đoạt

Hojlund còn thu hút sự quan tâm từ Atalanta, Leipzig và Newcastle, nhưng Napoli là đội đưa ra đề nghị được MU chấp thuận. Đội bóng thành Naples đang tìm kiếm tiền đạo mới kể từ khi Romelu Lukaku dính chấn thương đùi trong giai đoạn tiền mùa giải và phải nghỉ thi đấu vài tuần.

👉McTominay chào đón Hojlund

Nếu chính thức đến Napoli, Hojlund sẽ được gặp lại đồng đội cũ McTominay. Cầu thủ này thi đấu "lột xác" kể từ khi đến chơi cho đội bóng thành Naples. Ngoài ra, ngôi sao sinh năm 2003 còn được gặp lại De Bruyne, cầu thủ chuyển đến Napoli ở kỳ chuyển nhượng hè 2025. Trước đây, Hojlund có thời điểm gặp De Bruyne ở trận đấu giữa Man City và MU.

Có thông tin McTominay đã dụ dỗ Hojlund tới với Napoli. Nhờ vậy, đại diện Serie A càng tỏ ra vượt trội so với các ứng viên khác trong cuộc đua chiêu mộ tiền đạo sinh năm 2003.

Mùa trước, Hojlund ra sân 52 trận cho MU nhưng chỉ ghi được 10 bàn, trong đó chỉ 4 bàn tại Ngoại hạng Anh. Việc cầu thủ này xuống phong độ khiến HLV Amorim không còn tin tưởng anh.

MU bỏ ra số tiền lên tới 76,5 triệu euro để chiêu mộ Sesko nhằm thay thế Hojlund. Ngoài ra, MU tỏ rõ thái độ không còn muốn sử dụng Hojlund bằng việc liên tục không cho tiền đạo người Đan Mạch thi đấu ở mùa giải 2025/26.