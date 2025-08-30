MU đạt thỏa thuận cho Hojlund đến Napoli, sắp tái ngộ De Bruyne & McTominay

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Chelsea vs Fulham
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Thể Công - Viettel vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Werder Bremen vs Bayer Leverkusen
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs Everton
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brentford
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Toulouse vs PSG
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

MU đạt thỏa thuận cho Hojlund đến Napoli, sắp tái ngộ De Bruyne & McTominay

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè 2025 Manchester United
MU đã đồng ý cho Napoli mượn Rasmus Hojlund trong 1 mùa giải, kèm theo điều khoản mua đứt.

🔄MU và Napoli đạt thỏa thuận thương vụ Hojlund

Hojlund không còn được HLV Amorim trọng dụng và anh chuẩn bị cập bến Napoli để làm lại sự nghiệp. Cụ thể, tờ The Athletic (Anh) tiết lộ MU để tiền đạo người Đan Mạch rời đi với điều khoản cho mượn 1 năm kèm tùy chọn mua đứt có điều kiện trị giá 44 triệu euro.

Hiện MU còn đợi Hojlund đồng ý việc chuyển đến Napoli. Tới hiện tại tiền đạo này vẫn còn lưỡng lự việc rời đi bởi anh có quyết tâm ở lại để chiến đấu cho suất đá chính với Sesko và Mount. 

Tương lai của Hojlund chuẩn bị được định đoạt

Tương lai của Hojlund chuẩn bị được định đoạt

Hojlund còn thu hút sự quan tâm từ Atalanta, Leipzig và Newcastle, nhưng Napoli là đội đưa ra đề nghị được MU chấp thuận. Đội bóng thành Naples đang tìm kiếm tiền đạo mới kể từ khi Romelu Lukaku dính chấn thương đùi trong giai đoạn tiền mùa giải và phải nghỉ thi đấu vài tuần.

👉McTominay chào đón Hojlund

Nếu chính thức đến Napoli, Hojlund sẽ được gặp lại đồng đội cũ McTominay. Cầu thủ này thi đấu "lột xác" kể từ khi đến chơi cho đội bóng thành Naples. Ngoài ra, ngôi sao sinh năm 2003 còn được gặp lại De Bruyne, cầu thủ chuyển đến Napoli ở kỳ chuyển nhượng hè 2025. Trước đây, Hojlund có thời điểm gặp De Bruyne ở trận đấu giữa Man City và MU. 

Có thông tin McTominay đã dụ dỗ Hojlund tới với Napoli. Nhờ vậy, đại diện Serie A càng tỏ ra vượt trội so với các ứng viên khác trong cuộc đua chiêu mộ tiền đạo sinh năm 2003. 

Mùa trước, Hojlund ra sân 52 trận cho MU nhưng chỉ ghi được 10 bàn, trong đó chỉ 4 bàn tại Ngoại hạng Anh. Việc cầu thủ này xuống phong độ khiến HLV Amorim không còn tin tưởng anh. 

MU bỏ ra số tiền lên tới 76,5 triệu euro để chiêu mộ Sesko nhằm thay thế Hojlund. Ngoài ra, MU tỏ rõ thái độ không còn muốn sử dụng Hojlund bằng việc liên tục không cho tiền đạo người Đan Mạch thi đấu ở mùa giải 2025/26. 

-30/08/2025 08:26 AM (GMT+7)
