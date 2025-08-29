Trực tiếp chuyển nhượng sáng 29/8: Newcastle mua Woltemade giá kỷ lục thay Isak

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Lecce vs Milan
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Chelsea vs Fulham
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Thể Công - Viettel vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Werder Bremen vs Bayer Leverkusen
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs Everton
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brentford
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Toulouse vs PSG
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 29/8: Newcastle mua Woltemade giá kỷ lục thay Isak

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè 2025 Liverpool Newcastle United

Cập nhật các thông tin chuyển nhượng đáng chú ý của bóng đá châu Âu cũng như trên toàn thế giới.

Diễn biến
⚽ Newcastle đạt thỏa thuận kỷ lục 64 triệu bảng cho Woltemade

Newcastle đã đồng ý chi 64 triệu bảng – mức phí kỷ lục của CLB – để sở hữu tiền đạo Nick Woltemade từ Stuttgart. Ngôi sao người Đức sẽ di chuyển tới miền Đông Bắc nước Anh trong thời gian tới để tiến hành kiểm tra y tế.

Liverpool là những người vui nhất với thông tin này. Bởi đây được xem là việc cởi nút thắt để đội chủ sân Anfield đón ngôi sao Alexander Isak từ Newcastle.

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 29/8: Newcastle mua Woltemade giá kỷ lục thay Isak - 1

🚩 Chelsea chốt giá Fermin Lopez 65 triệu euro

Chelsea vẫn muốn tăng cường thêm 1 cầu thủ tấn công sau khi đã chi gần 300 triệu euro ở kì chuyển nhượng hè này. Hai mục tiêu mà "The Blues" nhắm đến là Xavi Simons của Leipzig và Fermin Lopez của Barcelona, nhưng vào thời điểm quyết định, họ đã chọn tiền vệ công người Tây Ban Nha.

Theo Sport, HLV Enzo Maresca đã trực tiếp gọi điện thoại thuyết phục tiền vệ 22 tuổi. Nhà cầm quân người Italia hứa xây dựng vai trò quan trọng cho Lopez trong kế hoạch dài hạn của "The Blues". Ngoài ra, tiền vệ người Tây Ban Nha còn bị hấp dẫn bởi mức lương 15 triệu euro/mùa, cao gấp 2,5 lần so với thu nhập hiện tại của anh ở Barca.

Sau khi gần như đã thuyết phục được Lopez, Chelsea đã gửi đề nghị thứ 2 cho Barca trị giá 65 triệu euro. Trước đó, gã khổng lồ xứ Catalunya đã từ chối mức giá 58 triệu euro. Đi kèm với đề nghị thứ 2, Chelsea hứa thanh toán thẳng 1 lần. Đây là điều mà Barca rất thích vì họ đang cần tiền mặt để giải quyết khủng hoảng tài chính.

