Trực tiếp chuyển nhượng sáng 29/8: Newcastle mua Woltemade giá kỷ lục thay Isak
Newcastle đã đồng ý chi 64 triệu bảng – mức phí kỷ lục của CLB – để sở hữu tiền đạo Nick Woltemade từ Stuttgart. Ngôi sao người Đức sẽ di chuyển tới miền Đông Bắc nước Anh trong thời gian tới để tiến hành kiểm tra y tế.
Liverpool là những người vui nhất với thông tin này. Bởi đây được xem là việc cởi nút thắt để đội chủ sân Anfield đón ngôi sao Alexander Isak từ Newcastle.
Chelsea vẫn muốn tăng cường thêm 1 cầu thủ tấn công sau khi đã chi gần 300 triệu euro ở kì chuyển nhượng hè này. Hai mục tiêu mà "The Blues" nhắm đến là Xavi Simons của Leipzig và Fermin Lopez của Barcelona, nhưng vào thời điểm quyết định, họ đã chọn tiền vệ công người Tây Ban Nha.
Theo Sport, HLV Enzo Maresca đã trực tiếp gọi điện thoại thuyết phục tiền vệ 22 tuổi. Nhà cầm quân người Italia hứa xây dựng vai trò quan trọng cho Lopez trong kế hoạch dài hạn của "The Blues". Ngoài ra, tiền vệ người Tây Ban Nha còn bị hấp dẫn bởi mức lương 15 triệu euro/mùa, cao gấp 2,5 lần so với thu nhập hiện tại của anh ở Barca.
Sau khi gần như đã thuyết phục được Lopez, Chelsea đã gửi đề nghị thứ 2 cho Barca trị giá 65 triệu euro. Trước đó, gã khổng lồ xứ Catalunya đã từ chối mức giá 58 triệu euro. Đi kèm với đề nghị thứ 2, Chelsea hứa thanh toán thẳng 1 lần. Đây là điều mà Barca rất thích vì họ đang cần tiền mặt để giải quyết khủng hoảng tài chính.
Sancho có động thái đáng chú ý trên mạng xã hội, trong bối cảnh tương lai của anh ở MU bị nghi ngờ.
29/08/2025 00:48 AM (GMT+7)