Bruno Fernandes đã trở thành tâm điểm chú ý của Saudi Arabia vào mùa hè này và đội trưởng của MU đã đưa ra quyết định về tương lai lâu dài của mình. Theo đó, Bruno Fernandes gây sốc khi đồng ý chia tay MU nhưng...

Đội trưởng Manchester United, Bruno Fernandes, được cho là sẵn sàng rời "quỷ đỏ" nhưng là vào mùa hè sang năm, sau khi từ chối lời đề nghị hấp dẫn từ Saudi Arabia ở mùa hè này. Bruno Fernandes đã được đồn đoán sẽ chuyển đến Al Hilal vào đầu mùa hè này, nhưng cuối cùng anh quyết định từ chối lời đề nghị của đội bóng đang đá giải Saudi Pro League.

Al Hilal đã cân nhắc lời đề nghị trị giá 100 triệu bảng Anh cho MU và sẵn sàng trả cho Bruno Fernandes mức lương 700.000 bảng Anh mỗi tuần. Tiền vệ người Bồ Đào Nha có thể kiếm được khoảng 200 triệu bảng Anh trong suốt thời hạn hợp đồng ba năm. Kể từ đó, Bruno Fernandes đã được liên hệ chuyển đến một đội bóng khác tại Saudi Pro League khi Al Ittihad được cho là đã đàm phán với người đại diện của Bruno Fernandes.

Tuy nhiên, tờ Daily Mail (Anh) đưa tin, Bruno Fernandes muốn ở lại Manchester United thêm một năm nữa để "tránh bất kỳ sự gián đoạn nào" trước thềm World Cup 2026. Bài báo cho biết anh sẽ cân nhắc việc rời MU sau World Cup 2026.

Bruno Fernandes gây sốc khi đồng ý chia tay MU nhưng điều đó chỉ diễn ra vào mùa hè năm sau. ẢNH: EPA

Bruno Fernandes được cho là sẵn sàng gia nhập một CLB của Saudi Arabia, Mỹ hoặc một giải đấu lớn khác ở châu Âu. Và MU sẽ có được khoản tiền chuyển nhượng lớn từ Bruno Fernandes để tiếp tục đầu tư vào đội hình, sau khi vừa 200 triệu bảng để chiêu mộ Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Sesko để nâng cấp toàn diện hàng công.

Giải thích về quyết định từ chối Al Hilal, Bruno Fernandes chia sẻ với Sky Sports hồi đầu tháng: "Tôi vẫn chưa thực hiện được ước mơ của mình ở đây. Tôi nghĩ mình vẫn có thể cống hiến cho CLB. Tôi nghĩ mình vẫn đang ở vị trí có thể giúp ích, nên điều quan trọng là tôi sẽ ở đây cho đến khi CLB quyết định rằng "Bruno Fernandes, đã đến lúc ra đi".

Rõ ràng là tôi biết Manchester United rất khó khăn khi phải đưa ra quyết định như vậy vì đây là một số tiền lớn mà CLB có lẽ không có được kể từ khi Cristiano Ronaldo rời đi, anh ấy là người cuối cùng mà họ nhận được nhiều tiền như vậy cho một cầu thủ.

Tôi biết việc đưa ra quyết định này rất khó khăn đối với Manchester United. Bởi vì một mặt, tôi là đội trưởng, tôi rất quan trọng với họ, ngay cả khi đôi khi tôi không chơi tốt, tôi vẫn đang thể hiện tốt và mọi thứ. Tôi biết rằng trong mắt công chúng, mọi chuyện sẽ rất tệ nếu mọi chuyện diễn ra không như ý.

Nhưng sẽ rất tốt nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, nếu họ bán tôi và có thêm cầu thủ, vân vân. Nhưng trong thâm tâm, tôi luôn tự nhủ rằng đây chính là nơi tôi muốn đến. Giấc mơ được đến và chơi ở Ngoại hạng Anh, bởi vì đối với tôi, đây là giải đấu lớn nhất thế giới và tôi muốn thực hiện ước mơ ở lại đây và giành thêm nhiều danh hiệu cùng CLB. Rõ ràng tôi biết mọi người sẽ có ý kiến ​​khác nhau, kiểu như anh ấy đã 30 tuổi rồi, anh ấy đang già đi...".

Bruno Fernandes tiếp tục: "Đó là một đề xuất rất tham vọng. Chủ tịch là một người tuyệt vời. Ban đầu chúng tôi chưa bao giờ thảo luận về số tiền với người đại diện của tôi. Dĩ nhiên rồi. Sau đó, tôi nói chuyện với vợ và gia đình, và cô ấy hỏi tôi về mục tiêu cá nhân trong sự nghiệp của mình.

Cô ấy là người luôn ủng hộ tôi rất nhiều. Đó là một bước đi dễ dàng, ngay cả ở cấp độ gia đình. Tôi đã có Joao Cancelo ở đó, các con tôi đã quen chơi với anh ấy trong đội tuyển quốc gia, chúng tôi có một tình bạn tuyệt vời. Nhưng tôi muốn duy trì phong độ cao nhất, chơi ở những giải đấu lớn, và tôi cảm thấy mình có khả năng làm được điều đó".