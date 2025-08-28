Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Sancho sắp chốt bến đỗ mới để gần gũi người tình, khoe ảnh "biệt đội bom nổ chậm" MU

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United Chuyển nhượng mùa hè 2025
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Sancho có động thái đáng chú ý trên mạng xã hội, trong bối cảnh tương lai của anh ở MU bị nghi ngờ.

   

💣Hình ảnh gây chú ý của đội "bom nổ chậm" MU

Mới đây, Jadon Sancho đã đăng tải một bức ảnh trên Instagram, trong đó anh vui vẻ tạo dáng cùng 3 người đồng đội tại MU là Antony, Tyrell Malacia và Lisandro Martinez trong phòng thay đồ, kèm chú thích: “Những người anh em của tôi!".

Đáng chú ý, ngoại trừ Lisandro Martinez đang điều trị chấn thương, cả Sancho lẫn, Antony, Malacia đều bị HLV Ruben Amorim gạt khỏi kế hoạch mùa giải. Họ không được tham gia tập luyện cùng đội 1 và chờ đợi tìm kiếm bến đỗ mới. phương án thanh lý.

Sancho đăng ảnh cùng đội "bom nổ chậm" MU (ngoại trừ Lisandro Martinez)

Sancho đăng ảnh cùng đội "bom nổ chậm" MU (ngoại trừ Lisandro Martinez)

Kể từ khi gia nhập MU, Sancho chỉ ghi được 12 bàn sau 83 trận – thành tích khiêm tốn so với thời kỳ thi đấu bùng nổ tại Dortmund. Vì vậy, họ không còn mặn mà giữ chân cầu thủ sinh năm 2000. Hợp đồng giữa đôi bên chỉ còn thời hạn đến mùa hè năm sau.

🌑Tương lai mờ mịt của Sancho

MU định giá Sancho khoảng 20–25 triệu bảng, đồng thời muốn sớm giải quyết tương lai của anh để giảm gánh nặng lương lên tới 250.000 bảng/tuần. Dù vậy, cầu thủ người Anh vẫn chưa tìm được bến đỗ mới, trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng hè sẽ khép lại vào ngày 1/9. 

Mùa 2024/25, Sancho khoác áo Chelsea dưới dạng cho mượn, góp công giúp đội bóng vô địch Conference League và giành suất dự Champons League. Tuy nhiên, Chelsea từ chối cơ hội mua đứt anh với giá 25 triệu bảng. Thay vào đó, đội bóng London chọn phương án trả số tiền phạt 5 triệu bảng để chấm dứt thỏa thuận.

AS Roma từng thể hiện sự quan tâm và có các cuộc đàm phán với Sancho, nhưng mọi việc đang bị đình trệ. Ngoài ra, Juventus cùng đội bóng cũ Dortmund được nhắc đến như những lựa chọn tiềm năng, song chưa có bước tiến cụ thể.

🌎Sancho rời châu Âu sang Mỹ vì bạn gái?

Theo Gazzetta dello Sport, Sancho do dự đưa ra quyết định về tương lai vì mối quan hệ với bạn gái, nữ rapper nổi tiếng Saweetie. Càng sốc hơn nếu biết, ngôi sao sinh năm 2000 đang nghiêm túc cân nhắc việc chia tay bóng đá châu Âu để sang Mỹ thi đấu và sống gần Saweetie. Saweetie có ảnh hưởng đáng kể đến các quyết định sự nghiệp của Sancho. Anh được cho là đã bay sang Mỹ 3 lần mỗi tháng thăm cô.

Sancho cân nhắc sang Mỹ chơi bóng để ở gần&nbsp;bạn gái&nbsp;Saweetie

Sancho cân nhắc sang Mỹ chơi bóng để ở gần bạn gái Saweetie

Hồi tháng 5, trong lúc ăn mừng cùng Chelsea sau chức vô địch Europa Conference League, Sancho bị bắt gặp để ảnh Saweetie làm màn hình khóa điện thoại. Mới đây, anh còn xăm tên cô lên người – hành động được xem là lời xác nhận không chính thức về mối quan hệ tình cảm giữa hai người.

Với việc Chelsea, Roma và cả Dortmund đều đã lần lượt rút lui hoặc tỏ ra không mặn mà, việc chuyển đến MLS có thể là lựa chọn cuối cùng nếu anh muốn tiếp tục được ra sân thi đấu trong thời gian tới.

"Cừu đen" Garnacho, kẻ lỳ lợm Antony, "cục nợ" Sancho khiến MU như ngồi trên lửa
"Cừu đen" Garnacho, kẻ lỳ lợm Antony, "cục nợ" Sancho khiến MU như ngồi trên lửa

3 tân binh đình đám trên hàng công gồm Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo khiến người hâm mộ Manchester United hồ hởi về kỳ chuyển nhượng...

Bấm xem >>

Theo Đỗ Anh (tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

28/08/2025 15:12 PM (GMT+7)
