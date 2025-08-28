Trực tiếp chuyển nhượng sáng 28/8: MU - Chelsea sắp chốt xong thương vụ Garnacho

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Công An Hà Nội vs Hà Nội
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Lecce vs Milan
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Chelsea vs Fulham
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Thể Công - Viettel vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Werder Bremen vs Bayer Leverkusen
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs Everton
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brentford
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Toulouse vs PSG
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 28/8: MU - Chelsea sắp chốt xong thương vụ Garnacho

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè 2025 Manchester United Chelsea

Cập nhật thông tin mới nhất về thị trường chuyển nhượng bóng đá ngày 28/8.

Diễn biến
Chelsea - MU sắp đạt thoả thuận về Garnacho

Theo Sky Sports, Chelsea sắp đạt được thỏa thuận với MU về mức phí chuyển nhượng của thương vụ chiêu mộ Alejandro Garnacho. Dự kiến, "The Blues" sẽ trả thấp hơn con số 50 triệu bảng mà đội chủ sân Old Trafford yêu cầu. Trong khi đó, chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano hé lộ mức phí vào khoảng 35-40 triệu bảng. Dự kiến, thương vụ này sẽ kịp hoàn tất trước thời điểm kỳ chuyển nhượng hè 2025 khép lại (1/9).

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 28/8: MU - Chelsea sắp chốt xong thương vụ Garnacho - 1

Napoli tính "cuỗm" cả Hojlund lẫn Mainoo từ MU

Theo Daily Mail, Napoli nổi lên như ứng viên tiềm năng chiêu mộ Kobbie Mainoo từ MU. Trước đó, nhà vô địch Serie A đang đàm phán với "Quỷ đỏ" để mượn Rasmus Hojlund kèm điều khoản mua đứt. Dự kiến, họ sẽ đề cập đến cả trường hợp của Mainoo. Hiện MU định giá tiền vệ người Anh khoảng 45 triệu bảng.

Đội của Mourinho quyết mua thủ môn số 2 Real

Theo AS, HLV Jose Mourinho đã thúc giục Fenerbahce chiêu mộ thủ môn Andriy Lunin từ Real Madrid, đồng thời hứa hẹn trao cho ngôi sao người Ukraine suất bắt chính. Hiện tại, thủ môn số 1 của Fenerbahce, Dominik Livakovic không được lòng Mourinho lẫn ban lãnh đạo vì phong độ kém thuyết phục.

Tottenham tính "nẫng tay trên" mục tiêu của Chelsea

Theo Daily Mail, Tottenham đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Xavi Simons từ RB Leipzig. Đáng chú ý, ngôi sao 22 tuổi vốn là mục tiêu hàng đầu của Chelsea, thậm chí đôi bên còn đạt được thoả thuận cá nhân. Dù vậy, quá trình đàm phán giữa Chelsea và Leipzig rơi vào bế tắc do đội bóng thành London ưu tiên bán cầu thủ trước.

Xavi Simons là cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm của Tottenham, sau khi nhà vô địch Europa League hụt hàng loạt cái tên như Eberechi Eze (sang Arsenal), Morgan Gibbs-White(Nottingham Forest), Nico Paz (Como), Savinho (Man City).

Ceballos từ chối rời Real tới Marseille

Theo RMC Sport, Dani Ceballos không hứng thú với việc chia tay Real Madrid để gia nhập Marseille. Thay vào đó, tiền vệ 29 tuổi ưu tiên ở lại cạnh tranh suất đá chính hoặc chờ đợi lời đề nghị hấp dẫn hơn. Trước đó, Marseille được cho là đã đạt thoả thuận mượn Ceballos với giá 1 triệu euro kèm 4 triệu euro tiền thưởng cùng điều khoản mua đứt.

8

Liverpool - Arsenal 31.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 31/08
Thể lệ
Arsenal "cướp" Eze trước mũi Tottenham, coi chừng bi kịch như Jack Grealish
Arsenal "cướp" Eze trước mũi Tottenham, coi chừng bi kịch như Jack Grealish

Thị trường chuyển nhượng Bắc London vừa chứng kiến một trong những cú "lật kèo" ngoạn mục nhất. Eberechi Eze, người tưởng chừng đã là người của...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/08/2025 02:23 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Chuyển nhượng mùa hè 2025 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN