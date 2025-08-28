Trực tiếp chuyển nhượng sáng 28/8: MU - Chelsea sắp chốt xong thương vụ Garnacho
Cập nhật thông tin mới nhất về thị trường chuyển nhượng bóng đá ngày 28/8.
Theo Sky Sports, Chelsea sắp đạt được thỏa thuận với MU về mức phí chuyển nhượng của thương vụ chiêu mộ Alejandro Garnacho. Dự kiến, "The Blues" sẽ trả thấp hơn con số 50 triệu bảng mà đội chủ sân Old Trafford yêu cầu. Trong khi đó, chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano hé lộ mức phí vào khoảng 35-40 triệu bảng. Dự kiến, thương vụ này sẽ kịp hoàn tất trước thời điểm kỳ chuyển nhượng hè 2025 khép lại (1/9).
Theo Daily Mail, Napoli nổi lên như ứng viên tiềm năng chiêu mộ Kobbie Mainoo từ MU. Trước đó, nhà vô địch Serie A đang đàm phán với "Quỷ đỏ" để mượn Rasmus Hojlund kèm điều khoản mua đứt. Dự kiến, họ sẽ đề cập đến cả trường hợp của Mainoo. Hiện MU định giá tiền vệ người Anh khoảng 45 triệu bảng.
Theo AS, HLV Jose Mourinho đã thúc giục Fenerbahce chiêu mộ thủ môn Andriy Lunin từ Real Madrid, đồng thời hứa hẹn trao cho ngôi sao người Ukraine suất bắt chính. Hiện tại, thủ môn số 1 của Fenerbahce, Dominik Livakovic không được lòng Mourinho lẫn ban lãnh đạo vì phong độ kém thuyết phục.
Theo Daily Mail, Tottenham đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Xavi Simons từ RB Leipzig. Đáng chú ý, ngôi sao 22 tuổi vốn là mục tiêu hàng đầu của Chelsea, thậm chí đôi bên còn đạt được thoả thuận cá nhân. Dù vậy, quá trình đàm phán giữa Chelsea và Leipzig rơi vào bế tắc do đội bóng thành London ưu tiên bán cầu thủ trước.
Xavi Simons là cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm của Tottenham, sau khi nhà vô địch Europa League hụt hàng loạt cái tên như Eberechi Eze (sang Arsenal), Morgan Gibbs-White(Nottingham Forest), Nico Paz (Como), Savinho (Man City).
Theo RMC Sport, Dani Ceballos không hứng thú với việc chia tay Real Madrid để gia nhập Marseille. Thay vào đó, tiền vệ 29 tuổi ưu tiên ở lại cạnh tranh suất đá chính hoặc chờ đợi lời đề nghị hấp dẫn hơn. Trước đó, Marseille được cho là đã đạt thoả thuận mượn Ceballos với giá 1 triệu euro kèm 4 triệu euro tiền thưởng cùng điều khoản mua đứt.
