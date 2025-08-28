Trực tiếp chuyển nhượng sáng 28/8: MU - Chelsea sắp chốt xong thương vụ Garnacho

Tottenham tính "nẫng tay trên" mục tiêu của Chelsea

Theo Daily Mail, Tottenham đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Xavi Simons từ RB Leipzig. Đáng chú ý, ngôi sao 22 tuổi vốn là mục tiêu hàng đầu của Chelsea, thậm chí đôi bên còn đạt được thoả thuận cá nhân. Dù vậy, quá trình đàm phán giữa Chelsea và Leipzig rơi vào bế tắc do đội bóng thành London ưu tiên bán cầu thủ trước.

Xavi Simons là cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm của Tottenham, sau khi nhà vô địch Europa League hụt hàng loạt cái tên như Eberechi Eze (sang Arsenal), Morgan Gibbs-White(Nottingham Forest), Nico Paz (Como), Savinho (Man City).