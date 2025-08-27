Real Madrid và Atletico săn đón Mainoo, MU đứng trước lựa chọn khó xử

🛫 Mainoo đi hay ở?

Tương lai của Kobbie Mainoo đang là chủ đề nóng tại Manchester United sau khi tiền vệ trẻ người Anh 2 vòng liên tiếp không được đá chính ở Premier League. Mainoo từ mùa trước đã dần bị gạt ra khỏi hệ thống thi đấu dưới thời HLV Ruben Amorim, và có vẻ tương lai của anh sẽ không phải là ở Old Trafford.

Mainoo có thể rời MU trước khi hết kỳ chuyển nhượng

Trong tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè 2025, đã có nhiều thông tin cho biết Mainoo sẽ phải ra đi để được thi đấu, điều anh rất cần trong mùa giải mà anh cần thuyết phục được HLV Thomas Tuchel triệu tập mình cho chiến dịch World Cup 2026.

Mainoo được cho là có nhiều CLB Premier League săn đón, trong đó có những đội sẵn sàng mua đứt tiền vệ được MU đào tạo. Mainoo là một cầu thủ được đào tạo bản địa và các đội ở Premier League luôn có nhu cầu bổ sung đủ 8 suất cầu thủ đào tạo bản địa (có ít nhất 3 năm khoác áo tại một CLB Anh trước khi sang tuổi 21).

Tuy nhiên mới đây tờ The Athletic cho biết sẽ không chỉ có các đội bóng Anh đang theo dõi Mainoo. Cả hai đại gia của thành Madrid, Real Madrid và Atletico Madrid, đều đang rất chú ý tới tình hình của Mainoo sau khi được tin anh có thể ra đi.

🏖️ Lựa chọn La Liga

Mainoo không chỉ giàu tiềm năng mà còn là một tiền vệ phù hợp cho sơ đồ 4-3-3, sơ đồ được sử dụng thường xuyên ở Real Madrid. Mainoo có những phẩm chất được đánh giá cao trong môi trường bóng đá Tây Ban Nha, đó là thoát pressing tốt, xử lý khéo trong không gian hẹp.

Real Madrid được cho là đang rất quan tâm tới Mainoo

Real Madrid được cho là đang săn đón cả Adam Wharton của Crystal Palace lẫn Mainoo, mặc dù hàng tiền vệ của họ có nhiều cá nhân giỏi nhưng họ đang rất thiếu một chuyên gia phát động từ xa, còn một tiền vệ xoay sở tốt trong không gian hẹp thì Real có Arda Guler, nhưng Guler có xu hướng dạt biên trong khi Mainoo sở trường là chơi gần khu cấm địa.

Atletico Madrid thậm chí được cho là còn cần Mainoo hơn Real, hàng tiền vệ của họ đang khá kém về mặt sáng tạo trong các trận gần đây. Tân binh Johnny Cardoso chưa thể hiện được gì nhiều ở CLB mới dù mùa trước đã chơi tốt ở Real Betis, Pablo Barrios chơi bao sân hơn là thiên về tấn công, còn Conor Gallagher không có kỹ thuật cá nhân khéo để tạo đột biến.

Hiện chưa rõ lập trường của MU với trường hợp của Mainoo ra sao. Nhiều người cho rằng sẽ là sai lầm nếu MU quyết định bán đứt tiền vệ này, thay vào đó cho mượn Mainoo 1 mùa và sau đó xem xét tương lai của anh sẽ là quyết định đúng đắn hơn.