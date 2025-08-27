Real Madrid và Atletico săn đón Mainoo, MU đứng trước lựa chọn khó xử

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hải Phòng vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Thép Xanh Nam Định vs PVF-CAND
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
SHB Đà Nẵng vs Ninh Bình
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Club Brugge vs Rangers
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Benfica vs Fenerbahçe
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Celta de Vigo vs Real Betis
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Công An Hà Nội vs Hà Nội
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Lecce vs Milan
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Chelsea vs Fulham
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Thể Công - Viettel vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Werder Bremen vs Bayer Leverkusen
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs Everton
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brentford
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Toulouse vs PSG
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Real Madrid và Atletico săn đón Mainoo, MU đứng trước lựa chọn khó xử

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè 2025 Atletico Madrid Manchester United
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Mainoo đang được Real Madrid và Atletico Madrid quan tâm nhưng MU tỏ ra miễn cưỡng không muốn bán anh.

🛫 Mainoo đi hay ở?

Tương lai của Kobbie Mainoo đang là chủ đề nóng tại Manchester United sau khi tiền vệ trẻ người Anh 2 vòng liên tiếp không được đá chính ở Premier League. Mainoo từ mùa trước đã dần bị gạt ra khỏi hệ thống thi đấu dưới thời HLV Ruben Amorim, và có vẻ tương lai của anh sẽ không phải là ở Old Trafford.

Mainoo có thể rời MU trước khi hết kỳ chuyển nhượng

Mainoo có thể rời MU trước khi hết kỳ chuyển nhượng

Trong tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè 2025, đã có nhiều thông tin cho biết Mainoo sẽ phải ra đi để được thi đấu, điều anh rất cần trong mùa giải mà anh cần thuyết phục được HLV Thomas Tuchel triệu tập mình cho chiến dịch World Cup 2026.

Mainoo được cho là có nhiều CLB Premier League săn đón, trong đó có những đội sẵn sàng mua đứt tiền vệ được MU đào tạo. Mainoo là một cầu thủ được đào tạo bản địa và các đội ở Premier League luôn có nhu cầu bổ sung đủ 8 suất cầu thủ đào tạo bản địa (có ít nhất 3 năm khoác áo tại một CLB Anh trước khi sang tuổi 21).

Tuy nhiên mới đây tờ The Athletic cho biết sẽ không chỉ có các đội bóng Anh đang theo dõi Mainoo. Cả hai đại gia của thành Madrid, Real Madrid và Atletico Madrid, đều đang rất chú ý tới tình hình của Mainoo sau khi được tin anh có thể ra đi.

🏖️ Lựa chọn La Liga 

Mainoo không chỉ giàu tiềm năng mà còn là một tiền vệ phù hợp cho sơ đồ 4-3-3, sơ đồ được sử dụng thường xuyên ở Real Madrid. Mainoo có những phẩm chất được đánh giá cao trong môi trường bóng đá Tây Ban Nha, đó là thoát pressing tốt, xử lý khéo trong không gian hẹp.

Real Madrid được cho là đang rất quan tâm tới Mainoo

Real Madrid được cho là đang rất quan tâm tới Mainoo

Real Madrid được cho là đang săn đón cả Adam Wharton của Crystal Palace lẫn Mainoo, mặc dù hàng tiền vệ của họ có nhiều cá nhân giỏi nhưng họ đang rất thiếu một chuyên gia phát động từ xa, còn một tiền vệ xoay sở tốt trong không gian hẹp thì Real có Arda Guler, nhưng Guler có xu hướng dạt biên trong khi Mainoo sở trường là chơi gần khu cấm địa.

Atletico Madrid thậm chí được cho là còn cần Mainoo hơn Real, hàng tiền vệ của họ đang khá kém về mặt sáng tạo trong các trận gần đây. Tân binh Johnny Cardoso chưa thể hiện được gì nhiều ở CLB mới dù mùa trước đã chơi tốt ở Real Betis, Pablo Barrios chơi bao sân hơn là thiên về tấn công, còn Conor Gallagher không có kỹ thuật cá nhân khéo để tạo đột biến.

Hiện chưa rõ lập trường của MU với trường hợp của Mainoo ra sao. Nhiều người cho rằng sẽ là sai lầm nếu MU quyết định bán đứt tiền vệ này, thay vào đó cho mượn Mainoo 1 mùa và sau đó xem xét tương lai của anh sẽ là quyết định đúng đắn hơn.

8

Liverpool - Arsenal 31.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 31/08
Thể lệ
Fan MU kêu gọi sa thải HLV Amorim vì đối xử tệ với "ngọc quý" Mainoo
Fan MU kêu gọi sa thải HLV Amorim vì đối xử tệ với "ngọc quý" Mainoo

Người hâm mộ Man Utd đang bùng nổ sự giận dữ, kêu gọi HLV Ruben Amorim bị sa thải sau khi ông đẩy Kobbie Mainoo xuống thành “lựa chọn thứ 4” nơi tuyến...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/08/2025 12:11 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Chuyển nhượng mùa hè 2025 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN