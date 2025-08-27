MU "bật đèn xanh" cho phép Antony trở lại Real Betis, hẹn tái đấu Mbappe & Yamal

🎉Antony chuẩn bị tái xuất Real Betis

Antony quyết tâm tìm đường trở lại Real Betis và tình hình đang diễn ra suôn sẻ. Tờ The Telegraph (Anh) đưa tin một thỏa thuận sơ bộ đã được thống nhất giữa MU và Real Betis để Antony tái xuất đội bóng La Liga. Dự kiến ngôi sao người Brazil tiếp tục rời đi dưới dạng cho mượn trong 1 mùa bóng kèm điều khoản bắt buộc mua đứt.

Mùa giải mới đã khởi tranh nhưng Antony vẫn chưa được thi đấu bởi MU xác định phải để tương lai cầu thủ này được quyết ở thị trường chuyển nhượng hè 2025. Trong khi đó, Real Betis vẫn để trống chiếc áo số 7 mà Antony từng mặc trong giai đoạn cho mượn mùa trước, như dấu hiệu thể hiện hy vọng về việc hoàn tất thương vụ này.

Antony sáng cửa trở lại Real Betis

Hiện MU và Real Betis sẽ tiếp tục đàm phán đề chốt những điều khoản còn lại. Có lẽ việc Antony trở lại với Real Betis chỉ còn là vấn đề thời gian.

HLV Manuel Pellegrini của Real Betis cho biết mong đợi ngày Antony tái xuất CLB: "Chúng tôi đều biết Antony đã thi đấu rất tốt tại đây. Chúng tôi muốn cậu ấy trở lại và Antony cũng có suy nghĩ tương tự".

Sở dĩ thương vụ này diễn ra lâu như vậy là bởi điều kiện tài chính của Real Betis không cho phép. Trong khi đó, MU ưu tiên việc bán được Antony với giá 40 triệu bảng ngay ở phiên chợ hè 2025.

⚽️Chờ ngày Antony khuấy đảo La Liga

Antony từng tới MU với giá 100 triệu euro vào năm 2022. Nhưng anh chỉ mang tới nỗi thất vọng không hơn không kém. Khi cập bến Real Betis dưới dạng cho mượn vào mùa bóng trước, Antony bừng sáng khi ghi 9 bàn sau 26 trận ra sân cho đội chủ sân Villamarin.

La Liga từng phát sốt với màn trình diễn của Antony. ở Real Betis, cầu thủ người Brazil được thi đấu tự do hơn nên anh thoải mái phô diễn kỹ thuật. Ngôi sao sinh năm 2000 không ít lần ghi những bàn thắng đẹp.

Khi Antony trở lại La Liga, anh sẽ được người hâm mộ chú ý bên cạnh những ngôi sao lớn khác của giải như Mbappe hay Yamal. Vào mùa giải 2024/25, Antony đã có cơ hội chạm mặt những cái tên này.