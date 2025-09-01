Trực tiếp chuyển nhượng sáng 1/9: MU bỏ lỡ "máy quét" nước Đức, Bayern chọn người thay Jackson
Cập nhật những diễn biến mới nhất của thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu ngày 1/9, ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè 2025.
Ngày hôm nay (1/9) sẽ là thời điểm cuối để các đội bóng châu Âu thực hiện các phi vụ chuyển nhượng trong phiên chợ hè 2025. Điều này đồng nghĩa các CLB sẽ cố gắng thương thuyết nốt trong thời gian này để có thể mang những tân binh còn lại về với đội bóng. Dự báo nhiều "bom tấn" đáng chú ý sẽ xuất hiện trong ngày cuối cùng của phiên chợ hè 2025.
Ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, giờ chót ngày chuyển nhượng cuối có sự khác biệt:
+ Ngoại hạng Anh - 19h ngày 1/9, giờ địa phương (1h ngày 2/9 theo giờ Việt Nam).
+ La Liga - 23h59 ngày 1/9, giờ địa phương (4h59 ngày 2/9 theo giờ Việt Nam).
+ Bundesliga - 20h ngày 1/9, giờ địa phương (1h ngày 2/9 theo giờ Việt Nam).
+ Serie A - 20h ngày 1/9, giờ địa phương (1h ngày 2/9 theo giờ Việt Nam).
+ Ligue 1 - 20h ngày 1/9, giờ địa phương (1h ngày 2/9 theo giờ Việt Nam).
Trái với các thông tin gần đây, tiền vệ Angelo Stiller của Stuttgart sẽ không chuyển đến MU. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết cầu thủ người Đức dự kiến sẽ ở lại Bundesliga ít nhất đến tháng 1/2026. Hiện MU không có kế hoạch chiêu mộ một tiền vệ phòng ngự tầm cỡ như Stiller trước hạn chót vào ngày 1/9, khi họ đang tập trung vào việc tìm kiếm một thủ môn mới.
Bayern Munich đã tiếp cận Atalanta để hỏi mua tiền đạo Ademola Lookman, người đang muốn rời đội bóng Serie A. Tờ The Athletic cho biết Bayern Munich đã đề xuất hợp đồng cho mượn kèm khoản phí đáng kể với Atalanta, cùng tùy chọn mua đứt với giá cao. Động thái này diễn ra sau khi thương vụ đưa Nicolas Jackson đến Đức đổ bể.
Trong trận đấu West Ham thắng Nottingham Forest 3-0 gần đây, Paqueta ghi bàn ở chấm phạt đền. Anh sau đó ăn mừng bằng việc chỉ tay, hôn lên logo của West Ham trên áo. Điều này đồng nghĩa tương lai của tiền vệ này đã được chốt ở West Ham dù còn nhiều đội quan tâm anh. Trong khi đó, West Ham cũng không có mong muốn bán Paqueta cho bất cứ đội bóng nào khác.
Theo thông tin từ tờ The Times, sau khi Tottenham chiêu mộ thành công ngôi sao Xavi Simons từ RB Leipzig, đội bóng Đức đang tìm kiếm cái tên thay thế. Tiền vệ Harvey Elliott của Liverpool là mục tiêu tiềm năng. Dù chưa đưa ra lời đề nghị chính thức cho cầu thủ 22 tuổi, Leipzig được cho là đã liên hệ với Liverpool để thảo luận về thương vụ này.
