Đại kiện tướng Daniel Naroditsky qua đời ở tuổi 29

Thông tin được Trung tâm Cờ Charlotte, nơi Naroditsky làm việc xác nhận hôm 20/10. "Gia đình Naroditsky chia sẻ tin buồn về sự ra đi bất ngờ của Daniel. Anh là một kỳ thủ tài năng, một người thầy tận tâm và là thành viên được yêu mến trong cộng đồng cờ vua", thông báo có đoạn. "Gia đình mong nhận được sự tôn trọng quyền riêng tư trong thời gian đau buồn này".

Đại kiện tướng Daniel Naroditsky. Ảnh: Chess

Liên đoàn cờ vua Thế giới (FIDE) cũng gửi lời chia buồn: "Đại kiện tướng Daniel Naroditsky là một kỳ thủ, bình luận viên tài năng và người truyền cảm hứng. FIDE xin chia sẻ mất mát to lớn này với gia đình và những người yêu mến anh".

Naroditsky sinh năm 1995 tại San Mateo, bang California, bắt đầu chơi cờ từ năm 6 tuổi dưới sự hướng dẫn của cha. Năm 2007, anh vô địch U12 thế giới, trở thành niềm hy vọng mới của cờ vua Mỹ. Sau đó sáu năm, Naroditsky được phong Đại kiện tướng ở tuổi 18.

Trong sự nghiệp, Naroditsky từng đánh bại nhiều cao thủ hàng đầu như Fabiano Caruana - kỳ thủ số hai thế giới thời điểm đó với Elo trên 2.800 - tại giải vô địch Mỹ 2021. Năm 2025, anh vô địch giải cờ chớp Mỹ với thành tích hoàn hảo, 14 ván thắng tuyệt đối. Tháng 10/2025, Naroditsky có Elo 2.619 (cờ tiêu chuẩn), 2.636 (nhanh) và 2.705 (chớp).

Kỳ thủ số hai thế giới hiện tại, Hikaru Nakamura nhận xét Naroditsky nằm trong nhóm bốn kỳ thủ hàng đầu ở thể thức cờ siêu chớp 1+0. Tức là mỗi bên có một phút để hoàn thành ván đấu, không có thời gian tích lũy sau mỗi nước đi. Nhóm này gồm Magnus Carlsen, Nakamura, Alireza Firouzja và Naroditsky.

Đại kiện tướng Daniel Naroditsky (phải, quân đen) cuối ván đấu với Vasyl Ivanchuk ở giải cờ chớp thế giới 2024.

Naroditsky còn là tác giả nhiều đầu sách như Mastering Positional Chess (Làm chủ cờ vị trí) hay Mastering Complex Endgames (Làm chủ tàn cuộc phức tạp). Kỳ thủ sinh năm 1995 còn từng là cây viết cờ vua của báo lớn New York Times.

Anh còn là bình luận viên và một người truyền cảm hứng lớn trên internet. Các kênh YouTube và Twitch của anh đều thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi, được đánh giá là những nguồn học cờ hữu ích và gần gũi. Phong cách giảng giải dễ hiểu, khiêm tốn và hài hước giúp anh trở thành biểu tượng của làn sóng cờ vua trực tuyến sau Covid-19.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ và bạn bè bày tỏ sự bàng hoàng. Đại kiện tướng Oleksandr Bortnyk, bạn thân của Naroditsky xác nhận tin buồn trong một buổi phát sóng trực tiếp. "Thật khó tin. Anh ấy là người tốt bụng, tận tâm và đã truyền cảm hứng cho vô số người. Thế giới cờ vua hôm nay đã mất đi một người thầy lớn", chuyên trang Attacking Chess bình luận.

Hiện nguyên nhân cái chết của Naroditsky chưa được công bố. FIDE và gia đình kêu gọi cộng đồng tránh suy đoán, thay vào đó hãy tưởng nhớ những đóng góp của Naroditsky cho cờ vua.

Naroditsky từng học lịch sử tại Đại học Stanford và sống tại thành phố Charlotte, bang North Carolina. Anh được biết đến như một đại sứ của cờ vua, đưa môn thể thao trí tuệ này đến gần hơn với thế hệ trẻ toàn cầu.