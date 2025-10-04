Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Liverpool còn có thể sa sút hơn nữa: Chuyển nhượng bất cập, hệ quả khó lường

Sự kiện: Liverpool Chuyển nhượng mùa hè 2025 Cup C1 - Champions League 2025/26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Liverpool thua liền 2 trận nhưng về lâu dài phong độ của đội bóng này có thể còn xuống nữa do những bất cập trong chuyển nhượng bắt đầu để lại di chứng.

2 trận thua liên tiếp trước Crystal Palace và Galatasaray chỉ là kết quả tất yếu của một quá trình mà lối chơi của Liverpool không thực sự thuyết phục giới chuyên môn. Họ đã toàn thắng ở Premier League cho tới trước khi gặp Palace, nhưng rất nhiều thắng lợi chỉ đạt được nhờ những bàn thắng muộn, bao gồm những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân.

Khi đã biết thua, Liverpool không chỉ thua 1 mà những 2 trận liên tiếp

Khi đã biết thua, Liverpool không chỉ thua 1 mà những 2 trận liên tiếp

Thất bại trước Galatasaray cho thấy vấn đề của Liverpool không chỉ đến trong 1 trận đấu. Họ chơi thiếu ý tưởng, đuối trong các pha tranh bóng 50/50, lỗi cá nhân rất nhiều (bao gồm bàn thua) và không thể áp đặt thế trận như chính họ dưới thời Jurgen Klopp, hay thậm chí dưới chính nửa đầu mùa giải đầu tiên của Arne Slot.

Lối chơi của Liverpool rõ ràng có vấn đề, đó là điều ai cũng thấy rõ. Nhưng đó liệu có phải nguyên nhân duy nhất? Lực lượng của đội có thực sự mạnh dù đã đầu tư rất hùng hậu trên thị trường chuyển nhượng?

1. Thiên trái quá nhiều

Ngay cả những người giỏi nhất trong làng tuyển quân của bóng đá thế giới cũng có lúc mắc sai lầm, họ có thể vạch ra đường lối rất quy củ và thực hiện nó cũng có bài bản nhưng kết quả lại không như ý. Với Liverpool, vấn đề không nằm ở chất lượng các cầu thủ mua về.

Cả Ekitike và Gakpo đều dạt trái, và đó chỉ là 2 trong tận 6 cầu thủ trên hàng công Liverpool có xu hướng tương tự

Cả Ekitike và Gakpo đều dạt trái, và đó chỉ là 2 trong tận 6 cầu thủ trên hàng công Liverpool có xu hướng tương tự

Chúng ta có thể nhìn vào hàng công đội bóng này để thấy rằng những Isak, Wirtz, Ekitike đều thuộc top những ngôi sao tấn công tốt nhất châu Âu mùa trước. Rắc rối ở chỗ: cả 3 cầu thủ này có xu hướng lệch trái (kể cả Isak, bởi anh thuận chân phải), và Liverpool lúc này có không chỉ 3 người họ. Cody Gakpo đã chơi lệch trái từ khi gia nhập đội, hè này tài năng trẻ Rio Ngumoha cũng được đẩy lên đội 1, và thậm chí Federico Chiesa cũng chơi hay khi đá dạt trái.

Tận 6 cầu thủ có xu hướng đá dạt trái thì Liverpool nên xếp thế nào cho hợp? Chỉ có 3 suất hàng công và Wirtz thì được đẩy xuống tuyến giữa, Isak gần như chắc chắn nắm vai trung phong trong khi Ekitike khi thì tranh với Gakpo, khi thì tranh với Isak, chưa kể Ngumoha trên ghế dự bị. Mùa trước Liverpool chỉ có Gakpo và Diaz nhưng giờ họ lại quá thừa ở 1 bên cánh.

Richard Hughes có lẽ không lường được điều này khi tuyển quân cho Liverpool, nhưng mặt khác Hughes không làm gì với việc cánh phải của Liverpool không được gia cố. Ngoài Mohamed Salah thì Liverpool không còn tiền đạo cánh phải đúng nghĩa nào khác, và Salah đã mất phong độ rõ rệt từ mùa xuân năm nay. Dự bị cho anh giờ chỉ còn Chiesa, trong khi Harvey Elliott đã bị đẩy sang Aston Villa.

Frimpong chật vật trước các cầu thủ Galatasaray

Frimpong chật vật trước các cầu thủ Galatasaray

Slot đang thử Jeremie Frimpong đá tiền đạo phải nhưng thể hiện ban đầu của cầu thủ người Hà Lan trước Galatasaray không sáng sủa cho lắm. Frimpong vẫn chỉ là một hậu vệ, ở Leverkusen anh thậm chí chỉ là một hậu vệ biên dâng cao trong sơ đồ 3 hậu vệ (một “wing-back”) chứ không đá tiền đạo. Đẩy Frimpong lên cao hơn là một canh bạc khiên cưỡng.

2. Thách thức cho “số 10”

Wirtz đang bị “soi” nhiều nhất và anh là ví dụ để chứng minh cho luận điểm rằng các cầu thủ Bundesliga khó mà tỏa sáng tại Premier League, mặc dù Liverpool đầy rẫy những cầu thủ từng đá ở Bundesliga, chưa kể chúng ta có Nick Woltemade ở Newcastle. Vấn đề của Wirtz không nằm ở việc anh từng đá ở Đức, thậm chí cũng không phải thể hình của anh.

Liverpool từ thời Klopp đã chuyển sang 4-3-3 và Roberto Firmino dù có xu hướng lùi xuống làm bóng nhưng về vị trí vẫn là một trung phong, không phải tiền vệ. Takumi Minamino đã không thành công ở Anfield bởi anh là một “số 10” thực thụ và chỉ lấy lại phong độ khi đá đúng sở trường ở Monaco.

Rất nhiều tình huống Wirtz phải lùi xuống sân nhà lấy bóng

Rất nhiều tình huống Wirtz phải lùi xuống sân nhà lấy bóng

Alexis Mac Allister đã từng đá số 10 ở Brighton nhưng khi về Liverpool là lùi xuống đá cùng Ryan Gravenberch, cầu thủ người Argentina thi thoảng sẽ lên tấn công tuyến hai nhưng việc chính của anh vẫn là ở khoảng vòng tròn giữa sân. Dominik Szoboszlai mùa trước cũng hay được xếp “số 10” hay thậm chí lên đá trung phong, nhưng “Szobo” luôn là một “số 8” đá bao sân.

Thách thức cho Wirtz là không nhỏ bởi tại Anfield không có vị trí cho một “số 10” trong nhiều năm qua, dù họ có chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 từ khi Slot về. Wirtz tỏ ra lạc lõng trên sân khi nhiều lúc phải lùi sâu lấy bóng, trong khi thế mạnh của anh luôn phát huy ở 40m cuối phần sân đội bạn, với cách chơi khá giống Philippe Coutinho ngày trước.

Sự chật vật của Wirtz thế nên không khó hiểu, anh chơi tốt nhất khi Isak đá cùng mình bởi họ chơi gần nhau và tạo ra những pha phối hợp rất hay trước Atletico Madrid. Nhưng Isak chưa đá chính thường xuyên, còn cả tập thể Liverpool cũng chưa dứt hẳn khỏi cách chơi cũ.

Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

03/10/2025 23:05 PM (GMT+7)
