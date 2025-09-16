Đội Ronaldo đề nghị mua Foden 130 triệu euro, Man City chờ "món hời" lịch sử

💰 Lời đề nghị "bom tấn" dành cho Foden từ Ả Rập

Theo nguồn tin từ tờ Fichajes (Tây Ban Nha), Man City đã nhận được lời đề nghị trị giá 112 triệu bảng (130 triệu euro) từ câu lạc bộ Al Nassr. Thương vụ này diễn ra trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng châu Âu đã khép lại, nhưng thị trường chuyển nhượng bóng đá Saudi Arabia vẫn mở cửa đến ngày 23/9.

Mùa hè 2025, Al Nassr lần lượt đón dàn tân binh chất lượng như Joao Felix, Kingsley Coman. Dù vậy, đội bóng chủ quản của Cristiano Ronaldo vẫn muốn chiêu mộ thêm những cái tên lớn để gia tăng sức mạnh cũng như mở rộng tầm ảnh hưởng. Phil Foden là một trong những mục tiêu hàng đầu mà đội bóng Trung Đông hướng tới.

Al Nassr muốn biến Foden thành "bom tấn" đáng chú ý nhất mùa hè của Saudi Pro League

🎯 Man City chờ "món hời" lịch sử

Nếu chấp nhận đầu quân cho Al Nassr, Foden sẽ trở thành thương vụ bán cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Man City, phá sâu kỷ lục của thương vụ Julian Alvarez sang Atletico Madrid vào mùa hè 2024 (95 triệu euro, bao gồm 75 triệu euro trả trước). Cần biết, Man City không mất bất kì khoản phí nào cho Foden bởi anh là sản phẩm của lò đào tạo trẻ đội bóng.

Trước đó, một "ông lớn" Saudi Arabia khác, Al Hilal cũng gây sốc khi gửi lời đề nghị hơn 100 triệu euro để chiêu mộ Bruno Fernandes của MU. Dù vậy, tiền vệ người Bồ Đào Nha quyết định từ chối để tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Old Trafford.

🧠 Guardiola khẳng định Foden là “bất khả xâm phạm”

Tuy nhiên, theo Fichajes, Man City đã bác bỏ thẳng thừng lời đề nghị này. HLV Pep Guardiola coi Foden là nhân tố chủ chốt và không nằm trong danh sách có thể chuyển nhượng. Sau trận thắng MU 3-0 ở vòng 4 Ngoại hạng Anh, Guardiola dành những lời "có cánh" cho cậu trò cưng. Ở trận này, Foden đóng góp pha lập công mở tỷ số.

"Chúng tôi rất nhớ Foden mùa trước. Đừng quên rằng cậu ấy từng là cầu thủ quan trọng nhất của Man City ở Ngoại hạng Anh, là nhân tố then chốt giúp chúng tôi vô địch. Vì chấn thương và nhiều lý do khác, cậu ấy không thể đóng góp nhiều ở mùa trước. Tôi chắc chắn chiến thắng trước MU là trận đấu đặc biệt với Foden, vì cậu ấy hâm mộ Man City cuồng nhiệt".

Phil Foden trải qua mùa giải 2024/25 đầy khó khăn vì chấn thương. Anh chỉ ra sân 28 trận tại Ngoại hạng Anh, đóng góp 7 bàn và 2 kiến tạo. Hiện tại, Man City đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26, kém đội đầu bảng Liverpool 6 điểm. Với việc mùa giải còn dài và nhiều mặt trận chờ đợi, Foden được xem như nhân tố chủ lực trong kế hoạch trở lại đỉnh cao của đội chủ sân Etihad.